Все яйца в свою корзину. Птицеводы получили господдержку племенного производства

Depositphotos

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Постановление о возмещении 20% прямых затрат на создание племенных предприятий по сельскохозяйственной птице председатель правительства Михаил Мишустин подписал в августе. Данная мера должна способствовать наращиванию сырьевой базы для отечественных птицеводческих предприятий, дальнейшему развитию выпуска мяса птицы, а также инкубационного яйца, рассчитывает кабмин



Производителям племенного материала для отечественных птицеводов вернут часть прямых затрат на строительство и модернизацию комплексов. «Этот механизм поддержки позволяет единоразово получить средства федерального бюджета на развитие сельскохозяйственных предприятий, — говорится в сообщении пресс-службы правительства. — Ранее таким инструментом могли пользоваться компании, занимающиеся в том числе созданием или модернизацией плодо- и овощехранилищ, молочных ферм, селекционно-семеноводческих центров, овцеводческих ферм. Теперь такая возможность появится и у тех аграриев, которые развивают племенное птицеводство».