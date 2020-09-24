Аграрии заметили рост тарифов на перевозки из-за борьбы с перегрузами

Раньше многие компании превышали допустимый вес автотранспорта в два-три раза, чтобы сэкономить на логистике Д. Гришкин

После вступления в силу Меморандума о противодействии нарушению весогабаритных норм при автоперевозках сельхозпродукции, который разработала Ассоциация добросовестных участников рынка АПК, начался рост тарифов. Так, по словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, с начала сентября они увеличились на 25-35% относительно аналогичного периода прошлого года. Например, доставка зерна из Воронежской области в порты Азовского моря подорожала с 2 тыс. руб./т до 2,45 тыс. руб./т, перевозка из Краснодарского края на расстояние 200 км — с 900 руб./т до 1,2 тыс. руб./т, из Ставропольского края на 350 км — с 1,4 тыс. руб./т до 1,7 тыс. руб./т, рассказал он «Ведомостям». Представитель Минтранса сообщил изданию, что тарифы на перевозку повышались в основном в регионах Юга — на 10-15% относительно первой декады сентября.



Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители подтверждают, что перевозки стали дороже, причем повышение тарифов сказывается именно на них, а не на других участниках рынка. «Тарифы на перевозку зерна выросли на 10-15%, и эту цену заплатили именно мы как сельхозпроизводители, а не трейдеры. Для нас это достаточно существенный рост, — прокомментировал директор ГК «Светлый» (Ростовская область) Николай Гончаров. — В дальнейшем, полагаем, тарифы на перевозку автотранспортом могут еще вырасти, но не более, чем на 5%: сейчас перевозчиков очень много, а урожай существенно ниже, чем в прошлом году».



Председатель правления колхоза «Красная звезда» (Тверская область) Владимир Чистяков говорит, что покупатели сами оплачивают доставку продукции предприятия, но при этом рост тарифов на перевозку они всегда закладывают в закупочные цены, уменьшая их. «В итоге страдают аграрии, так как приходится продавать зерно по более низким ценам, иначе у нас его просто не будут покупать», — сетует он.



В концерне «Покровский» (Краснодарский край) зерно, как правило, забирают трейдеры, так что расходы на логистику ложатся на них. Однако компания пользуется услугами наемного автотранспорта на уборке урожая, а таже на доставке зерна в порты, когда работает с покупателями напрямую. «Меморандум вступил в силу относительно недавно, и это событие сразу же отразилось на тарифах перевозок, — говорит управляющий агробизнесом концерна Станислав Кашуба. — В среднем они увеличились примерно на 15%, в зависимости от направления и вида перевозимого груза рост может достигать и 20%».



Меморандум о противодействии нарушению весогабаритных норм при автоперевозках сельхозпродукции вступил в силу 15 сентября. Согласно этому документу, экспортеры зерна и масличных, владельцы терминалов и элеваторов договорились не принимать и не использовать автотранспорт с превышением весогабаритных норм более чем на 2%. К меморандуму уже присоединились 61 грузоотправитель, 34 перевозчика, 200 элеваторов, 25 агрохолдингов и др. Предполагается, что новые правила позволят обелить рынок и станут предпосылкой для его цифровизации.

Оренбургская «Елань» к моменту вступления в силу Меморандума уже закончила уборку и транспортировку зерна, сейчас продолжается обмолот подсолнечника. «Безусловно, заключение Меморандума повлечет рост тарифов на автоперевозки. Раньше большинство машин шли либо загруженными на грани перегруза, либо уже с перегрузом. Сейчас затраты на горючее, зарплату водителям, амортизацию возрастут, поскольку потребуется больше машин, соответственно, увеличатся и тарифы», — рассуждает гендиректор компании Алексей Орлов. С элеватора «Елани» зерно увозится покупателем за его счет, а вот для вывоза зерна из хозяйств компания нанимает транспорт, уточняет он.



Орлов признает, что проблема перегруза автотранспорта при перевозке сельхозпродукции существует. «После вступления в силу Меморандума, по нашим наблюдением, перегрузы действительно уменьшились. Так что, эту меру я считаю правильной, — говорит руководитель. — А вот насколько она будет эффективной, покажем время: любой закон можно обойти, например, сделав двойную документацию».



Гончаров тоже считает проблему перегрузов при перевозке зерна серьезной — из-за этого, в частности, портятся дороги. «Но вот насколько Меморандум является действенным способом борьбы с перегрузом — это вопрос. На мой взгляд, гораздо эффективнее было бы осуществлять контроль веса на трассе», — думает он. Станислав Кашуба обращает внимание, что перегруженный автотранспорт — это угроза жизни и здоровью участников дорожного движения. «С другой стороны, перегруз порождает нездоровую конкуренцию между добросовестными и недобросовестными перевозчиками, — считает он. — На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что из-за отказа от перегруза выросли не только тарифы, но и цены на перевозимую продукцию».



Раньше многие компании превышали допустимый вес транспорта в два-три раза, таким образом некоторые трейдеры экономили на логистике. Это приводило к занижению тарифов, которые около 10 лет почти не повышались, несмотря на постоянный рост издержек перевозчиков, рассказал «Ведомостям» президент ассоциации «Грузавтотранс» (объединяет автоперевозчиков) Владимир Матягин. Сейчас те, кто раньше работал с нарушениями и получал необоснованную дополнительную прибыль, уже не могут возить по прежним тарифам и повышают цены, а добросовестные участники рынка перевозок могут не занижать тарифы, что приходилось делать из-за высокой конкуренции с нарушителями. По оценке Матягина, тарифы должны вырасти на 70-100%, тогда цена будет справедливой.

