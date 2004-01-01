ФАС увидела нарушения в «молочных» инициативах Минсельхоза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расценила как нарушение законодательства меры, предлагаемые Минсельхозом для стабилизации ситуации на молочном рынке. Как рассказал «Агроинвестору» представитель Молочного союза России, антимонопольное ведомство предписало отменить ряд пунктов протоколов, подписанных по итогам совещаний.



«В том числе должен быть отменен пункт протокола, который обязывает участников отрасли заключать долгосрочные бизнес-контракты на закупку сырья по цене, согласованной с Минсельхозом», — рассказал представитель союза. Одновременно чтобы не допустить нарушений ФАС потребовала от Минсельхоза направить разъяснительные письма в регионы об отмене соответствующих решений. Кроме того, служба потребовала в пятидневный срок представить ей на проверку копии межотраслевых соглашений, которые Минсельхоз предлагает заключать для регулирования молочного рынка.



Письмо ФАС подготовлено в ответ на обращение Молочного союза, отправленное в конце марта. В нем сообщалось, что уже начиная с апреля Минсельхоз планирует принуждать участников рынка подписывать долгосрочные контракты по согласованной с министерством цене. Кроме этого союз выражал обеспокоенность принуждением предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в первую очередь молочной, закупать сухое молоко исключительно у отечественных производителей, несмотря на отсутствие гарантии стабильности качества сырья в течение года. А введение согласованных с Белоруссией лимитов на ввоз сухого молока, распределяемых российским перерабатывающим предприятиям по предварительно поданным заявкам, по мнению Молочного союза, является «жестким квотированием импортных поставок молочного сырья в Россию».



В ответе на обращение Молочного союза ФАС признает, что подобные действия могут привести к нарушению федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». «Мы ничего не имеем против принципа долгосрочных контрактов. Однако тогда по такой системе должны работать все участники рынка, иначе потом самих же молочников ФАС обвинит в картельном сговоре», — поясняет представитель Молочного союза.



Пресс-служба Минсельхоза на вопросы «Агроинвестора» не ответила. Однако ранее представители аграрного ведомства называли действия по регулированию молочного рынка оправданными. Как говорилось в заявлении директора департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолия Куценко, распространенном в конце апреля, падение закупочных цен на сырое молоко продолжается с конца 2017 года, в результате чего многие хозяйства оказались «на грани выживания». «Чтобы не перейти эту грань, Минсельхоз России предложил комплексную программу «молочного протекционизма», — объяснял Куценко, добавляя, что предложенные меры «обеспечат высокую маржинальность для всех участников рынка в рамках долговременного партнерства переработчиков с аграриями». По его словам, если не изменить ситуацию, потери производителей молока в этом году могут превысить 84 млрд руб. К 10 мая средневзвешенная цена на сырое молоко в России составляла 21,93 руб./кг, что на 2,8 руб./кг меньше уровня конца декабря, следует из оперативных данных Минсельхоза.



Для стабилизации ситуации Минсельхоз договорился с Белоруссией, на которую приходится более 70% импорта сухого молока в Россию, о согласовании балансов поставок молочной продукции, а также о создании единой компании, через которую будет осуществляться ввоз. Как сообщал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Белоруссии Алексей Богданов, практически все позиции прогнозных балансов торговли мясомолочной продукцией на 2018 год уже согласованы. В том числе достигнуты договоренности по поставкам сухого цельного молока, масла, сыра, творога, концентрированного молока и цельномолочной продукции. Переговоры по сухому обезжиренному молоку и сыворотке продолжаются.



В то же время, по мнению белорусской стороны, неблагоприятное воздействие на российский рынок оказывают закупки сырья не в Белоруссии, а за пределами ЕАЭС. Так, ежегодно из стран за пределами Таможенного союза Россия импортирует более 40 тыс. т сухого молока, которое дешевле и российского, и белорусского продукта, заявлял член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский. Так, по данным ЕЭК, в прошлом году среднегодовая контрактная цена поставок сухого цельного молока в Россию из третьих стран составила $3097 за тонну, а цена сухого обезжиренного молока — $2265 за тонну. При этом цены производителей сухого молока в России были выше — $4080/т и $2481/т соответственно. «В этих условиях цена белорусского сухого молока ($3397 и $2422) находится в промежуточном диапазоне», — приводит слова Сидорского агентство «БелТА».

