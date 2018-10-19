 Урожайность подсолнечника превысила прошлогоднюю — Агроинвестор
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Рынки
Урожайность подсолнечника превысила прошлогоднюю
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
19 октября 2018
Производство агрокультуры выходит на рекорд
В 2018 году посевные площади подсолнечника впервые превысили 8 млн гектаров
Фото: В. Бычков

К 18 октября в России произведено 8,7 млн т подсолнечника в первоначально оприходованном весе, что на 40% больше аналогичного показателя 2017 года, следует из данных Минсельхоза. Агрокультура обмолочена с 5,4 млн га или двух третей уборочных площадей, которые в этом году составляют почти 8 млн га. В прошлом году к этой дате работы были проведены лишь на 4 млн га или 51% площади.

Как отмечает аналитический центр «СовЭкон», темп уборки подсолнечника выше не только прошлогоднего, но и показателя 2016-го. «Это означает, что так называемая зимняя уборка подсолнечника если и состоится, то в значительно меньших масштабах по сравнению с двумя последними годами и с меньшими потерями», — отмечает гендиректор «СовЭкона» Андрей Сизов. Также не исключено, что благодаря хорошим погодным условиям в европейской части страны размеры списания площадей могут оказаться меньше официальных и реальная площадь уборки может впервые превысить отметку в 8 млн га. По данным Росстата, в этом году площадь сева подсолнечника составила 8,1 млн га. Однако в сентябре Минсельхоз списал 146 тыс. га, в том числе 21,6 тыс. га — в Центре страны, 25 тыс. га — на Юге и 90 тыс. га — в Поволжье.

При этом урожайность подсолнечника, ранее отстававшая от уровня прошлого года, к 18 октября достигла 16,4 ц/га против 16/3 ц/га в 2017-м. «Но если сопоставлять текущую урожайность с прошлогодней с такой же площади уборки, то превышение уже значительное: 16,4 ц/га против 15,5 ц/га. Более того, текущая урожайность при сопоставлении таким образом самая высокая с 2013 года», — обращает внимание Сизов. По его словам, снижение урожайности на Юге удалось компенсировать рекордным сбором с 1 га в центре страны и хорошими показателями для Поволжья. В результате, согласно прогнозу «СовЭкона», производство подсолнечника в этом году должно стать рекордным и «уверенно превысить отметку в 11 млн т».

На фоне «стабильно высокой урожайности» в Центральном и Приволжском федеральных округах прогноз по производству подсолнечника повысил и Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Его текущая оценка — 11,5 млн т. «Уже понятно, что по Центру страны будет прибавка урожайности примерно на 15%. Поволжье также идет хорошо, и мы надеемся, что с учетом текущей хорошей погоды удастся все успешно убрать», — рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько.

Иностранная сельскохозяйственная служба США (FAS USDA) прогнозирует рост производства подсолнечника в России в сезоне-2018/19 на 6% до 11 млн т без учета Крыма (около 50 тыс. т к 18 октября). Это вновь станет вторым в мире показателем после Украины, где валовой сбор увеличится на 9% до 15 млн т. Однако в ряде российских регионов есть большой потенциал наращивания производства подсолнечника за счет роста доли агрокультуры в севообороте, ранее рассказывал «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, сейчас в России в основном используется традиционная технология 1980-х годов, при которой доля подсолнечника в севообороте составляет 12%. «Украина — мировой лидер по экспорту подсолнечного масла и производству подсолнечника — давно перешла на 4-х-5-типольный севооборот, в котором эта агрокультура занимает 22%», — отмечал Мальцев. Подобный севооборот используют и ряд российских растениеводческих компаний: так, у «Био-Тона» доля подсолнечника — 25%, у «Солнечных продуктов» - 22%.

В прошлом году урожай подсолнечника составил 10,5 млн т. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году, когда валовой сбор маслосемян достиг 11 млн т. В сезоне-2017/18 Россия выпустила 4,55 млн т подсолнечного масла, в этом сезоне, согласно прогнозу ИКАР, производство увеличится до 4,8 млн т.

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