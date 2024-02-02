Почти на миллион тонн больше потребности. В России может быть выработано до 7 млн т сахара

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Валовой сбор сахарной свеклы в 2023 году был близок к рекорду, хотя некоторые производители агрокультуры отмечали снижение ее урожайности и дигестии. Тем не менее ни эксперты, ни участники рынка не сомневаются, что в сезоне 2023/24 сахара будет произведено более чем достаточно для обеспечения потребностей россиян. Рентабельность агрокультуры пока остается на высоком уровне, что может оказаться одной из причин дальнейшего расширения ее посевов. Впрочем, возможный ввод квот на импорт семян и СЗР может помешать этим планам и привести к дефициту необходимых аграриям средств производства

Посевы сахарной свеклы в 2023 году, по уточненным данным Минсельхоза, на которые ссылается Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), оказались в среднем на 1,6% выше, чем в 2022-м, и составили 1063,6 тыс. га, что в совокупности с увеличившейся средней урожайностью — до 493,4 ц/га против 475,4 ц/га годом ранее (по состоянию на 8 декабря) — стало залогом хорошего урожая.

Благоприятный прогноз валового сбора сахарной свеклы сформировался еще в августе, комментирует эксперт по сахарной отрасли «Центра Агроаналитики» Олеся Афанасьева. Основной причиной положительной оценки стало расширение посевов. «Рост площадей происходит уже третий год подряд», — акцентирует внимание она. Больше всего увеличили сев сахарной свеклой аграрии Северного Кавказа — на 11,6%, Поволжья — на 8,3% и юга страны — на 5,4%, следует из данных Росстата. В целом по ЕАЭС посевы данной агрокультуры также выросли на 2,5%, составив 1,17 млн га, сообщает эксперт.