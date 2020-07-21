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Аналитика

Аграрии смогут получить отсрочку по уплате налогов

Правительство расширило список сезонных отраслей

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Также кабмин дал возможность сельхозпроизводителям отсрочить платежи по льготным кредитам
Pixabay
Также кабмин дал возможность сельхозпроизводителям отсрочить платежи по льготным кредитам
Pixabay

Правительство расширило список сезонных отраслей, работающие в них предприятия смогут претендовать на отсрочку или рассрочку по уплате налогов от одного года до трех лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виктории Абрамченко. В ходе заседания правительства глава кабмина Михаил Мишустин уточнил, что новую меру поддержки смогут получить аграрии, половина дохода которых приходится на сезонные работы. «Рассчитываем, что теперь больше сельхозпроизводителей будут пользоваться такой формой поддержки. В обновленный документ, помимо участия в уборке урожая, вошли аквакультура, переработка овощей и фруктов, а также целый ряд других позиций», — сказал он (цитата по сайту правительства).

В обновленный список отраслей, в частности, вошли растениеводство, животноводство и предоставление услуг в этих областях, рыбоводство, обработка семян для посадки и сельскохозяйственная деятельность после сбора урожая, производство масел и жиров, свекловичного сахара, молочной продукции, нерафинированного и рафинированного кукурузного масла и его фракций, переработка и консервирование мяса, мясной продукции, фруктов и овощей. Также на поддержку могут рассчитывать предприятия в сфере рыболовства, переработки и консервирования рыбы, рыбохозяйственной мелиорации, искусственного воспроизводства и акклиматизации морских и пресноводных биоресурсов.

«Отрасль сельского хозяйства в России подвержена влиянию сезонных факторов, и это необходимо учитывать для обеспечения справедливого налогообложения, — отметила Абрамченко (цитата по ТАСС). — Если раньше некоторые производители могли получить отказ в предоставлении налоговой отсрочки по формальным признакам, то теперь все добросовестные производители смогут воспользоваться этой возможностью». По мнению вице-премьера, отсрочка по уплате налогов позволит компаниям, которые столкнулись с временными финансовыми трудностями, сохранить платежеспособность и сделать все выплаты, когда возобновятся сезонные работы, и будет получен доход.

Также правительство предоставит аграриям возможность отсрочить платежи по льготным кредитам. «В первую очередь речь идет о краткосрочных — до одного года — льготных кредитах для малого агробизнеса, срок которых истекает уже в этом году. Этот заем можно будет продлить и получить отсрочку платежей по начисленным процентам, — пояснил в ходе заседания Мишустин. — На такую же отсрочку могут рассчитывать и заемщики, которым был предоставлен инвестиционный кредит». На эти цели из федерального бюджета за счет перераспределения средств будет выделено 10 млрд руб., в том числе 4 млрд руб. — в этом году. Эти меры поддержат аграриев в условиях ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, считает правительство.

Татьяна Кулистикова 

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