Бразильское мясо возвращается в Россию

Россельхознадзор объявил о снятии запрета на импорт говядины и свинины с ряда бразильских предприятий. Как говорится в сообщении службы, разрешение на поставки в Россию говядины и свинины получили девять предприятий.



Как следует из сообщения, бразильская сторона предоставила материалы расследования и уведомила о принятых мерах по устранению нарушений, ранее выявленных Россельхознадзором. Также были переданы результаты лабораторных исследований продукции, производимой бразильскими предприятиями. «Учитывая итоги анализа материалов, а также гарантии, представленные секретариатом по защите растений и животных Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии о соответствии условий производства и реализации продукции бразильских предприятий, Россельхознадзор считает возможным с 1 ноября снять временные ограничения на поставки животноводческой продукции [девяти] предприятий Бразилии», — говорится в сообщении ведомства.



Запрет на ввоз из Бразилии продукции, полученной от свиней и КРС, был введен 1 декабря 2017 года в связи с обнаружением рактопамина — стимулятора роста мышечной массы, использование которого в России запрещено. До введения запрета Бразилия была крупнейшим поставщиком свинины и говядины в Россию. Так, по итогам прошлого года на Бразилию пришлось почти 90% всего импорта свинины и 32% импорта мяса КРС в нашу страну, следует из данных ФТС. За январь-август этого года в Россию было ввезено 35,9 тыс. т свинины, основным поставщиком стало государство Чили. Мяса КРС в январе-августе было поставлено 209,6 тыс. т, крупнейшими импортерами являлись Белоруссия (преимущественно охлажденная говядина) и Парагвай (замороженная говядина).



Для рынка решение Россельхознадзора оказалось крайне неожиданным, отмечает председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. «Ранее заявлялось, что открытие бразильского импорта будет осуществлено не под гарантии бразильской стороны, а после непосредственного аудита бразильских предприятий. Насколько известно, такой аудит не проводился», — сказал «Агроинвестору» Юшин. Он отметил, что российские свиноводы настаивают на равной конкуренции, так как в России использование гормонов и стимуляторов роста запрещено. «Однако страны-экспортеры, которые применяют такие технологии в откорме животных, получают серьезное конкурентное преимущество по себестоимости продукции», — подчеркнул эксперт.



Он спрогнозировал, что с открытием импорта из Бразилии к концу года на рынок свинины будет оказано серьезное давление. «Объемы импорта могут увеличиться, что приведет к резкому росту конкуренции на внутреннем рынке. Все это отразится на рентабельности и устойчивости отрасли свиноводства в первом квартале 2019 года, когда будет традиционный спад спроса на фоне роста предложения и на фоне продолжающегося повышения себестоимости продукции, связанного с увеличением цен на ГСМ, ожидаемым повышением НДС, существенным ростом цен на зерно и корма и зачастую необъяснимым и крайне непродуманным регулированием в области природоохранной деятельности», — перечислил Юшин. Он также добавил, что с сентября оптовые цены на свинину упали на 20-25%, и средние цены по итогам года ожидаются несколько ниже, чем в 2017-м. «А свинина может потянуть за собой вниз только что восстановившийся рынок мяса птицы», — предупреждает эксперт.



Что касается говядины, то возобновление бразильских поставок также скажется на рыночной ситуации, полагает Юшин. «К объемам, поставляемым в этом году из Парагвая, теперь добавится и продукция вновь открытых бразильских предприятий. Между тем, импорт говядины за первые девять месяцев этого года находится приблизительно на уровне аналогичного периода 2017 года», — акцентировал он, одновременно напомнив, что в этом году Парагвай неоднократно был уличен в поставках в Россию переупакованной бразильской говядины. В то же время эксперт заметил, что ни одному российскому предприятию не разрешены поставки говядины в Бразилию под гарантии российской ветеринарной службы. «Некоторые российские производители готовы поставлять в эту страну такой популярный там отруб, как пиканья, который Бразилия импортирует из других стран. Этот вопрос обсуждается уже несколько лет, но ни одно предприятие до сих пор не аттестовано», — недоумевает Юшин.



Согласно данным Росстата, производство свиней на убой в сельхозорганизациях по итогам девяти месяцев 2018 года выросло на 9,7% почти до 3 млн т, крупного рогатого скота — на 6,6% до 709,5 тыс. т. Объем промышленного производства мяса в январе-сентябре составил 1,9 млн т — на 11,6% больше аналогичного периода 2017-го, мясных и мясосодержащих полуфабрикатов — 2,4 млн т (на 6,7% больше). Как сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС, к 14 октября с начала года поставки импортной свинины снизились в 4,1 раза (без учета стран ЕАЭС), мяса КРС — на 6,7%. Экспорт из России свинины за тот же период увеличился на 25%, мяса КРС — в 1,5 раза.

