Крым может потерять большую часть зерна из-за засухи

В большинстве районов Крыма сложилась критическая ситуация с обеспечением посевов влагой, сообщает Минсельхоз республики. «При отсутствии в ближайшее время продуктивных дождей это может привести к гибели озимых и яровых зерновых культур на больших площадях и значительному снижению их урожайности на сохранившихся полях», — говорится в сообщении ведомства.



Как сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин по итогам обследования полей, в нескольких районах может быть введен режим ЧС. «Мы побывали во всех регионах республики и, хочу отметить, что многие поля находятся в неудовлетворительном состоянии. И с каждым днем ситуация усугубляется из-за предельно высоких температур. Некоторые посевы уже просто не спасти», — сказал чиновник. По его словам, наиболее критическая ситуация сложилась в Черноморском, Раздольненском и Джанкойском районах.



По данным Минсельхоза республики, вторая половина 2017 года отличалась недостаточным количеством влаги, что отразилось на несвоевременности всходов озимых агрокультур и их развития. «Зимний период также не способствовал накоплению влаги в почве, и надежда на продуктивные осадки весеннего периода тоже не оправдалась. Всего за период от посева озимых зерновых (1 октября) до 25 апреля 2018 года выпало 173 мм осадков или 50% от среднемноголетних показателей. За этот период было только два хозяйственно-полезных дождя», — прокомментировал ситуацию Рюмшин.



По данным федерального Минсельхоза, озимые зерновые под урожай 2018 года в Крыму были посеяны на 441 тыс. га. Яровой сев по состоянию на 7 мая был проведен на 296 тыс. га. В том числе яровыми зерновыми агрокультурами аграрии заняли 126 тыс. га, превысив плановый показатель на 15% (яровая пшеница занимает 4,8 тыс. га, яровой ячмень — 61 тыс. га). В 2017 году, согласно данным Росстата, урожай зерновых и зернобобовых в Крыму составил почти 1,4 млн т, в том числе 870 тыс. т пшеницы и 416 тыс. т ячменя.



Как рассказала замдиректора по науке ФГБУ НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко, в восьми районах все посевы практически погибли либо погибнут в ближайшие два-три дня. Исключение составляют поля, которые были засеяны по черному пару, — они находятся в угнетенном, но пока более-менее нормальном состоянии. Если в ближайшие три-пять дней выпадут продуктивные осадки, то такие поля могут обеспечить урожайность до 20 ц/га, подсчитала Радченко. Если же этого не произойдет, то, по ее словам, представители науки рекомендуют аграриям провести дискование и подготовить почву к новым посевам.



В то же время Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) не оценивает сложившуюся на данный момент ситуацию как критическую. «На этой неделе синоптики обещают дожди в Южном федеральном округе, в том числе в Крыму. В частности, вчера уже прошли осадки в Краснодарском крае, частично в Ставрополье и Крыму», — сказал «Агроинвестору» руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов. Он также отметил, что если посмотреть индекс NDVI — так называемый индекс зеленой массы, который показывает, как развиваются посевы, — то на данный момент в Южном федеральном округе он несколько выше, чем в прошлом году. «Конечно, если в течение мая осадков не будет, то ситуация изменится. Однако на текущий момент панические настроения фермеров мы не разделяем», — сказал Суханов. Текущий прогноз ИКАР по урожаю зерна в стране на этот год — 120−125 млн т, в том числе 75−80 млн т пшеницы. «Если наш прогноз сбудется, это будет вторым историческим максимумом», — отметил Суханов.



По данным Национального союза агростраховщиков, в 2017 году режим чрезвычайной ситуации вводился в 32 российских регионах. Минсельхоз подтвердил гибель сельхозкультур на площади 347,5 тыс. га. Совокупный ущерб аграриям в прошлом году союз оценил в 4,6 млрд руб.

