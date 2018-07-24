Экспортные цены на пшеницу резко пошли вверх

На минувшей неделе в России экспортные цены на пшеницу и ячмень резко поднялись на фоне роста мирового рынка и неблагоприятных погодных условий внутри страны. Как следует из оперативного мониторинга Минсельхоза, к 19 июля цена на пшеницу 4-го класса (FOB Новороссийск, 12,5% протеина) выросла на $5 до $205 за тонну. По данным Минсельхоза США, цена на американскую пшеницу SRW (СРТ Мексиканский залив) за этот же период увеличилась на $7 до $205 за тонну.

Мониторинг аналитического центра «СовЭкон» зафиксировал недельный рост на российскую пшеницу на $9,5 до $207,5 за тонну. «Это самая высокая цена с мая», — отмечают аналитики центра. Ячмень подорожал на $13 до $203,5/т, достигнув трехмесячного максимума. Как поясняет «СовЭкон», котировки на пшеницу на основных мировых биржах за неделю выросли на 4% из-за ухудшения видов на урожай в Евросоюзе. При этом на европейской части России, которая в новом сезоне, как ожидается, останется лидером среди экспортеров пшеницы, урожай находится под угрозой из-за проливных дождей.

Как сообщил в понедельник Гидрометцентр России, в связи с активной деятельностью циклонических вихрей на большей части территории Юга вот уже который день отмечаются сильные, местами очень сильные дожди. Так, за сутки в Карачаево-Черкесии выпало до 85 мм осадков, в Краснодарском крае и Ростовской области — до 50−66 мм. Такая сложная синоптическая ситуация сохранится на юге России и в ближайшие дни, предупреждают метеорологи, в большинстве регионов действуют штормовые предупреждения.

Также уборочная кампания приостановлена в Центральном федеральном округе, где аграрии вынуждены ждать стабильных погодных условий. «Растет риск прорастания зерна и осыпания колоса», — предупреждает «СовЭкон». Согласно данным Минсельхоза, к 23 июля в центре страны пшеница была обмолочена на 336 тыс. га или 8% посевных площадей, получено 1,3 млн т при средней урожайности в 39,7 ц/га против 46,6 ц/га на аналогичную дату 2017-го. Ячмень собран с 1,7 тыс. га при средней урожайности 31,7 ц/га против 39,9 ц/га годом ранее.

Одновременно укрепляются цены на зерно на российском рынке. По данным «СовЭкона», на прошлой неделе на европейской части России цены на пшеницу 3-го и 4-го классов выросли на 100 руб. до 9225 руб./т и 8975 руб./т соответственно (средние цены EXW). Пшеница 5-го класса подорожала на 25 руб. до 7875 руб./т, ячмень — на 75 руб. до 8200 руб./т. В Сибири, по данным Минсельхоза России, пшеница 3-го класса выросла в цене на 1,8% до 8750 руб./т, в то время 4-й класс подешевел на 0,6% до 7230 руб./т, 5-й класс — на 5,1% до 7305 руб./т.

В результате сложных погодных условий, в том числе холодной и дождливой погоды в период посевной в Сибири и засушливых явлений в южных регионах в конце весны и начале лета, эксперты зерновго рынка прогнозируют значительное снижение урожая зерна в 2018 году. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее в июле понизил прогноз валового сбора до 112,8 млн т, в том числе 70,8 млн т пшеницы. Компания «ПроЗерно» прогнозирует валовой сбор на уровне 115,4 млн т (в том числе 70,9 млн т пшеницы), Российский зерновой союз — 114 млн т (69−73 млн т), аналитический центр «Русагротранса» — 115,7 млн т (71,4 млн т). Минсельхоз России и Национальный союз зернопроизводителей ожидают урожай на уровне 100 млн т. «СовЭкон» в июле уменьшил прогноз по производству зерна в этом сезоне до 113,9 млн т в чистом весе, что на 16% ниже рекордных 135,4 млн т в 2017-м. В том числе пшеницы, по мнению аналитиков, в этом году может быть собрано 69,6 млн т против 85,9 млн т в прошлом. «Однако в значительной степени это [снижение урожая] будет компенсировано более высоким уровнем цен на зерно в 2018/19», — замечает «СовЭкон».

Несмотря на уменьшение урожая, высокие темпы экспорта пока сохраняются благодаря раннему старту уборочных работ и большим переходящим запасам. Так, по информации российского аграрного ведомства, с 1 по 18 июля экспортировано почти 2,1 млн т зерновых агрокультур, что в 1,9 раза больше аналогичного периода сезона-2017/18. В том числе объем экспорта пшеницы вырос в 2,7 раза до 1,4 млн т, ячменя — в 1,7 раза до 464 тыс. т, кукурузы — упал на 43% до 168 тыс. т. По оценке экспертов рынка, по итогам июля экспорт зерна может превысить 3 млн т против 2,7 млн т в июле 2017-го. Как ранее говорил «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский, в ближайшие месяцы вывоз зерна также будет идти активными темпами, оставаясь на уровне или немногим ниже рекордного прошлого сезона. По его словам, динамику внешних продаж будут поддерживать высокие экспортные цены, которые будут превышать прошлогодние уровни, возможно, на $15−20/т.