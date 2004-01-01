Правительство переведет портовые тарифы в рубли

Правительство сообщило о внесении в Госдуму законопроекта, запрещающего устанавливать цены на услуги в российских морских портах в иностранной валюте или условных единицах. Как говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров, принятие законопроекта позволит снизить издержки компаний, связанные с транспортировкой грузов морским транспортом.



Законопроектом предлагается дополнить статью 18 закона «О морских портах» положением, в соответствии с которым цены, тарифы, расценки, ставки на услуги в морском порту должны быть выражены только в рублях. Как отмечается в пояснительной записке, установление цен в валюте в связи с негативным изменением курса рубля «приводит к значительному росту стоимости таких услуг для российских юридических лиц». В то же время в законопроекте предлагается указать, что установление цен в валюте при осуществлении расчетов за услуги в морских портах допускается в случаях, определенных федеральным законом. В частности, по данным «Коммерсанта», для компаний, имеющих на 1 января валютные обязательства, взятые на инвестпроекты для развития инфраструктуры морских портов, предусмотрена отсрочка до 1 января 2025 года.



Вопрос о переводе ставок стивидорного обслуживания из долларов в рубли обсуждается с 2015 года, когда президентская комиссия потребовала прекратить использование долларов при расчетах в морских портах. Вопрос также поднимался на совещании у президента Владимира Путина в августе 2017 года, в ходе которого глава ФАС Игорь Артемьев доложил, что дальневосточные морские порты перешли на рубли, однако ряд других портов, таких как Новороссийский, отказываются это делать. «Судимся и не можем перевести никак в рубли, даже никаких горизонтов не можем очертить на эту тему», — говорил Артемьев. При этом глава ФАС указывал, что переход на рублевые расчеты позволит не зависеть от мировой конъюнктуры доллара, а заодно приведет к развитию финансовой инфраструктуры и финансовых центров, так как иностранцы будут вынуждены покупать нашу национальную валюту.



Практически все современные крупные зерновые терминалы построены на базе импортного оборудования, отмечает гендиректор зернового терминала «КСК» Алексей Амаев. «Для того, чтобы это оборудование купить, приходится брать кредиты в валюте, зачастую в зарубежных банках. Поэтому тем портам, которые еще рассчитываются за кредиты, конечно удобнее рассчитываться в валюте, так как их бизнес-планы и риски просчитывались в валюте», — сказал «Агроинвестору» Амаев. В то же время тем портам, у которых нет валютных обязательств, абсолютно все равно, как работать, добавил он. «Перевод расчетов с портами на валюту в свое время был сделан по просьбе трейдеров, которым было крайне неудобно работать в условиях большой волатильности рубля. Вся международная торговля зерном идет в валюте. И для того, чтобы правильно оценивать экономику, конечно, трейдеру лучше иметь четкую стоимость в валюте», — указал Амаев.



Валютные курсы постоянно меняются, и кто-то должен нести валютные риски, отмечает гендиректор фрахтовой компании «Глогос проект» Константин Гриневич. «Обычно дополнительные расходы ложатся на плечи экспортеров, которым нужно либо закладывать дополнительные риски в свое ценообразование, либо работать по запросу», — предположил он. Эксперт привел в пример международные автоперевозки, где все расчеты ведутся в долларах, притом, что оплата за услугу происходит в рублях. «Все по-прежнему исходят из суммы контракта в валюте, а оплату перевозчики получают в рублях, рассчитываясь по курсу на текущую дату», — рассказал Гриневич.



Как сообщает пресс-служба правительства, законопроект разработан Минфином во исполнение поручения президента, данного по итогам совещания в августе 2017 года. Тогда предполагалось, что запрет на установление цен в валюте вступит в силу с 1 января 2018 года. Новый предполагаемый срок пока не озвучен.

