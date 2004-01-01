Посевные площади под просом в России в 2017 году уменьшились на 39% до 268 тыс. га, в то время как годом ранее они составляли 437 тыс. га. Как следует из данных Росстата, примерно половина площадей приходится на сельхозорганизации (137 тыс. га), 130 тыс. га — на крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей.



Сокращение произошло во всех федеральных округах. В Приволжье, на который приходится более половины всех посевных площадей этой агрокультуры, просо в этом году занимает лишь 163 тыс. га против 231 тыс. га в 2016-м. В частности, в Саратовской области — лидере среди российских регионов по севу проса — сокращение составило 20% (до 95 тыс. га), в Оренбургской области — на 40% (до 42 тыс. га). В Южном федеральном округе площади снизились вдвое — со 153 тыс. га до 76 тыс. га, в Центральном федеральном округе — на 46%, с 22 тыс. га до 12 тыс. га.







В 2016 году посевы проса сократились на 27% к уровню 2015 года. В начале этого года Минсельхоз прогнозировал, что в 2017-м они вырастут на 13% до 493 тыс. га. Однако этого не произошло. «Снижение посевных площадей связано с конъюнктурой рынка и низкой ценой на просо и пшено, по которому в предыдущие годы наблюдалось перепроизводство», — сказал «Агроинвестору» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По данным Росстата, розничные цены на пшено снижаются с февраля 2016-го, когда они находились на уровне 36,3 руб./кг. В начале январе 2017-го средняя потребительская цена составляла 33,5 руб./кг, к настоящему времени она снизилась еще на 6% и по состоянию на 24 июля находилась на уровне 31,57 руб./кг, что является самым низким показателем с ноября 2014 года.



Однако снижение посевных площадей под просом не является критичным, заметил эксперт. «Это мало потребляемая культура, которую, сейчас, в основном, население покупает для кормления домашних птиц. И по сравнению с общей посевной площадью под зерновыми на просо приходится лишь мизерная часть — около 0,5%", — отметил Злочевский.







«Пшено — не самая популярная продукция, в нашей стране основу среди круп составляют рис и гречка, — подтверждает вице-президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко. — К тому же крупы являются взаимозаменяемыми, поэтому даже если гипотетически будет дефицит пшена, все равно эта крупа не сможет продаваться дороже, чем гречка или рис. А цены по другим видам крупяной продукции как минимум не повышаются, что связано с высоким урожаем 2016 года и хорошими прогнозами на этот год». По оценке союза, валовой сбор риса и гречихи в этом году будет близким к рекордному уровню. «В Краснодарском крае [основном рисопроизводящем регионе страны] растения набрали много влаги, и для уборки сейчас хорошая погода. Гречиха же в стране в этом году посеяна на очень большой площади, поэтому валовой сбор также будет высоким», — сказал Свириденко.



По данным Росстата, посевные площади под гречихой в 2017 году выросли более чем на 40% до 1,69 млн га, под рисом — сократились почти на 10% до 186 тыс. га. В результате валовой сбор гречихи может составить 1,5 млн т, риса — 1,1 млн т, прогнозирует Злочевский. «У нас традиционно волатильная конъюнктура, особенно по малым агрокультурам. Гречиха это доказывает: два последних сезона была хорошая конъюнктура, в результате в этом году засеяли на 300 тыс. га больше. Однако страна потребляет в год около 500 тыс. т гречки, для которых надо около 700 тыс. т гречихи в качестве сырья. Куда мы денем 1,5 млн т гречихи, никому неизвестно», — отметил Злочевский. В прошлом году валовой сбор гречихи составил 1,2 млн т, риса — 1,08 млн т. По данным Минсельхоза, с начала года потребительская цена на гречку снизилась на 19,1% до 68,7 руб./кг.

