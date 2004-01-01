Турецкие томаты разрешены к ввозу в Россию с 1 мая



Однако объем ввоза по-прежнему будет ограничен квотой в 50 тыс. т. После того, как она будет выбрана, предстоит решить вопрос о ее расширении или отмене. Ранее правительство не исключало, что квота на турецкие томаты может быть увеличена до 100 тыс. т. С ноября 2017 года, когда Турция вернулась со своими томатами на российский рынок, по февраль 2018-го было импортировано лишь 6,8 тыс. т продукции, следует из данных ФТС. За первые два месяца этого года на страну пришлось 6% в общем объеме ввоза томатов в Россию.