Чума свиней обнаружена еще на двух свинофермах

За последнюю неделю африканская чума свиней (АЧС) выявлена у домашних свиней в Новгородской, Саратовской и Ивановской областях. Как сообщает пресс-служба правительства Новгородской области, 21 июля очаг зарегистрирован на площадке откорма ООО «Новгородский бекон», входящей в крупнейшую в регионе группу компаний «Адепт».

За три дня на «Новгородском беконе» пало более 500 свиней, для борьбы с распространением инфекции власти ввели карантин в четырех районах области, прилегающих к очагу АЧС. Около 37 тыс. животных на предприятии подлежат уничтожению, сообщили «Интерфаксу» в областном правительстве. С откормочной площадки осуществлялись поставки на мясоперерабатывающее предприятие «Великоновгородский мясной двор», также входящее в группу «Адепт». По данным Министерства сельского хозяйства Новгородской области, компания закупает сырье в различных регионах страны, так что остановка поставок из Волотовского района кардинально не скажется на ее работе.

В понедельник Россельхознадзор сообщил о регистрации АЧС на территории Саратовской и Ивановской областей. В Ивановской области вирус был подтвержден 19 июля в патологическом материале, отобранном у свиней на ферме «Высоковское подворье». Согласно информации ветеринарной службы региона, в хозяйстве содержалось 199 животных. В конце прошлой недели о подтверждении заболевания сообщила группа Russian Baltic Pork Invest (RBPI). Согласно сообщению компании, вирус был обнаружен 11 июля на одном из двух предприятий в Калининградской области, в результате чего все животные, размещенные там, будут уничтожены, а само предприятие очищено. RBPI оценила возможные потери в производстве и продаже свинины как незначительные. «Остановка работы предприятия будет использована для проведения капитального ремонта и модернизации производственных площадок», — отметила компания.

Согласно данным Россельхознадзора, к 6 июля с начала года в России было зафиксировано 47 вспышек АЧС, в том числе 24 — у домашних свиней и 20 — среди диких кабанов. В период с 14 по 20 июля выявлено еще восемь очагов, в том числе шесть — у сельхозживотных в Калининградской, Ленинградской и Нижегородской областях. 18 июля о занесении инфекции на один из своих репродукторов в Белгородской области сообщила группа «Русагро».

Распространение АЧС сдерживает развитие российского свиноводства и реализацию его экспортных возможностей. «Она угрожает способности компаний не только развиваться, но и поддерживать существующие бизнесы. У рынка хороший потенциал, но все сводится на нет из-за отсутствия уверенности в способности государства и производителей контролировать заболевание», — сказал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. При этом распространение вируса ускорило уход с рынка неэффективных игроков, в частности ЛПХ и небольших предприятий, отмечает он. Из-за эпизоотической ситуации не исключены риски вынужденной продажи компаний, добавляет исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Если на фоне низкой рентабельности бизнеса произойдет вспышка АЧС и придется забивать все стадо, возникают разрывы cash flow, поясняет он. «Если в этой ситуации компания не сможет получить необходимое дофинансирование, то окажется в очень непростом положении», — отмечает он.

Текущая ситуация с АЧС и гриппом птиц создает высокие риски для бизнеса и ставит под угрозу продовольственную безопасность страны, ранее в интервью «Агроинвестору» говорил гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов. «Мы тратим сотни миллионов рублей на биобезопасность, однако все это фактически оказывается бессмысленным, если даже в тех регионах, на которые приходится большая доля промышленного производства, рядом с комплексами остаются личные подсобные хозяйства», — обращал внимание он. По словам топ-менеджера, для борьбы с заболеванием необходимо предпринять решительные меры со стороны государства, в том числе ограничить производство в частном секторе хотя бы в тех регионах, которые являются лидерами в промышленном производстве мяса в стране.

В прошлом году, по данным Минсельхоза, в России было зафиксировано 165 очагов АЧС среди домашних свиней. Уничтожено 94,6 тыс. свиней, почти половина из них — на белгородских свинокомплексах «Русагро» (17,5 тыс.) и «Мираторга» (24 тыс.). В угрожаемых по АЧС зонах в ходе ликвидации очагов инфекции в течение года было уничтожено еще 45,8 тыс. свиней. Прямой экономический ущерб от распространения вируса составил 758 млн руб.



Вспышки подстегнули страхование

Распространение АЧС стало стимулом для животноводов активно страховать риски. В результате в 2018 году застрахованное поголовье выросло: если в январе-мае 2017 года с господдержкой было застраховано 1,6 млн животных, то за такой же период 2018-го — 2 млн, рассказал «Агроинвестору» президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

По данным НСА, в 2017 году в России охват промышленного свиноводства страхованием составил 32,5% от всего стада. При этом в 10 свиноводческих регионах из топ-20 охват страхованием с господдержкой превысил 50%. «В 2017 году было полностью охвачено страхованием свинопоголовье предприятий Свердловской области, более 87% — в Красноярском крае, 81% — в Тверской области, 79% — в республике Мордовия, 77% — в Тамбовской области. Исходя из этих данных, можно говорить о том, что на сегодняшний день в России создана и функционирует система страхования промышленного свиноводства», — заметил Биждов. Несмотря на проблемы с субсидированием в 2017 году, животноводы заключили договоров страхования с господдержкой на 8% больше показателей 2016-го.

По словам Биждова, страховые компании готовы активно страховать риски свиноводов, однако основная проблема сейчас — покрытие риска вынужденного профилактического убоя свиней. «Этот риск во всем мире страхованием не покрывается — существуют иные пути возмещения ущерба», — рассказал Биждов. НСА не исключает, что эта проблема может быть решена при внесении поправок в закон об агростраховании, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы.