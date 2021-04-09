Ориентация на экспорт позволит нарастить производство говядины в России

Подход к производству говядины нужно изменить А. Гордеев

Производство говядины от мясных пород КРС в России только зарождается, но в то время, когда нужен десятикратный рост с нынешних плюс 1,5-3% в год, можно говорить о том, что поголовье будет только сокращаться, сказал в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. При этом он обратил внимание на то, что нужно изменить подход к производству говядины.



По его словам, необходимо, в первую очередь, перестать относиться к говядине как к ресурсу для обеспечения национальной безопасности: большая ее часть должна идти на экспорт, и лишь то мясо, которое по кулинарным свойствам соответствует нашим предпочтениям, стоит оставлять в России. Взгляд на мясное скотоводство как попытку накормить страну приведет к тому, что оно не будет развиваться, считает Костюк. «Лет за 50 мы доползем до нормального уровня производства. Сейчас мы по объемам примерно сопоставимы с Австралией, но эта отдаленная от всех страна зарабатывает в год на мясе КРС $100 млрд, а мы — несчастных $30 млн», — добавил он.



По словам Костюка, срок окупаемости проектов в мясном скотоводстве — 8-12 лет. «Кто согласится на это (инвестирование в производство говядины — АИ) с такими сроками и нашими рисками? Нужно использовать мировой опыт: 80% поголовья коров мясных пород должны быть в руках малых фермеров», — говорит он. Мясное скотоводство должно стать «социальным лифтом», дать возможность закупить КРС и зарабатывать на нем. Так, по словам Костюка, одна семья со 160 коровами может в год получать 8 млн руб. выручки, из них 1,5-2 млн руб. могут выделить на свою жизнь, так как фермеры живут с оборота, а не считают прибыль.



Фактически единственная пока нерешенная проблема отрасли не только в России, но и на всем континенте — это неуправляемость и нелогичность рынка торговли скотом, отметил Костюк. «Тут даже инвестор, который вкладывает деньги в хороший генетический материал, обзванивает тысячи человек с вопросом: “Не нужны ли тебе мои коровы?”. Также нет критериев хорошо/плохо, есть только один критерий — “хорошая корова, мамой клянусь”. Поэтому и растет желание купить дешевле, что ведет к деградации в отрасли», — подчеркнул Костюк, отметив, что подходы в работе нужно менять.



«Рынок мясного скотоводства на континенте будет бесконечным в ближайшие 100 лет, а инвестиции крайне тяжелые, все существующие модели для него не работают, шансов на рост нет, падение гарантированное», — заключил Костюк.

