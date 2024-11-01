Держать нельзя продать. Стоит ли аграриям сдерживать реализацию подсолнечника в ожидании лучших цен

Freepik.com

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Повторяющаяся из года в год ситуация, когда сельхозпроизводители не спешат продавать урожай главной масличной культуры, надеясь на то, что во второй половине сезона она подорожает, наблюдается и в текущем сельхозгоду. С учетом снижения валового сбора чуть ли не на 2 млн т это не добавляет переработчикам уверенности в завтрашнем, да и в сегодняшнем дне. По сравнению со средней стоимостью семечки в прошлом сезоне, в 2024/25-м цены даже в период уборки приносили аграриям неплохую маржу. Впрочем, стремление заработать еще больше вполне понятно: доходность зерна близится к нулю, и удорожание масличных может хотя бы частично компенсировать общие потери

Уже в начале октября 2024 года закупочные цены на подсолнечник в России достигли пиковых значений с мая 2022-го, и это несмотря на период массовой уборки. При этом уже собранный урожай аграрии продавать не спешат и реализуют его минимальными партиями. Цены производителей выросли в условиях ухудшения прогнозов на сбор в центральных и южных регионах России, а также повышенного спроса со стороны переработчиков, считают аналитики Центробанка. В целом урожай масличных ожидается на 4-6% ниже уровня прошлого года, но выше среднего пятилетнего значения. При этом производство подсолнечника будет заметно ниже прошлогоднего, говорится в докладе ЦБ «Региональная экономика» за октябрь.

Сокращение значительное

По сравнению с прошлым годом в 2024-м урожай основной масличной культуры существенно снизиться, полагает исполнительный директор Масложирового союза России (МЖСР) Михаил Мальцев. Его оценка на середину октября — 15,5 млн т (без новых регионов).

Прогноз «ПроЗерна» в это же время — 15,4 млн т против 17,3 млн т в 2023-м. Существенное снижение урожая по сравнению с прошлым годом произошло из-за сокращения посевных площадей на 1,2%, до 9,75 млн га, а также уменьшения урожайности с 17,5 ц/га в 2023-м до 15,8 ц/га в этом году (по состоянию на начало октября), пояснял гендиректор аналитической компании Владимир Петриченко.