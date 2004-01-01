Цена на муку в Алтайском крае упала до 12 тыс. руб./т, что на 25% меньше уровня прошлого сезона, сообщил «Агроинвестору» президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман. «В конце прошлого года мука на Алтае стоила 16−17 тыс. руб./т, сейчас — 12−12,5 тыс. руб./т», — рассказал он.



Тем не менее, по его словам, на производстве муки падение цен не сказалось. «Все предприятия загружены. Но именно для того, чтобы сохранить свои рынки, они вынуждены снижать цены. Это связано не с конкуренцией между алтайскими мукомолами, а в первую очередь с поступлением на рынок муки из зерна нового урожая из Центрального Черноземья, Поволжья, Урала и т. д. », — отметил он.



Алтайские мукомолы являются крупнейшими производителями муки в России. По оценке Союза зернопереработчиков региона, на внутреннее потребление идет около четверти производства муки и крупы в крае, остальные 70−75% вывозятся за пределы Алтая. «Поэтому мы вынуждены конкурировать не между собой, а в большей степени с производителями других регионов — это вся Сибирь, Дальний Восток, Урал, Поволжье. Кроме того, около 25% мы отгружаем в европейскую часть России. В том числе и поэтому наблюдается такое падение цен на муку, вызванное снижением цен в регионах реализации», — рассказал Гачман.



Одновременно дешевеет пшеница, однако здесь динамика меньше, указывает эксперт. «В середине прошлого сезона цена достигала 10 тыс. руб./т, весной и летом находилась на уровне 8−9 тыс. руб./т, сегодня она стала дешевле примерно на 20%. Но так как цикл закупки зерна и его переработки занимает 1−1,5 месяца, то мы сегодня продаем муку, произведенную из пшеницы, купленной ранее по более высокой цене», — отметил Гачман. В результате рентабельность мукомольного бизнеса резко снизилась. «И я почти уверен, что падение цены на муку еще не закончилось, и она продолжит снижаться из-за высокого урожая и избытка перерабатывающих мощностей. Мукомольные предприятия России загружены менее чем на 50%, поэтому если алтайские мукомолы перестанут продавать свою продукцию, их место быстро займут конкуренты из других зерновых регионов», — сказал он.



Тем не менее, предполагает Гачман, снижение цен на муку не скажется на стоимости конечной продукции. «В стоимости конечного продукта мука составляет 20−25%. При повышении цен на муку розничная цена на хлеб росла всегда, однако обратного процесса никогда не происходит», — констатирует он.



В начале уборочных работ власти Алтайского края оценивали урожай зерна в этом году в 4 млн т. Однако к 31 октября, согласно оперативным данным Минсельхоза России, намолочено уже 5,04 млн т зерна в бункерном весе при 98,6% убранных площадей. В том числе пшеницы, как и в прошлом году к текущей дате, получено 3 млн т — это седьмой результат среди российских регионов. Средняя урожайность пшеницы в этом году составляет 14,3 ц/га против 13,2 ц/га годом ранее.



15 сентября правительство России издало постановление о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат на транспортировку агропродовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом из ряда регионов, в число которых в том числе вошел и Алтайский край. Однако, как отмечала в октябре руководитель краевого управления по пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Татьяна Зеленина, предполагается субсидировать отгрузку только контейнерами, а такие перевозки в крае недостаточно развиты: услуги предоставляются только на Барнаульской станции, в то время как зерноперерабочики расположены по всему региону. В связи с этим в середине октября правительство Алтайского края направило письмо в Минсельхоз с просьбой включить железнодорожные вагоны и цистерны в перечень субсидируемых экспортных перевозок, сообщал «Интерфакс». По словам Зелениной, самым перспективным экспортным рынком для алтайского продовольствия является Китай. За январь-август предприятия края отгрузили в КНР 1,1 тыс. т муки.

