 Пять из 25 регионов завершили сбор сахарной свеклы — Агроинвестор
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Регионы
Пять из 25 регионов завершили сбор сахарной свеклы
Инна Ганенко
Агроинвестор
ноябрь 2017
Потери сахара при переработке выросли на 3%
Производство свекловичного сахара в этом сезоне может обновить рекорд
Фото: Д. Абрамов

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сбор сахарной свеклы на 100% завершили пять из 25 регионов, занимающихся выращиванием этой агрокультуры. 41% оставшихся неубранными площадей, а это всего около 30 тыс. га, приходится на шесть регионов Центрального Черноземья: Воронежскую, Пензенскую, Липецкую, Курскую, Тамбовскую, Тульскую области, где погода уже не слишком благоприятствует уборочным работам.

Урожай сахарной свеклы

В среднем по России урожайность свеклы в этом году уменьшилась почти на 8% до 431,6 ц/га по сравнению с показателями сезона-2016/17, а в Центральном Черноземье, где сосредоточено более 60% посевов, — на 7% до 427,8 ц/га. Максимальное снижение сбора с гектара наблюдается в Белгородской области и Мордовии, отмечает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Однако в семи регионах (Курской, Брянской, Пензенской областях, Татарстане, Башкортостане и др.) урожайность была выше, чем годом ранее. По оценке ИКАР, общий валовой сбор свеклы в стране при относительно благоприятной погоде в 2017 году будет не менее 51,3 млн т (51,4 млн т в 2016-м). Уборочные площади составляют, по уточненным данным Росстата, свыше 1,17 млн га.

Уборочные площади сахарной свеклы

Дигестия и выход сахара в текущем сезоне, напротив, заметно выше показателей предыдущего сельхозгода, обращает внимание Иванов. Так, сахаристость свеклы на 21 ноября составляла 16,9% против 15,9% на ту же дату в 2016-м, а выход сахара — 14,1% против 13,3%. Сахарные заводы России также демонстрируют рост эффективности переработки по сравнению с показателями годичной давности. В частности расход условного топлива снизился на 4,3%, расход извести — на 2,1%, а мощности переработки выросли на 6,7%. В то же время общие потери сахара немного увеличились — с 2,7% до 2,8% за счет роста потерь в производстве и увеличения выхода мелассы.

«В сезоны, когда на переработку идет огромный объем свеклы, как сейчас, отрасль работает на пределе своих возможностей и все показатели эффективности не самые лучшие, — прокомментировал Иванов «Агроинвестору». — Хотя, безусловно, постоянно проводимая собственниками предприятий модернизация, конечно же, сказывается на долгосрочных трендах эффективности». Что касается дигестии, урожайности, выхода мелассы — это «весьма колебательные» показатели, добавляет эксперт. Сахаристость, как правило, растет в маловлажные сезоны, особенно когда засушливые явления наблюдаются во второй половине периода роста корнеплода. А выход мелассы увеличивается, когда свекла получается хуже по качеству, то есть в ней больше содержание мелассообразующих вещества — натрия, калия и альфа-аминного азота. Плюс, оказывают влияние болезни агрокультуры, в том числе из-за нарушения севооборота.

К концу ноября в России выработано более 4,8 млн т свекловичного сахара, в то время как в 2016-м на ту же дату — 4,3 млн т. На 27 ноября суточная выработка составляла 44 тыс. т. К концу месяца около 15 заводов уже завершили переработку. По прогнозу ИКАР, производство свекловичного сахара в стране будет не меньше, чем в прошлом сезоне — 6,2 млн т и даже может обновить этот рекорд.

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