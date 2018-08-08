Сезон переработки сахарной свеклы стартовал с опозданием

Первые российские сахарные заводы приступили к переработке свеклы нового урожая. Так, на юге России первый сахар в начале августа произведен на Новокубанском (входит в «Доминант»), Гулькевичском и Курганинском («Покровский») заводах, в центре — на Ливенском заводе, сообщил «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По данным Sugar.ru, также сахарную свеклу начал принимать Ленинградский завод («Доминант»).



По словам Иванова, в сезоне-2018/19, начавшемся в августе, большинство заводов Юга и, вероятно, Центрального Черноземья будут запускаться на одну-две недели позже обычного. Исключение — сверхранний старт Ливенского завода в Орловской области, который заработал первым в стране и на трое суток раньше прошлого года. «Орловская область убирает урожай уже с 1 августа», — отметил он. В прошлом году первые сахарные заводы были запущены в конце июля, и к аналогичной дате переработка велась уже на 18 предприятиях из 74-х.



Поздний старт связан с запоздалым севом сахарной свеклы, отставшим в среднем на одну-три недели из-за погодных условий. Также влияют погодные условия в период роста растений. По данным Союзроссахара, к 1 августа в среднем по стране масса корня сахарной свеклы составляла 308 г против 322 г в 2017-м и 356 г в 2016-м, масса ботвы — 293 г (в предыдущие годы — 380 г и 327 г). Сахаристость свеклы по состоянию на начало месяца союз оценивал в 12,37%, что на 1 п. п. ниже показателей двух предыдущих лет.



Кроме Орловской области к сбору урожая приступил Краснодарский край. В течение первой декады августа к уборочным работам подключатся аграрии Ставрополья, сообщает краевой Минсельхоз. По его данным, средний вес корня в регионе составляет 300−500 г при расчетной массе 320−370 г, прогнозируемая сахаристость — от 13% до 17%. В целом данных по уборке сахарной свеклы в стране пока нет, однако, исходя из состояния посевов, урожайность прогнозируется заметно ниже прошлого года, особенно на юге страны, обращает внимание Иванов. В то же время дигестия может быть выше. «Несколько поспособствовать росту урожайности и содержанию сахара может поздний пуск заводов: там, где сейчас прошел дождь, сахарная свекла получит возможность еще подрасти», — заметил эксперт.



Пока ИКАР сохраняет прогноз по производству сахара в сезоне-2018/19 на уровне 6−6,3 млн т, сезон переработки свеклы может продлиться до февраля. Как ранее говорил «Агроинвестору» финдиректор французской группы «Сюкден» Глеб Тихомиров, объем переработки в группе в этом году ожидается меньше по сравнению с прошлым годом, при том что общая мощность заводов группы в этом сезоне увеличилась на 14% за счет прироста переработки на Каменском сахарном заводе. Группа «Русагро», в свою очередь, к новому сезону сохранила мощности своих заводов на прошлогоднем уровне. Как говорил «Агроинвестору» гендиректор холдинга Максим Басов, старт переработки будет дан в конце августа, при этом объем переработанной свеклы будет зависеть от урожайности. По его словам, в зонах заводов группы агрокультуры посеяно меньше, чем в прошлом году, сама компания тоже сократила площади на 4% до 89 тыс. га.



В целом по России посевная площадь сахарной свеклы в этом году сократилась на 5,9% до 1,12 млн га. В том числе в Центральном федеральном округе, на который приходится 53% посевов, она уменьшилась на 7,2% до 603 тыс. га, в Поволжье — на 7,8% до 232 тыс. га. В то же время в Южном федеральном округе сев незначительно вырос и составил 226 тыс. га против 223 тыс. га годом ранее.

