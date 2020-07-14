Экспорт российской сельхозтехники за пять лет увеличился в три раза

Наращивание поставок стало возможным благодаря господдержке, улучшению качества российской техники и выпуску новых линеек машин М. Стулов

По оценке «Росспецмаш», с 2014 по 2019 год экспорт продукции отечественного сельхозмашиностроения вырос более чем в три раза — с 4 млрд руб. до 12,2 млрд руб. Основные покупатели российских агромашин — страны СНГ, Европы, Африки, Ближнего Востока, Монголия, Канада. Всего за отчетный период зарубежные поставки российской сельхозтехники охватили больше 50 стран.



В частности, экспорт сеялок в прошлом году по сравнению с 2014-м вырос в 11 раз, опрыскивателей — в 10, полноприводных тракторов для сельского хозяйства — в восемь, самоходных косилок и борон — в четыре, плугов — в 3,3, культиваторов — в два раза, зерноуборочных комбайнов — на 55%. Рост экспорта связан с мерами господдержки, основные их них — субсидии на транспортировку, кредитно-гарантийная поддержка и субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции. Правда, последняя мера на данный момент не действует, но «Росспецмаш» надеется, что в этом году она снова начнет работать, прокомментировал «Агроинвестору» замдиректора ассоциации Денис Максимкин.



Кроме того, росту экспорта способствует значительное улучшение качества российских агромашин и выпуск новых линеек техники. Так, по данным «Росспецмаш», за 2018 год была выпущена 161 модель новой техники. По словам Максимкина, только в этом году ряд отечественных производителей запустили несколько новых образцов. Так, «Ростсельмаш» представил рынку первый серийный кормоуборочный комбайн F2650 с мощностью двигателя 611 л. с., «Петербургский тракторный завод» выпустил новый универсальный трактор «Кировец К-5 премиум» с мощность 250 л. с., «Пегас-Агро» - первую партию самоходных опрыскивателей «Туман-3», завод «Колнаг» открыл производство первой серийной четырехрядной картофелесажалки с высокой точностью и скоростью посадки.



Благодаря действию постановления № 1432 (субсидирование скидок для аграриев на сельхозтехнику) заводы могут инвестировать средства в модернизацию производства и разработку инновационных моделей сельхозмашин. Ранее сообщалось, что в этом году скидка составит 10% вместо 15-20% в 2019-м и 25-30% в 2018-м. Максимкин говорит, что сейчас скидка составляет 10-15% от стоимости продукции. «Мы пока наблюдаем, как снижение скидки влияет на рынок», — осторожен он.



По информации «Росспецмаша», положительная динамика по экспорту сохраняется и в 2020 году. Однако в связи с пандемией сложно прогнозировать ситуацию с внешними поставками к концу года. Также крайне важным вопросом для отечественных сельхозмашиностроителей является возобновление отраслевых конгрессно-выставочных мероприятий, которые являются одним из главных каналов продвижения сельхозтехники на внутреннем и зарубежных рынках.



По итогам пяти месяцев этого года рынок сельхозтракторов (отгрузки отечественных и иностранных производителей) вырос на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, информирует «Росспецмаш». Увеличение наблюдается во всех сегментах, но в первую очередь — в мощностных диапазонах 40-100 л. с. и более 300 л. с. Рынок самоходных комбайнов в январе-мае показал прирост в 117,1%, малогабаритных тракторов мощностью до 40 л. с. — плюс 9,1% по сравнению с 2019-м. При этом в начале года наблюдалась отрицательная динамика, которая была связана с падением импорта, однако по итогам пяти месяцев она сменилась на положительную. На текущий момент сектор до 40 л. с. формируется в основном японской б/у техникой.



В секторе тракторов мощностью от 40 до 100 л. с. (формируется за счет белорусских машин) в январе-мае 2020 года наблюдается рост на 35,8%. Объем отгрузок машин мощностью более 100 л. с. вырос на 13,4%. Сектор также формируется, как правило, за счет импорта из Беларуси, стран дальнего зарубежья, а также российской техники. В январе-феврале этого года в секторе полноприводных тракторов (в основном российские машины) наблюдалась отрицательная динамика, однако по итогу пяти месяцев рост составил 33,8%. При этом за отчетный период объем поставок самоходных комбайнов в Россию вырос на 117,1%, следует из данных «Росспецмаша».

