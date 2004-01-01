Темп ярового сева в 15 раз ниже прошлогоднего

По данным Минсельхоза, к середине марта яровыми агрокультурами в стране засеяли 32,3 тыс. га против 456,4 тыс. га год назад — сказываются погодные условия. Первыми в конце февраля весеннюю посевную кампания начали аграрии Краснодарского края и Крыма, на днях к ним присоединились Адыгея и Чечня.



Пока по площади сева лидирует Крым с 21,7 тыс. га, правда, в 2017-м в это время показатель в регионе был на уровне 150 тыс. га. В регионе предстоит посеять 330,9 тыс. га яровых. В конце первой декады марта на фоне установившейся теплой погоды в республике возобновилась вегетация озимых, которые занимают около 452 тыс. га. Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды оценивает состояние растений как хорошее и удовлетворительное.



На Кубани яровыми заняли 9,4 тыс. га против 135,9 тыс. га год назад. Сельхозпроизводители края приступили к севу пшеницы, ячменя, овса, гороха на зерно, многолетних трав и овощного горошка, уточняет региональное Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Всего в этом году яровыми в крае планируется засеять 1,9 млн га, больше всего — 885,9 тыс. га — придется на зерновые и зернобобовые агрокультуры, немного меньше (813,1 тыс. га) — на технические, уточняет ведомство.



В Адыгее яровые посеяли на 0,2 тыс. га из запланированных 126,6 тыс. г, в Чечне — на 1 тыс. га из 113,7 тыс. га. В середине марта прошлого года показатели в республиках также были выше: 1,4 тыс. га и 7,3 тыс. га.



Год назад в это время яровые агрокультуры начали сеять шесть регионов — кроме перечисленных тогда работа шла в Северной Осетии — Алании и в Ставропольском крае, следует из данных федерального Минсельхоза. Так, на Ставрополье к середине марта 2017-го было засеяно уже 93,3 тыс. га. Региональное агроведомство уточняет, что посевная в крае началась, правда, пока яровые заняли лишь 145 га — менее 1% от плана. Яровые в крае предстоит посеять на 997,3 тыс. га.



При этом подкормка озимых зерновых идет во всех этих регионах, правда, и здесь темп значительно ниже прошлогоднего. Если в 2017-м в этом время в целом по стране было подкормлено 4,7 млн га, то сейчас только 1,9 млн га. Из них почти 1,5 млн га приходится на Краснодарский край. В регионе остается подкормить чуть более 109 тыс. га озимых. Агроведомство Кубани сообщает, что состояние посевов в целом лучше, чем в 2017 году, пересев не требуется.



По подкормке озимых значительнее всего от уровня середины марта 2017-го отстало Ставрополье: здесь работы проведены на 36,6 тыс. га по сравнению с почти 900 тыс. га год назад. Озимые в регионе занимают свыше 1,9 млн га, и, по данным Ставропольского Гидрометцентра, на большей территории региона отмечается возобновление вегетации агрокультур, что раньше средних многолетних сроков. Состояние растений, вышедших из перезимовки, в основном оценивается как хорошее.



Минсельхоз на днях повысил потенциал урожая зерна в стране в этом году до 110−115 млн т, «если не будет катаклизмов», поскольку на Юге в целом складываются благоприятные условия. Об этом сказал директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК агроведомства Анатолий Куценко в ходе конференции «Агропромышленные активы: клондайк или неоправданный риск», организованной газетой «Ведомости». Ранее министерство прогнозировало урожай на уровне 106−110 млн т. «С учетом текущего севооборота прогнозируем валовый сбор зерновых не менее 106 млн т. Если год сложится благоприятно, то эта цифра может быть 110 [млн т] и выше», — говорил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе правительственного заседания в конце прошлой недели.



Яровые агрокультуры в этом году планируется посеять на 53,5 млн га, что на 52 тыс. га больше, чем в прошлом году. В частности, должны увеличиться площади под ячменем, рапсом, соей, льном, картофелем и овощами, ожидает Минсельхоз. Озимые засеяны на 17,1 млн га, 95% находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, оценивает агроведомство.

