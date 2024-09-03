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Завершившийся сезон 2023/24 был для масличной отрасли рекордным: общий сбор маслосемян превысил 29,5 млн т, а выпуск масложировой продукции достиг почти 26 млн т. В этом сельхозгоду из-за сокращения площадей подсолнечника и погодных аномалий показатели производства, вероятно, будут меньше — может уменьшиться как урожай, так и выпуск масел. И это несмотря на значительный рост по сое и рапсу. Переработчикам ситуация грозит усилением конкуренции за сырье и снижением маржи, а вот аграрии могут надеяться на подорожание своей продукции. Впрочем, это не гарантирует увеличения доходности, ведь затраты на выращивание масличных продолжают повышаться

Минсельхоз США в августовском обзоре скорректировал прогнозы по сбору масличных в России в сезоне 2024/25. Ведомство оценило потенциальный урожай масличных в 28,4 млн т против 27,4 млн т в июльском обзоре (без учета Крыма и новых регионов). В том числе оценка по урожаю сои повышена с 6,6 млн т до 7,3 млн т, рапса — с 4,3 млн т до 5,1 млн т. Прогноз валового сбора подсолнечника снижен с 16,5 млн т до 16 млн т.

Общую площадь посевов под масличными культурами в России американские аналитики оценивают в 16 млн га, в сравнении с июлем данные скорректированы в сторону увеличения на 0,5 млн га. В том числе оценка площади сева сои выросла с 3,8 млн га до 4,1 млн га, рапса — с 2,2 млн га до 2,6 млн га, а подсолнечника скорректирована с 9,5 млн га до 9,3 млн га. Согласно окончательным данным Росстата по итогам посевной кампании-2024, масличные культуры в текущем году заняли 18,86 млн га (+7,1% к 2023-му, без учета новых регионов), из них на сою пришлось 4,3 млн га (+18,4%), на рапс — 2,7 млн га (+29,3%), на подсолнечник — 9,75 млн га (-0,6%).

Существенное влияние на будущий урожай масличных культур оказывают погодные условия, отмечает исполнительный директор Масложирового союза России (МЖСР) Михаил Мальцев. «Мы полагаем, что урожай подсолнечника в России в этом году может составить не менее 15,5 млн т без учета новых территорий, на юге страны есть существенное падение урожайности из-за засухи, — рассказывал он в середине августа. — По сое ожидаем рекордные 7,3 млн т, а по рапсу и льну прибавку к прошлому сезону около 200 тыс. т по каждой масличной. Итоговый сбор будет зависеть от погоды и во время уборочной».