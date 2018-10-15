Минсельхоз ожидает роста производства молока на 8%

К 2024 году объем производства молока в России увеличится до 33,6 млн т по сравнению с 31,2 млн т по итогам 2017-го. Как заявил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, выйти на такой уровень позволят интенсификация применения высокоэффективных технологий, совершенствование системы управления стадом, более полная реализация генетического потенциала молочного скота при сохранении господдержки.



В 2018 году выпуск сырого молока в России может вырасти на 400 тыс. т до 31,6 млн т, ранее прогнозировал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По оценке «Союзмолоко», производство товарного молока в этом году увеличится на 2,5-3% и будет сохранять такую динамику в ближайшие годы. Что же касается сырого молока в целом по стране, то тот объем, который покажет Росстат через шесть лет, спрогнозировать сложно, говорит председатель правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко. «У нас есть вопросы к общему балансу, и мы считаем, что Росстат не совсем объективно оценивает частный сектор, — пояснил «Агроинвестору» Даниленко. — Но по товарному молоку ежегодный рост на 500 тыс. т — это вполне реалистичный сценарий».



Для достижения объема в 33,6 млн т к 2024 году необходимо довести молочную продуктивность коров в сельхозорганизациях в среднем по России до 7100 кг, подсчитали чиновники аграрного ведомства. «В настоящее время в отрасли наблюдается положительная динамика — мы ставим перед собой цель по ежегодному увеличению производства молока на одно животное от 400 до 550 кг. Основную роль здесь, безусловно, играет повышение продуктивности и развитие генетического потенциала. Сегодня у нас приостановлено снижение численности крупного рогатого скота, и уже с 2019 года мы рассчитываем на рост этого показателя», — приводит слова Хатуова пресс-служба Минсельхоза.



Сейчас средний надой в стране составляет чуть больше 5000 кг на одну корову, и потенциал здесь большой, согласен Даниленко. «Так, в европейских странах этот показатель превышает 7000 кг, в США — 9000 кг, поэтому возможность для роста однозначно есть», — уверен он. Дополнительно способствовать увеличению производства молока могла бы целенаправленная программа по стимулированию потребления, добавил эксперт. «Но даже если подобная программа так и не будет принята, мы все равно потребляем на душу населения примерно на 40% меньше молока, чем наши европейские соседи. К тому же есть и экспортный потенциал: на фоне торговых войн, которые происходят между США и Китаем, есть возможность выйти на китайский рынок с готовой молочной продукцией», — отметил Даниленко. По оценке «Союзмолоко», в перспективе до 2025 года молочный экспорт может вырасти до $0,8-1 млрд, при этом одним из ключевых направлений поставок должен стать Китай и другие страны Юго-Восточной Азии.



По данным Росстата, в январе-августе валовой надой молока во всех хозяйствах вырос на 1,3% до 21,9 млн т, в том числе в сельхозорганизациях — на 3,7% до 11,1 млн т. Надой на одну корову в сельхозорганизациях за восемь месяцев составил 4406 кг, что на 2,4% выше аналогичного периода 2017-го. Согласно оперативному мониторингу Минсельхоза, цены на молоко-сырье за последние две недели увеличились на 55 коп. и к 11 октября находились на уровне 22,26 руб./кг. Это на 7,1% меньше, чем на аналогичную дату 2017-го и на 10% ниже показателя на начало года.



Плавный рост цен начался в конце августа — начале сентября. Тем не менее, как сообщил на прошлой неделе глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов, производители сейчас работают «на пределе себестоимости молока». «Сегодня закупочные цены на молоко к прошлому году на 2 руб. 30 коп. в среднем по республике ниже», — цитирует Ахметова пресс-служба правительства республики. По подсчетам Ахметова, Татарстан — лидер по объему реализации молока в сутки среди российских регионов — за девять месяцев этого года от продажи молока он получил почти на 3,5 млрд руб. выручки меньше, чем в прошлом году.

