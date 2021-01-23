Отраслевые аналитики ждут активизации M&A в растениеводстве

Далеко не все сделки становятся заметны в публичном пространстве А. Гордеев

В краткосрочной перспективе основной объем сделок M&A в агросекторе придется на сегмент растениеводства, где спрос на активы пока превышает предложение. Такой прогноз сделал Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. «В 2020 году отдельные сегменты АПК, такие как растениеводство, продемонстрировали рост финансовых показателей и, как следствие, сектор обращает на себя внимание инвесторов, — комментирует руководитель центра Андрей Дальнов. — В ближайшие пять лет мы прогнозируем сохранение положительной динамики по количеству сделок в растениеводстве и увеличение доли компаний этой отрасли сельского хозяйства в нашем кредитном портфеле АПК более чем вдвое».



В прошлом году аналитики Россельхозбанка не зафиксировали однозначного вектора к росту или снижению числа сделок в агросекторе, однако инвесторы по-прежнему сохраняют интерес к консолидации для улучшения операционной эффективности, говорится в сообщении банка. При этом в 2020-м немало сделок было связано с покупкой активов с высокой долговой нагрузкой, что характерно для рынка M&A в период экономической неопределенности, отмечает Дальнов.



Высокая активность на рынке сделок M&A в секторе растениеводства в этом году вполне вероятна, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Пока спрос на сельхозактивы растениеводов продолжает превышать предложение, в отличие от животноводческого сектора, где спрос относительно невысок, и не столь очевидны перспективы инвестирования, но при этом и у крупных собственников нет особого желания или возможности продавать свой бизнес. А мелкие компании неинтересны как объект инвестиций», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Владислав Новоселов, управляющий директор BEFL С середины прошлого года мы видим активность покупателей, в первую очередь, на рынке сделок M&A в растениеводческом секторе. Несколько сделок было закрыто в конце 2020-го, ряд сделок готовится сейчас. В этом году можно ждать немало M&A в растениеводстве, но далеко не все из них заметны в публичном пространстве, так как они не очень большие — от 5 тыс. га до 50 тыс. га.

Вполне возможно, что мы действительно увидим оживление M&A сделок в секторе растениеводства на фоне резко возросших регуляторных рисков, думает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «С точки зрения доходов для растениеводов сезон-2020/21 отличный. Однако если регуляторный раж в секторе продолжится, и государство не перестанет давить на бизнес, предложение активов на продажу в ближайшие годы может увеличиться, — сказал эксперт «Агроинвестору». — Таким образом, регуляторные риски — один из тех факторов, которые могут повлиять на активизацию M&A в растениеводстве. Еще один фактор — мировые цены на продукцию растениеводства. Пока они имеют повышательный тренд».



Третий фактор — изменение климата. В последние годы отмечается заметное ухудшение погодных условий для ведения растениеводческого бизнеса на Юге — в этом макрорегионе сейчас стало существенно суше, чем, например, десять лет назад, продолжает Сизов. «Подтверждение тому — очень сухая осень 2019-го, которая во многом предопределила существенное снижение урожая в 2020-м, и засушливая погода в течение всего прошлого года. Пока сложно сказать, временные ли это отклонения от нормы или же новая норма», — говорит он. Если погода не будет меняться в лучшую сторону, то в перспективе мы можем увидеть рост предложений по продажам растениеводческих активов на Юге, допускает Сизов.



По мнению Новоселова, сейчас в сегменте растениеводства сложился рынок продавца, поэтому наблюдается рост цен на активы растениеводческих предприятий. «В первую очередь, продают активы те, кто хочет выйти из бизнеса и при этом зафиксировать прибыль при достаточно высоких ценах. В основном это небольшие и средние компании, у акционеров которых нет преемников», — добавляет он.



«Сейчас цены на активы растениеводческих предприятий высокие, и никаких признаков того, что они будут снижаться, по крайней мере, в рублях, я не вижу», — говорит Дмитрий Рылько. Маржа у растениеводов в этом сезоне была высокой, и даже ужесточение госрегулирования отрасли, скорее всего, несильно испортит финансовый результат сезона, так как меры по регулированию рынка относятся ко второй половине года, когда у производителей план продаж выполнен уже примерно на 4/5, отмечает эксперт. «В целом, рынок сделок M&A в растениеводческом сегменте продолжает быть рынком продавца», — уточняет он.



Также в 2021 году интересными сегментами для сделок останутся молочное животноводство, производство продуктов мясопереработки, тепличное овощеводство, свино- и птицеводство, оценивают аналитики Россельхозбанка. Рост конкуренции на рынке мяса-сырья стимулирует производителей снижать затраты и повышать производственную эффективность, а увеличение концентрации производства позволяет достигать синергетических эффектов для сохранения и повышения рентабельности бизнеса. Дополнительным стимулом для сделок является увеличение рыночной доли компаний и усиление позиций при переговорах с сетевым ритейлом.

