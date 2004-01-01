Аграрный комитет Госдумы поддержал контрсанкции против США

Комитет Госдумы по аграрным вопросам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции США, введенные в апреле. Как говорится в заключении комитета, законопроект является своевременным, обоснованным и создает правовые условия для «симметричного» ответа.



«С учетом опыта введения в 2014—2015 годах продовольственного эмбарго <…> соответствующие меры, предпринятые Россией, в совокупности с дополнительными мерами господдержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей оказывают положительное мультипликативное влияние на развитие АПК, позволили вывести отрасль сельского хозяйства в лидеры экономического роста, добиться существенных успехов в обеспечении импортозамещения и продовольственной безопасности», — говорится в заключении комитета. В нем приведены данные таможенной статистики, согласно которой импорт продукции животного происхождения в Россию из всех стран уменьшился с $12,3 млрд в 2014 году до $7 млрд в 2017-м.



«Поставки из США продукции растительного происхождения составляли в 2014 году $501 млн, по итогам прошлого года сократились до $139 млн», — указано в заключении. В то же время аграрный комитет напомнил, что «сохраняется зависимость России от импорта, в том числе из США, семян и плодов для посева (семена подсолнечника, овощей), племенной продукции».



Детальный анализ отдельных товарных групп показывает, что доля США в российском импорте отдельных значимых для сельского хозяйства товаров является существенной и превышает 10%, подтверждает аналитический центр «Союзмолоко». Так, наиболее критичная ситуация может сложиться в сегменте поставки бычьей спермы, где 51,6% составляет импорт из США, отмечается в сообщении союза. Генетический материал из Северной Америки — один из самых качественных в мире, пояснил «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. «Конечно, можно найти альтернативных поставщиков, но с точки зрения качества генетики мы можем пострадать. Если посмотреть, за счет чего развивалось молочное скотоводство в России за последнее время, то это прежде всего корма и генетика. Поэтому к такого рода ограничениям нужно подходить крайне аккуратно», — сказал Белов. Он заметил, что в стоимостном выражении импорт бычьего семени из США невелик и составляет лишь $5 млн. «Однако исходя из стоимости в среднем $10−20 за дозу, получается 250−500 тыс. доз. Это большой объем для отрасли, который дает значимый результат с точки зрения продуктивности и племенной ценности животных», — подчеркнул Белов.



Эксперты Общественной палаты в ходе «нулевого чтения» также выразили обеспокоенность возможным ограничением на ввоз сельхозтехники и ее запчастей с учетом того, что многие российские аграрии сейчас используют импортные машины. Доля США в импорте сельхозтехники в 2017-м составляла около 5%. В связи с этим эксперты призвали сначала проанализировать ситуацию в отечественном сельхозмашиностроении и разработать меры поддержки импортозамещения и локализации производства иностранной техники в России.



Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» был внесен в Госдуму 13 апреля, через неделю после объявления Минфином США санкций в отношении 38 российских юридических и физических лиц. Согласно законопроекту, ответные меры будут вводиться правительством по решению президента. Среди таких мер в тексте указан «запрет ввоза или ограничение ввоза» в Россию сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США. Однако в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что конкретные отрасли, товары или продукты в документе фигурировать не будет. Председатель нижней палаты парламента высказался за принятие «более универсальных норм», которые дадут соответствующие полномочия президенту и правительству. Позднее вице-спикер Госдумы Иван Мельников пояснил, что наименования конкретных отраслей будут исключены из законопроекта ко второму чтению. Как сообщает ТАСС, будет определено «только то, какие меры воздействия могут применяться».



По итогам 2017 года доля импорта США в общем объеме ввозимой сельхозпродукции, сырья и продовольствия в Россию составляла в среднем около 1,6%. В том числе на $100 млн было закуплено семян подсолнечника, на $54 млн — этилового спирта, на $30 млн — продуктов переработки овощей, фруктов и орехов, на $17 млн — семян и плодов для посева, на $14 млн — какао, на $8,3 млн — сахара (кондитерские изделия из сахара, фруктоза, глюкоза, их сиропы и т. п. ), на $2,8 млн — мяса и продуктов из мяса. Как заявлял ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев, все ввозимые из США товары Россия сможет заместить.



Подробнее об импорте сельхозсырья и продовольствия из США.

