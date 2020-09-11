Производство сои может сократиться

Посевы сои уменьшились на 170 тысяч гектаров BASF

Производство сои в этом году может сократиться, не исключают аналитики. Пока они расходятся в оценке итогового урожая. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), валовой сбор агрокультуры может составить 4,15 млн т (в 2019-м — 4,36 млн т). «ПроЗерно» пока оценивает производство в 2020 году на уровне 4,28 млн т. Однако обе компании не исключают, что в ближайшее время цифры будут пересмотрены: ИКАР может скорректировать прогноз вверх, а «ПроЗерно» - вниз.



Посевы сои в 2020-м заметно сократились — с 3,04 млн га годом ранее до 2,87 млн га, уточняет ведущий эксперт ИКАР Вадим Семикин. В меньшей степени площади уменьшились в Центральном федеральном округе, в большей — в Южном и Сибирском. «Аграрии юга в этом году отдали предпочтение озимому рапсу и подсолнечнику, а в Сибири прошлый сезон для сои был не очень удачным — многие перерабатывающие заводы не работали, поэтому аграрии решили посеять меньше, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Существенное сокращение посевов сои отмечено на Дальнем Востоке, а это один из основных производителей. В прошлом году из-за обильных осадков там потеряли до 25% полей, что и стало фактором снижения площадей». Впрочем, в этом году погода более благоприятна, поэтому урожай сои в ДФО ожидается лучше. В центральной полосе России, наоборот, ожидается снижение. На юге уборка уже началась, урожайность там немного выше, чем годом ранее. По мнению Семикина, сокращение посевов сои частично обусловлено конъюнктурой рынка сезона-2019/20: она была менее привлекательной. Кроме того, в завершившемся сельхозгоду аграрии были больше заинтересованы в зерновых.



Ценовая ситуация на рынке сои в новом сезоне будет под влиянием мировой конъюнктуры и девальвации рубля. «В Южной Америке сейчас очень низкие запасы сои из-за крайне высокого объема экспорта в Китай весной-летом. На рынке Бразилии тоже отмечается дефицит сырья, местным переработчикам не хватает объемов, цены на 20% выше прошлогодних, — рассказывает Семикин. — Ситуация будет оставаться острой до зимы. Поэтому цены на старте сезона высокие, эта тенденция может продлиться, еще, как минимум, месяц».



Российский рынок в сентябре открыл покупки сои нового урожая. На юге эта масличная культура стоит 34-35 тыс. руб./т с НДС и доставкой на завод. В центральной части России — 31-33 тыс. руб./т (с протеином 34%). В сентябре 2019 года цены формировались на уровне 23 тыс. руб./т с НДС, уточняет Семикин. Гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко полагает, что на масличный рынок Причерноморья также влияет перспектива снижения производства подсолнечника и сои на Украине.



Минсельхоз оценивает посевные площади сои под урожай 2020 года в 2,83 млн га, что на 8% меньше, чем годом ранее. По состоянию на 10 сентября, соя обмолочена с площади 395,8 тыс. га или 14% к посевной площади, собрано 698 тыс. т при урожайности 17,6 ц/га. Год назад к этому времени урожай был почти на 606 тыс. т больше, средний сбор с гектара превышал нынешний на 2,9 ц/га.

