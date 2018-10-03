В 2019 году Россия может начать сертифицировать иностранные теплицы

Минсельхоз заявил о целесообразности введения сертификации иностранных предприятий, поставляющих в Россию тепличные овощи. Как сообщила пресс-служба Минсельхоза, в последние годы отечественное производство растет, причем вводимые в эксплуатацию новые теплицы пятого поколения строятся с применением новейших технологий и не уступают лучшим зарубежным аналогам.
«Появление на российском рынке большого количества импортных овощей может привести к падению отпускных цен местных производителей, что негативно скажется на инвестиционном цикле, окупаемости проектов и дальнейшем развитии тепличного овощеводства», — отметил «Интерфаксу» представитель Минсельхоза. Он также напомнил, что тепличному хозяйству оказывается существенная господдержка: возмещается часть капзатрат на создание и модернизацию объектов АПК, в том числе на покупку техники и оборудования для тепличных комплексов, предоставляются инвестиционные кредиты. «Благодаря этому отрасль переживает инвестиционный подъем, — указали в ведомстве. — С 2014 по 2017 годы построено и введено в эксплуатацию более 700 га современных высокотехнологичных теплиц. В настоящее время на этапе строительства находится около 450 га зимних теплиц».
С предложением внедрения сертификации иностранных предприятий выступила ассоциация «Теплицы России». Как пояснила «Агроинвестору» гендиректор ассоциации Наталья Рогова, необходимо не просто проверять поставляемую продукцию на качество, а именно сертифицировать самих производителей. «Сертификаты должны выдаваться каждому предприятию. Они будут удостоверять, что при производстве продукции использовались качественные семена, удобрения, средства защиты растений, упаковка
Предполагается, что сертификаты будут выдавать инспекторы Россельхознадзора по итогам выездных проверок. В частности, такие инспекции проводились на турецких предприятиях после того, как Россия разрешила ограниченный ввоз томатов из этой страны с 1 ноября 2017-го. «Специалисты Россельхознадзора выезжали на предприятия и проверяли не только продукцию, но и само производство», — напомнила Рогова, подчеркнув, что подобные инспекции необходимо проводить и в других странах-импортерах. Она выразила надежду, что сертификация может быть введена уже в 2019 году. «У нас разработана программа по содействию отечественному производителю, в ее рамках есть позиции по защите от некачественной ввозимой продукции. Сейчас предложения прорабатываются», — сказала гендиректор «Теплиц России».
Между тем, турецкие власти ранее выражали протест против ограничения числа компаний, которые могут экспортировать в Россию томаты. Как сообщал в начале 2018-го министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, правительство республики «не может принять то, что Россия выбирает, заставляет сертифицироваться, аккредитоваться компании, занимающиеся экспортом томатов, других овощей и фруктов». С 1 мая Россия сняла ограничения на импорт томатов из Турции, разрешив поставки всем сельхозпредприятиям, которые соблюдают предписанные фитосанитарные нормы и прошли пограничный фитосанитарный контроль.