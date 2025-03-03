В разряде достаточно рентабельных. Сокращение урожайности при росте затрат и стабильных ценах снизило доходность сахарной свеклы

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Свеклосахарный сезон 2024/25 сложился для участников рынка не лучшим образом. Из-за погодных катаклизмов производство сырья уменьшилось и выработка сахара может снизиться более чем на 8%. В то же время увеличение расходов на выращивание свеклы не окупилось слабо поднявшимися ценами. С другой стороны — запрет на экспорт сладкого продукта снят, и, даже несмотря на уменьшение объема выпуска сахара, его вывоз может приблизиться к 1 млн т

Посевы сахарной свеклы в прошлом году были почти на 10% больше, чем в 2023-м и составили 1169 тыс. га, информирует Институт конъюнктуры аграрного рынка. Однако несмотря на такую прибавку валовой сбор данной агрокультуры уменьшился на 13,4% и, по предварительной оценке ИКАР, составил чуть более 44 млн т против 53,1 млн т годом ранее. Основная причина негативной динамики — снижение урожайности на 22%, объясняет ведущий эксперт компании Евгений Иванов.

Сев сахарной свеклы на юге был рекордно ранним, в остальных макрорегионах — средним по срокам. «Майские морозы привели к пересеву части свеклы в Центральном Черноземье и Поволжье, — рассказывает он. — Местами пересевы составляли до 15% площадей, что, помимо прочего, вылилось в дополнительный рост затрат на семена и другие составляющие производства». Кроме того, пересевы — это сокращение вегетационного периода, а значит, и выхода сахара с гектара, добавляет эксперт.

На юге и в центре урожайность заметно снизилась также из-за засушливых условий летом-осенью. По данным ИКАР, в среднем по России сбор сахарной свеклы с гектара в 2024 году составил 383 ц против 491,2 ц годом ранее. На юге в прошлом году урожайность снизилась до 336,5 ц/га против 499,1 ц/га в 2023-м, в центре — до 382,4 ц/га против 518,8 ц/га соответственно. Незначительное сокращение показателя наблюдалось и на Алтае — 536 ц/га против 539,5 ц/га. Выше сбор с гектара в сезоне 2024/25 был лишь в Поволжье — 405 ц против 389 ц в 2023/24-м.