Цены на овес могут сохраниться на высоком уровне

По оценке ИКАР, овсяные хлопья занимают третье место по потреблению круп и крупяных продуктов на российском рынке Pixabay

По предварительному прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай овса в этом году составит 3,9-4,1 млн т против 4,4 млн т в 2019-м. «Однако уборочная кампания во многих регионах еще продолжается, так что валовой сбор может оказаться несколько выше текущих оценок», — рассказала «Агроинвестору» заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова. При этом, по ее словам, качество продовольственного овса оставляет желать лучшего — об этом сообщают производители овсяной крупы и хлопьев в ходе мониторинга ИКАР.



«Сейчас стоимость овса в Алтайском крае — крупнейшем регионе производства данной агрокультуры — составляет 13 тыс. руб./т с НДС и даже еще выше, — отмечает Глазунова. — Для сравнения, годом ранее овес стоит 6,1 тыс. руб./т, а в начале текущего зернового сезона — 8,5 тыс. руб./т».



Оптовая цена овсяных хлопьев в России за год выросла на 22,1%, к концу августа достигнув 27,1 тыс. руб./т, отмечает ИКАР. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года эта крупа стоила 20 тыс. руб./т с НДС. Предыдущий максимум — 24,9 тыс. руб./т был зафиксирован в конце апреля 2016 года.



В этом сезоне цены на продовольственный овес стартовали с высоких значений, а в августе достигли новых исторических максимумов, ранее сообщил ИКАР. Среди причин — третье подряд сокращение посевов агрокультуры, а также неблагоприятные погодные условия в регионах — крупнейших производителях, в первую очередь, в Сибири, на долю которой приходится около 40% валового сбора овса. Второй фактор также повлиял на качество сырья, так что в новом сезоне производители овсяной крупы и хлопьев будут вынуждены конкурировать за качественный овес крупяных кондиций, прогнозирует ИКАР. Как результат — цены на сырье и крупу, по всей видимости, сохраняться на высоком уровне.



По оценке ИКАР, овсяные хлопья занимают третье место по потреблению круп и крупяных продуктов на российском рынке после риса и гречневой крупы, уточняет Ирина Глазунова. При этом, несмотря на вероятное снижение производства, аналитики не ожидают дефицита геркулеса и овсяных хлопьев, в том числе потому что у населения еще есть запасы крупы, сделанные перед карантином.

Минсельхоз рассчитывает на стабилизацию цен на овес за счет урожая 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Ведомство не ожидает дефицита сырья для производства овсяных хлопьев и прогнозирует урожай овса на уровне 4,4 млн т — как и в прошлом году. По данным Минсельхоза, агрокультура под урожай-2020 была посеяна на 2,5 млн т — примерно как и годом ранее, средний сбор с гектара составляет 18 ц.



Согласно Росстату, овес в этом году занимал 2,48 млн га — на 66 тыс. га меньше, чем под урожай 2019 года. В 2018-м овес был посеян на 2,85 млн га, в 2017 году — на 2,89 млн га. Для сравнения, например, в 2014 году на овес приходилось около 3,26 млн га.

