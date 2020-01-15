Правительство России уходит в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи кабмина с президентом Владимиром Путиным сказал, что после озвученных главой государства в послании Федеральному собранию предложений об изменении Конституции считает правильным подать в отставку правительству в действующем составе. «Владимир Владимирович как президент обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации. Эти изменения, когда они будут приняты, а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, <…> внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти - власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», — отметил Медведев (цитата по сайту Кремля).



Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, выразив удовлетворение достигнутыми результатами, правда, заметив, что «не все, разумеется, получилось». «Но все никогда и не получается в полном объеме», — добавил он. В ближайшее время президент планирует встретиться с каждым из министров. Также он попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового состава кабмина.



Кроме того Путин обратил внимание, что Дмитрий Медведев возглавляет правительство восемь лет. «Наверное, это самый длительный срок пребывания в этой должности в новейшей истории России», — оценил президент. Также он отметил, что президентский блок — это прежде всего вопросы безопасности, обороноспособности и так далее, и Медведев всегда занимался ими. По словам Путина, в ближайшее время будет введена должность заместителя председателя Совета Безопасности, которую он предложил занять Медведеву. Председателем Совета Безопасности является глава государства.



Нынешнее правительство под председательством Медведева было сформировано 18 мая 2018 года. В кабмине 10 заместителей премьер-министра, в том числе один первый вице-премьер, и 22 министерства.



Также Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность председателя правительства. Получив его согласие, глава государства внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу, сообщает сайт Кремля.



В послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил обсудить поправку в Конституцию России, которая закрепит приоритет основного закона в российском правовом пространстве: т. е. что требования международного законодательства и договоров могут действовать только в той части, в которой они не противоречат Конституции. Это изменение позволит гарантировать безусловный суверенитет российского народа, считает президент. Также он предложил внести поправку, запрещающую губернаторам, сенаторам и депутатам Госдумы, премьер-министру, вице-премьерам и министрам иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, позволяющий постоянно проживать в другой стране. Кроме того, Путин предложил дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать назначение премьер-министра, вице-премьеров и министров, причем, президент не сможет отклонить выбранные кандидатуры.



Тем не менее, Россия должна оставаться президентской республикой, поэтому глава государства должен иметь право отправлять в отставку премьера, министров и судей Конституционного и Верховного судов, а также руководить силовыми ведомствами. Совет федерации предлагается наделить правом увольнять федеральных судей, а Конституционный суд — правом проверять законопроекты до того, как их подпишет президент. Поправки могут быть вынесены на всенародное голосование.



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