Урожай рапса может составить 2,25-2,4 млн тонн

Урожайность рапса в Сибири в полтора раза выше, чем год назад Pixabay

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), валовой сбор рапса в 2020 году составит около 2,25 млн т (в 2019-м — 2,04 млн т). Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает возможный объем урожая в 2,4 млн т. «Несмотря на снижение посевных площадей с 1,5 млн га в прошлом году до 1,49 млн га в текущем, результат производства может быть выше, чем годом ранее, — считает гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко. — К тому же озимый рапс на юге пострадал не так сильно, как зерновые, а в Калининградской области (крупный производитель озимого рапса) посевы выглядят очень хорошо — эти факторы благоприятно отразятся на итоговом сборе».



Гендиректор Ассоциации «РАСРАПС» Сергей Тучин придерживается более осторожной оценки урожая: 2-2,2 млн т рапса. Хотя в некоторых регионах сборы рекордные, например, в Калининградской области — 147 тыс. т, в других показатели могут быть ниже из-за засухи, считает он. Так, в Сибири из-за жары яровой рапс начали убирать на две недели раньше, что может отразиться на количестве и качестве урожая. «Думаю, о рекордных сборах где-то кроме ЦФО и Северо-Западной зоны говорить в этом году сложно», — прокомментировал «Агроинвестору» Тучин.



По мнению Петриченко, главной интригой остаются показатели уборки ярового рапса в Сибири: несмотря на множество тревожных сообщений о засухе, текущая урожайность там пока в 1,5 раза выше, чем в прошлом году. Несмотря на это, в 2020 году Центральный федеральный округ обойдет Сибирь по валовому сбору, полагает он. «Хотя посевы в ЦФО меньше, урожайность там значительно выше, чем в СФО — 26 ц/га против 15,5 ц/га (год назад — 24,3 ц/га и 10,4 ц/га соответственно), — поясняет Петриченко. — Получается, что впервые лидер среди регионов по выращиванию рапса может измениться: последние два года главным производителем в стране оставалась Сибирь».



В этом году несмотря ни на что средняя урожайность рапса неожиданно высокая, отмечает старший эксперт ИКАР Вадим Семикин. По данным Минсельхоза на 9 сентября, рапс был обмолочен с 795 тыс. га или 53,3% к посевной площади. Собрано 1,6 млн т при урожайности 20,4 ц/га. Яровой рапс в текущем году посеян на 1190 тыс. га, тогда как в прошлом году было 1370 тыс. га, посевы озимого рапса составили 300 тыс. га против 190 тыс. га годом ранее, уточняет эксперт ИКАР. Основная прибавка по озимому рапсу отмечена на юге, в центральной полосе и северо-западной зоне. Что касается посевов в целом, то они сократились на 70 тыс. га по сравнению с 2019 годом. «Заметно уменьшились площади на Урале и в Сибири, что объясняется неудачными результатами 2019 года: из-за большого распространения капустной моли многие хозяйства разочаровались в этой агрокультуре и сократили посевы», — знает Семикин.



Хотя сбор рапса ожидается высоким, цены на него на старте сезона-2020/21 держатся на хороших уровнях и демонстрируют максимальный рост относительно прошлого года в сравнении с другими масличными агрокультурами. По данным Минсельхоза, самый дорогой рапс — в Северо-Западном федеральном округе (30,58 тыс. руб./т), самый дешевый — в СКФО (21,9 тыс. руб./т). В течение последней недели августа наиболее динамично цены росли в Центре (+3,8%) и Сибири (+3,4%). «В прошлом году в Европе было сильное сокращение производства рапса из-за плохой погоды. В этом году, по прогнозу, урожай там может быть еще меньше. Из-за дефицита сырья мировые цены на старте сезона выше, чем в прошлом году на 10%, — прокомментировал «Агроинвестору» Семикин. — При этом внутрироссийские цены выше прошлогодних на 25%». В начале сентября переработчики ЦФО закупали рапс по 32 тыс. руб./т.

