Российско-японская компания запустила вторую очередь теплиц

Российско-японская компания «Джей Джи Си Эвергрин» запустила вторую очередь проекта тепличного комплекса на площадке ТОСЭР «Хабаровск», сообщает пресс-служба губернатора Хабаровского края. Площадь теплиц — 2,4 га, инвестиции составили 480 млн руб. Первая очередь на 2,5 га стоимостью 556 млн руб. была введена в эксплуатацию в декабре 2015 года. В марте 2016-го начались первые продажи овощей под маркой «Новый день». С момента запуска предприятие произвело 566 т огурцов, 403 т томатов и 7,4 т сладкого перца. С вводом новой площадки производство увеличится до 1,3 тыс. т в год. Кроме роста объемов, расширится и ассортимент: в теплицах второй очереди кроме огурцов, томатов и перца планируется выращивать листовой салат, редис и зеленные агрокультуры.



В перспективе двух ближайших лет компания рассматривает возможность строительства третьей очереди и увеличения общей площади теплиц до 10,3 га. Проектная мощность предприятия оценивается в 6 тыс. т овощей в год, совокупные инвестиции — более чем в 2 млрд руб.



Тепличный комплекс «Джей Джи Си Эвергрин» построен по голландским технологиям с автоматическим управлением микроклиматом, освещением и питанием растений. Системная программа пишется голландскими специалистами индивидуально для каждой теплицы с учетом ее особенностей. Рассадная камера была привезена из Японии, говорится на сайте компании. Полив растений осуществляется капельным методом. Искусственная досветка используется только в рассадном отделении в период короткого светового дня — осенью, зимой и ранней весной. Компания выращивает самоопыляемые сорта огурцов, а для опыления томатов использует шмелей — ежемесячно закупается около 100 насекомых.



С момента сбора урожая до его реализации проходит один день. Овощи поставляются в торговые сети Хабаровска только упакованными, чтобы защитить покупателей от подделок. На упаковке размещается штрих-код и наклейка с указанием сорта, которые повреждаются при вскрытии, повторно наклеить их невозможно. Развесные овощи компания продает на своих фирменных торговых точках.



По данным Минсельхоза на 11 декабря, валовой сбор тепличных овощей в целом по стране составил 700,5 тыс. т, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в России получено 455,7 тыс. т огурцов (в 2016 -м — 418,8 тыс. т) и 233,6 тыс. т томатов (187,1 тыс. т) и 11,2 тыс. т (15,4 тыс. т) прочих овощных агрокультур. По итогам года сбор тепличных овощей может достичь 930 тыс. т, оценивала ранее в ходе организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России-2017» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Если сравнивать с 2000—2001 годами, то в отрасли отмечается рост примерно на 85%, подсчитала она, уточнив, что тепличный бизнес развивается с очень низкой базы. Увеличение производства происходит благодаря новым инвесторам, в том числе и непрофильным, которые возводят современные теплицы четвертого-пятого поколений. Сверхбыстрое развитие тепличного овощеводства стало возможно благодаря мощной господдержке — в последние годы отрасль стала одним из приоритетных направлений АПК, обратила внимание Решетникова. Кроме того, благоприятно сказалось введение продэмбарго и запрет импорта овощей из Турции, действовавший до недавнего времени. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев ранее оценивал дефицит тепличных овощей в стране на уровне 1 млн т. По его оценке, если в ближайшие два-три года рост производства в стране сохранится на нынешнем уровне, то этот объем будет закрыт на 90%.



Компания «Джей Джи Си Эвергрин» стала первым иностранным инвестором-резидентом в Хабаровске. Проект создания тепличного комплекса реализуется JGC Corporation совместно с «ЭнергоИмпульс+" и инвестиционным партнерством «Догин Досанко № 3».



Ключевой инвестор проекта — JGC Corporation — была основана в 1928 году как первый в Японии инженерный подрядчик. Основными отраслями деятельности компании являются нефтегазодобыча, переработка нефти, GTL, экологически чистые виды энергии и производство электроэнергии, атомная энергетика, очистка цветных металлов, фармацевтика, исследования и разработка специального оборудования, охрана окружающей среды. У компании есть несколько теплиц Greenhouse в Японии, но в России это первый подобный проект. Инвестиционное партнерство «Догин Досанко № 3» обеспечивает финансовые вложения в проект. Партнерство создано 1 января 2014 года совместно Хоккайдо Банк, Лтд и АО «Хоккайдо Венчур Капитал». Объем средств партнерства составляет 500 млн японских иен. «ЭнергоИмпульс+" основана в 1995 году. Специализация предприятия — полный комплекс электромонтажных услуг. В качестве одного из подрядчиков тепличного проекта, компания взяла на себя все работы по установке электрооборудования и подведения электричества.



По данным kartoteka.ru, «Джей Джи Си Эвергрин» зарегистрирована в феврале 2015 года в Хабаровске, уставной капитал — более 1 млрд руб. 82,2% принадлежит японской JGC Corporation, 4,5% — у Инвестиционного партнерства «Догин Досанко № 3», 13,31% — у «ЭнергоИмпульс+".

