Цены на зерно могут пройти дно уже в июле

Несмотря на то, что в этом году урожай зерна может стать вторым после рекорда 2017-го, такого же провала внутренних цен как тогда не будет. Такой прогноз озвучил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, выступая на годовом общем собрании Национального союза свиноводов. В первую очередь это связано с тем, что переходящие запасы на страте сезона-2019/20 ниже, и, по оценке эксперта, составляют около 15,9 млн т, тогда как в 2017/18-м они достигали 24 млн т, напомнил он. Как результат — средние цены на пшеницу четвертого класса в европейской части России в первой половине позапрошлого сезона опускались до минимумов с 2014/15 сельхозгода.



Также сейчас цены поддержит более слабый курс рубля на уровне 62-66 руб./$1 против 55-58 руб./$1. Третий фактор — элеваторные и портовые мощности с 2017 года прошли мощное перевооружение. По данным аналитического центра «Русагротранса», сейчас перевалочные мощности в портах Азово-Черноморского бассейна оцениваются в 45 млн т в год, а в ближайшие пять лет могут вырасти до 73 млн т. Перевалка во всех российских портах может увеличиться с 49,8 млн т минимум до 80,5 млн т. Кроме того, с мая 2017 года участники зернового рынка начали присоединяться к Хартии в сфере оборота сельхозпродукции: экспортеры стали закупать зерно напрямую у его производителей или их представителей по агентским договорам, избегая сотрудничества с недобросовестными посредниками, которые уходят от уплаты НДС. По словам Петриченко, тогда изменение условий работы сильно адсорбировало денежную массу, из-за этого стоимость зерна опустилась на 800 руб. за тонну.



«Нынешний провал цен на старый урожай на 1,5-2 тыс. руб./т по сути состоялся для ценообразования нового сезона. Дно, которое как я полагал, мы пройдем в августе, мы можем пройти уже в июле, а дальше цены пойдут вверх», — спрогнозировал Петриченко. По данным «ПроЗерно», сейчас средние цены без НДС на пшеницу нового урожая (протеин 12,5%) составляют от 9,7 тыс. руб./т (CPT Азовское море) до 10,5 тыс. руб./т (CPT Новороссийск), стоимость ячменя на тех же базисах — 8,4-8,9 тыс. руб./т. Во второй декаде июня цены на пшеницу в России значительно снизились на фоне активизации уборки урожая.



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), на прошлой неделе пшеница с протеином 12,5% подорожала на $1/т до $195/т (FOB Новороссийск). По информации аналитического центра «СовЭкон», цена выросла на $2 до $198/т. Позитивная динамика была связана с повышением мировых котировок. При этом в конце недели они резко снизились: июльские контракты на мягкую пшеницу SRW в Чикаго подешевели на $7,17 до $194/т, цена твердой HRW в Канзас-Сити уменьшилась на $6,06 до $165,89/т, тогда как твердая пшеница HRS в Миннеаполисе прибавила $1,01 до $203,65/т. Это связано с тем, что 28 июня Минсельхоз США отчитался об оценках посевов и запасов зерна. Площади под пшеницей оказались самыми низкими за сто лет, что не стало неожиданностью для рынка, а вот оценка по севу кукурузы оказалась выше показателя прошлого года, хотя ранее аналитики прогнозировали сокращение из-за плохой погоды. Ожидаемое снижение производства кукурузы поддерживало цены на пшеницу.



Средние цены на внутреннем рынке в европейской части России к 28 июня составили 11075 руб./т за 3-й класс (-75 руб./т), 10500 руб./т за 4-й (-150 руб./т), 9550 руб./т за 5-й класс (-150 руб./т), сообщает «СовЭкон». В целом, по мнению Петриченко, цены на пшеницу в России в новом сезоне могут быть на уровне прошедшего. «Мировые цены в долларах могут оказаться скромнее, чем в прошедшем сезоне, но курс рубля и хороший экспорт сделают рублевую цену примерно такой же. Цена на кукурузу будет более интересной, чем в 2018/19-м, она будет дороже и в долларах, и в рублях, — рассказал эксперт. — А вот ячмень окажется на уровне пшеницы 5-го класса и дешевле, тогда как в прошлом сезоне он стоил как пшеница 4-го класса».



По прогнозу «ПроЗерно», урожай зерна в этом году может составить 128 млн т, в том числе 81 млн т (плюс-минус 1 млн т) пшеницы, 20 млн т (плюс-минус 1 млн т) ячменя, около 13 млн т кукурузы и 4 млн т зернобобовых агрокультур. Между тем ИКАР снова скорректировал свою оценку по урожаю пшеницы, понизив ее с 80 млн т до 79,3 млн т. По данным Минсельхоза на 28 июня, зерновые и зернобобовые в стране были обмолочены на площади 2,1 млн га, собрано 8,6 млн т зерна, в том числе 5,3 млн т пшеницы и 2 млн т ячменя.

