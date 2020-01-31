Скидка по «программе 1432» уменьшится до 10%

Скидка на сельхозтехнику по «программе 1432», которую теперь администрирует Минпромторг, в этом году составит 10%. Об этом в ходе Всероссийского агрономического и агроинженерного совещания сообщила директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и дорожного машиностроения Минпромторга Мария Елкина. «Если правительство одобрит нам выделение дополнительных средств, будет рассмотрен вопрос повышения этой скидки, но пока — 10%. К этому надо привыкнуть», — сказала она. Ранее скидка по программе составляла 15-20%, в 2018 году она увеличивалась до 25-30%.

В этом году на «программу 1432» в федеральном бюджете предусмотрено 7 млрд руб. По словам Елкиной, на днях вице-премьер Юрий Борисов согласовал Минпромторгу выделение дополнительных 3 млрд руб., постановление находится на финальной стадии доработки. «Если будет потребность в дополнительном финансирование, в рамках весенней корректировки федерального бюджета мы сделаем заявку в правительство», — уточнила она.

Между тем президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин в ходе совещания отметил, что финансирование «программы 1432» на этот год недостаточное. В прошлом году предприятия сельхозмашиностроения поставили аграриям свыше 24 тыс. единиц техники со скидкой на 18,8 млрд руб., однако субсидии от государства составили только 14,5 млрд руб., задолженность — 4,3 млрд руб. Если она будет компенсирована из выделенных на этот год 7 млрд руб., то останется совсем незначительная сумма, подчеркнул Бабкин. На 2021-2022 годы в федеральном бюджете на программу пока предусмотрено по 2 млрд руб. «Если все так и останется, то техника подорожает, произойдет падение продаж и производства», — предупредил он, однако добавил, что подобная ситуация происходит каждый год, и так или иначе вопросы решаются, правительство находит дополнительное финансирование. Ассоциация предлагает в 2020—2023 годах предусмотреть выделение на «программу 1432» по 16,5 млрд руб., а также сохранить скидки на уровне 15-20%.

Первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов обратил внимание, что за время работы по программе «не осталось ни рубля, не выплаченного сельхозмашиностроителям». Также он подчеркнул, что хотя «программа 1432» серьезно поддерживает отрасль, ведомство считает, что будущее за льготным лизингом техники, который действует с этого года.

По словам Бабкина, ситуация с обеспечение агросектора техникой по-прежнему остается сложной, Россия отстает от многих стран, 60% тракторов эксплуатируются более 10 лет. По данным «Росспецмаш», в России в среднем на 1 тыс. га пашни приходится два трактора и 1,6 зерноуборочных комбайна. Для сравнения, в Германии на такую же площадь приходится 65 тракторов и 11,5 комбайнов, в США — 25,9 и 17,9, в Беларуси — 9,3 и 5, следует из презентации ассоциации.

Потери из-за излишней нагрузки на сельхозтехнику достигают 30%, оценил в ходе совещания директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов. «2019 год это подтвердил — из-за отсутствия современной техники значительная часть урожая не была убрана в оптимальные сроки и ушла в зиму», — посетовал он. По данным ведомства, в среднем по стране на один трактор за сезон приходится 273,1 га пашни, на комбайн — 504,1 га. При этом ситуация в регионах различается: так, если в Краснодарском крае один комбайн убирает в среднем менее 380 га, то в Воронежской области — около 565 га, в Оренбургской — почти 667 га.

По прогнозу Минсельхоза, в этом году сельхозпроизводители могут приобрести около 9,9 тыс. тракторов, 4,7 тыс. зерноуборочных комбайнов, 590 кормоуборочных комбайнов. Потребность в новых тракторах оценивается на уровне 19,7 тыс. машин, зерноуборочных комбайнах — 9,8 тыс., кормоуборочных — 1,2 тыс. По данным «Росспецмаш», в прошлом году российские предприятия отгрузили на внутренний рынок техники на 101,2 млрд руб., что на 0,6 млрд руб. больше, чем в 2018-м. Доля отечественной техники на внутреннем рынке составила 58%, снизившись на 2%. «Мы рассчитываем, что в этом году продажи останутся на таком же уровне, но потенциал роста рынка, учитывая планы вовлечения в оборот неиспользуемых сельхозземель и развития экспорта, очень большой, поэтому заводы готовы к увеличению производство и продаж», — сказал Бабкин.