 В 2019 году Россия может начать сертифицировать иностранные теплицы — Агроинвестор
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Технологии
В 2019 году Россия может начать сертифицировать иностранные теплицы
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
3 октября 2018
По мнению Минсельхоза, такая мера необходима для защиты отечественного производства
По итогам 2018 года самообеспеченность России овощами превысит 50%
Фото: Pixabay

Минсельхоз заявил о целесообразности введения сертификации иностранных предприятий, поставляющих в Россию тепличные овощи. Как сообщила пресс-служба Минсельхоза, в последние годы отечественное производство растет, причем вводимые в эксплуатацию новые теплицы пятого поколения строятся с применением новейших технологий и не уступают лучшим зарубежным аналогам.

«Появление на российском рынке большого количества импортных овощей может привести к падению отпускных цен местных производителей, что негативно скажется на инвестиционном цикле, окупаемости проектов и дальнейшем развитии тепличного овощеводства», — отметил «Интерфаксу» представитель Минсельхоза. Он также напомнил, что тепличному хозяйству оказывается существенная господдержка: возмещается часть капзатрат на создание и модернизацию объектов АПК, в том числе на покупку техники и оборудования для тепличных комплексов, предоставляются инвестиционные кредиты. «Благодаря этому отрасль переживает инвестиционный подъем, — указали в ведомстве. — С 2014 по 2017 годы построено и введено в эксплуатацию более 700 га современных высокотехнологичных теплиц. В настоящее время на этапе строительства находится около 450 га зимних теплиц».

С предложением внедрения сертификации иностранных предприятий выступила ассоциация «Теплицы России». Как пояснила «Агроинвестору» гендиректор ассоциации Наталья Рогова, необходимо не просто проверять поставляемую продукцию на качество, а именно сертифицировать самих производителей. «Сертификаты должны выдаваться каждому предприятию. Они будут удостоверять, что при производстве продукции использовались качественные семена, удобрения, средства защиты растений, упаковка и т. д.», — пояснила она. Таким образом, можно будет удостовериться, что овощи производятся в соответствии с теми же регламентами, по которым они выращиваются в России. «И мы должны разрешать ввоз не всей продукции подряд, а с учетом тех стандартов, которые действуют в России», — указала Рогова.

Предполагается, что сертификаты будут выдавать инспекторы Россельхознадзора по итогам выездных проверок. В частности, такие инспекции проводились на турецких предприятиях после того, как Россия разрешила ограниченный ввоз томатов из этой страны с 1 ноября 2017-го. «Специалисты Россельхознадзора выезжали на предприятия и проверяли не только продукцию, но и само производство», — напомнила Рогова, подчеркнув, что подобные инспекции необходимо проводить и в других странах-импортерах. Она выразила надежду, что сертификация может быть введена уже в 2019 году. «У нас разработана программа по содействию отечественному производителю, в ее рамках есть позиции по защите от некачественной ввозимой продукции. Сейчас предложения прорабатываются», — сказала гендиректор «Теплиц России».

Между тем, турецкие власти ранее выражали протест против ограничения числа компаний, которые могут экспортировать в Россию томаты. Как сообщал в начале 2018-го министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, правительство республики «не может принять то, что Россия выбирает, заставляет сертифицироваться, аккредитоваться компании, занимающиеся экспортом томатов, других овощей и фруктов». С 1 мая Россия сняла ограничения на импорт томатов из Турции, разрешив поставки всем сельхозпредприятиям, которые соблюдают предписанные фитосанитарные нормы и прошли пограничный фитосанитарный контроль.

В 2017 году урожай тепличных овощей в российских сельхозорганизациях вырос на 13% до 922 тыс. т. С 1 января по 26 сентября 2018-го, по данным Минсельхоза, валовой сбор вырос еще на 21% к аналогичному прошлогоднему периоду, до 714 тыс. т. Из этого объема 451 тыс. т пришлось на огурцы (рост на 13% к 2017-му), 244 тыс. т — томаты (+35%), 11 тыс. т — прочие овощные культуры (+19%). Импорт овощей, по данным ФТС, в январе-июле составил почти 1,3 млн т, что на 1,4% меньше соответствующего периода прошлого года. Согласно прогнозу «Теплиц России», по итогам этого года урожай тепличных овощей составит около 1,1 млн т, а самообеспеченность страны собственной продукцией защищенного грунта превысит 50%.
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