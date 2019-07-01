В России начался новый сельхозгод

В России начался новый сельскохозяйственный год. «Агроинвестор» спросил у представителей агробизнеса как для них сложился сезон-2018/19, и чего они ждут от 2019/20 года.



Александр Неженец, гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край):

- Завершившийся сезон не был для нас успешным. Прошлым летом мы пережили засуху, из-за которой возникли серьезные потери по пропашным и техническим агрокультурам. В основном мы производим сахарную свеклу, кукурузу и сою, озимые зерновые составляют лишь 26% от всех выращиваемых нашим предприятием агрокультур, поэтому мы не смогли за счет них увеличить общие показатели валового сбора.



Ожидания от нового сезона у нас позитивные. Сейчас пропашные агрокультуры в хорошем состоянии, согласно прогнозам, в ближайшие дни в нашем регионе должны пройти дожди. К сбору первого урожая агрофирма «Прогресс» приступила в стандартные сроки. Уже убрали ячмень и зеленый горошек, начали убирать зерновой горох и пшеницу. Что касается цен, то, скорее всего, тренды по всем агрокультурам в новом сезоне будут те же, что были в уходящем. Серьезных изменений мы не ожидаем.



Юрий Белов, гендиректор агрохолдинга «АФГ Националь»:

- В целом сельхозгод-2018/19 был для нас позитивным. Мы получили рекордный урожай риса — 222 тыс. т в бункерном весе (+11% к предыдущему сезону, почти четверть от суммарного объема производства агрокультуры в Краснодарском крае) за счет использования высокоурожайных сортов собственной селекции. Также на 17% перевыполнили план по яблокам, собрав 10,5 тыс. т. Кроме того, в прошедшем сезоне мы получили патенты на три новых сорта риса собственной селекции. Все они успешно прошли государственные сортоиспытания и включены в Государственный реестр селекционных достижений. Уже в 2019 году новые сорта использовались в посевной.



Также наше предприятие существенно расширило площади под бобовыми, чтобы увеличить долю собственного сырья в производстве и фасовке, а еще мы занялись экспериментальными посадками новых овощей, увеличили посевы и объемы производства чипсового картофеля. В числе наших достижений уходящего сезона и увеличение на 20% в месяц мощности производственно-складских комплексов, специализирующихся на фасовке риса и круп за счет запуска дополнительной автоматической фасовочной линии.



Наконец, мы автоматизировали подготовку фасованного в розничную упаковку товара к хранению и транспортировке: все производственно-складские комплексы у нас теперь оснащены паллетайзерами, которые позволяют формировать более ровные и стянутые паллеты в соответствии с евростандартом, лучше фиксировать упаковки на паллете и гарантированно сохранять его цельность при транспортировке и отгрузке в ОРЦ торговых сетей.



Сейчас мы вышли на стабильные объемы производства почти по всем агрокультурам. В новом сезоне существенный рост предполагается только по товарному яблоку по мере вступления садов в полное плодоношение. Из-за высокой зависимости агропроизводства от погодных условий в период вегетации и уборки прогнозировать цены будет возможно только после получения нового урожая.



Алексей Орлов, гендиректор компании «Елань» (Оренбургская область):

- В начале сезона-2018/19 у нас были не самые оптимистичные ожидания: мы видели, что стоимость производимой нами продукции — зерна и подсолнечника — находится на низком уровне. Однако к середине сезона ситуация поменялась, и цены на реализуемые нами агрокультуры выросли, мы начали их продавать и в итоге сумели получить прибыль.



Ожидания от предстоящего сезона пока неоднозначные. В нашем регионе мало летних осадков, ощущается почвенная засуха, и если в ближайшее время не пройдут хорошие дожди, то урожай яровых будет низким. Что касается озимых, то для них тоже недостаточно влаги, особенно сейчас, когда происходит налив зерна. С учетом того, что многие озимые были ослаблены из-за нехватки влаги в почве осенью и позднего сева, высокого валового сбора по ним мы тоже не ожидаем.



Вячеслав Демьянов, гендиректор предприятия «Свободный Труд» (Тверская область):

- В сезоне-2018/19 урожай зерновых у нас был средним, сбор многолетних трав также на среднем уровне. Предполагаем, что в новом сезоне производство будет выше. Посевная в этом году прошла при более благоприятных погодных условиях, чем в прошлом, однако, как во время сева, так и сейчас в период вегетации у нас нет дождей, хотя мы подкармливаем растения, чтобы погодный фактор минимально сказался на урожае.



Цены на пшеницу и овес у производителей сейчас составляют 8,5 тыс. руб./т — это довольно неплохая цена на начало уборки, с учетом того, что в летний период стоимость зерна находится на низком уровне. Соответственно, скорее всего, в новом сезоне цены на пшеницу будут неплохими и достигнут уровня 12-13 тыс. руб./т.

