Сумма соглашений на ПМЭФ достигла почти 3,9 трлн рублей

Ленинградская область подписала 29 соглашений на 1 трлн рублей Фонд Росконгресс

В этом году в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было заключено более 800 соглашений на общую сумму 3,86 трлн руб., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова. На прошлом форуме, прошедшем в 2019 году, было подписано 745 соглашений на 3,27 трлн руб.



Регионом-лидером по сумме заключенных соглашений стала Ленинградская область, подписавшая 29 документов более чем на 1 трлн руб., в том числе в АПК. Так, группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, согласно рейтингу «Агроинвестора», вложит 3 млрд руб. в развитие купленных весной у финской Atria мясоперерабатывающих производств «Пит-Продукт». Как уточнил «Коммерсанту» член правления группы Максим Зудин, эта сумма включает затраты на покупку объектов и инвестиции в модернизацию. Сейчас на мощностях «Пит-Продукта» выпускается 14 тыс. т продукции в год, оно загружено на 25%. В перспективе производство предполагается увеличить до 60 тыс. т в год. Группа подписала соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с правительством области.



Компания «Молочная культура» инвестирует 1 млрд руб. в строительство комплекса по выпуску творожных сыров и десертов. Плановый объем производства — 4,8 тыс. т продукции в год. Реализация проекта даст возможность для расширения географии поставок в России и выхода на экспорт. В частности, компания прорабатывает перспективы вывоза продукции в страны Таможенного союза, Китай и Арабские Эмираты, говорится в сообщении правительства Ленинградской области.



Также правительство региона подписало соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта с компанией «Ориент Продактс», которая производит выпечные хрустящие хлебцы «Щедрые» и «Круазетт». Реализация инвестпроекта позволит компании увеличить мощности производства хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий до 8,5 тыс. т в год. Инвестиции в расширение производства оцениваются в 848 млн руб.



Компания «Питерпром ПК» заключила соглашение о сотрудничестве по реализации проекта переноса и расширения действующего предприятия по производству сухих молочно-белковых смесей и комплексных пищевых добавок из Санкт-Петербурга в индустриальный парк «М10». Инвестор намерен увеличить линейку выпускаемой продукции, построив цех по производству функционального и диетического питания и цех высокобелковой продукции мощностью переработки 20 т молока в сутки. В ассортименте будут высокобелковые молочные коктейли, сливочное масло, мороженое и молочные смеси с содержанием белка не менее 88%. Объем инвестиций в проект — 250 млн руб.







На втором месте по сумме подписанных соглашений Краснодарский край — 22 на 160 млрд руб. В частности, в регионе появится первый в стране селекционно-генетический центр для молочного животноводства со станцией получения семени и лабораторией трансплантации эмбрионов. Он будет рассчитан на единовременное содержание 1,2 тыс. коров, говорится на сайте правительства края. «Создание селекционно-генетического центра — фундамент молочной отрасли, новый этап развития животноводства в крае. Это позволит заниматься собственной селекцией, а не закупать поголовье из других стран, повысить качество и доступность кубанской молочной продукции», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Инвестор — «Кубанский селекционно-генетический центр» - намерен начать строительство центра в 2022 году, завершить — в 2025-м. При выходе на проектную мощность он будет производить 14,5 тыс. т молока, 200 нетелей, 5 тыс. эмбрионов, 250 тыс. доз семени в год. Стоимость проекта не уточняется.



Тульская область подписала 26 соглашений на 150 млрд руб. и стала третьей по этому показателю. В регионе тоже будет реализован ряд проектов в АПК. Самая дорогая заявка у группы «Черкизово»: она намерена создать крупнейший в стране мясоперерабатывающий кластер стоимостью 48 млрд руб., а также вложить 8,4 млрд руб. в строительство завода по переработке птицы.



Компания «Возрождение», одно из крупнейших предприятий АПК региона, входит в состав группы «Мэйджор», планирует построить элеваторный комплекс мощностью 100 тыс. т. До декабря 2022 года в проект предполагается вложить 1,6 млрд руб. «Проект позволит расширить мощности предприятия в два раза и станет важным элементом стратегии развития аграрного сектора области», — отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



«Воловская техника» планирует вложить до 1,1 млрд руб. и построить комплекс для хранения, сушки, очистки зерна, а также картофелехранилище. Предприятие «Максим Горький плюс» намерено инвестировать около 890 млн руб. в создание третьей линии по производству картофельных хлопьев мощностью 1,8 т/час. В рамках соглашения с компанией «Авиаген» планируется построить две птицеводческие фермы для содержания прародительских стад бройлеров. Инвестиции составят почти 700 млн руб. Строительство новых ферм позволит увеличить объем производства на 2,4 млн голов суточных курочек в год, сообщает правительство Тульской области. Компания «Спасское» им. В. А. Стародубцева планирует строительство систем орошения в Кимовском районе и Новомосковске. Сумма инвестиций — 600 млн руб. до 2024 года. «Богородицкий альянс» вложит в проект модернизации производства и обновление парка техники около 400 млн руб. до конца 2022 года.



Алексей Дюмин, губернатор Тульской области Эти соглашения — яркий пример того, что в Тульской области создан благоприятный инвестиционный климат для сельскохозяйственных предприятий. Если компании готовы вкладывать средства в отрасль, значит, они видят в ней большие перспективы.

Правительство Башкирии в ходе ПМЭФ заключило 25 соглашений на 122 млрд руб. Форум стал рекордным для республики по объему привлеченных инвестиций, для сравнения, в 2019 году портфель инвестсоглашений составил 82 млрд руб., а в 2018-м — 30 млрд руб., уточняет правительство региона. В частности, группа «Таврос» (фонд прямых инвестиций AVG Capital Partners) вложит 9,4 млрд руб. в строительство мясокомбината, который будет выпускать до 200 т охлажденного мяса и до 100 т колбасных изделий в сутки. Запуск производства намечен на 2024 год. Инвестор уже вложил около 200 млн руб. в проектно-изыскательские работы, предварительное согласование подключения объекта к инженерным сетям. Соглашение, заключенное с правительством Башкирии, предусматривает софинансирование создания объектов инфраструктуры.



Также в ходе форума было подписано соглашение, предполагающее создание агрохолдинга, в который войдут «Мелеузовский мясокомбинат» и «Мясной союз башкирских производителей». «Мелеузовский мясокомбинат» занимается убоем скота и производством охлажденного и замороженного мяса, его мощность — до 6 тыс. т мяса и 2,1 тыс. т субпродуктов. Для обеспечения завода собственным сырьем «Мясной союз башкирских производителей» построит откормочную площадку с общим поголовьем 20 тыс. голов КРС. В проект планируется вложить 1,67 млрд руб.







Ранее «Агроинвестор» писал о ряде проектов в АПК, соглашения о реализации которых были заключены в ходе ПМЭФ. Среди других крупных соглашений можно отметить планы «Русской молочной компании» (дочерняя компания «Олам Интернешнл») вложить более 4 млрд руб. в реализацию нескольких проектов в Пензенской области. В частности, протокол о намерениях, подписанный с правительством региона, подтверждает дальнейшее расширение молочного комплекса замкнутого цикла в Сердобском районе с 5,2 тыс. до 7,2 тыс. голов КРС, а также увеличение мощности молочной фермы на 3,6 тыс. голов в Наровчатском районе. Кроме того, в обоих районах будут созданы оросительные системы на полях компании.



«Звезда Подмосковья» к концу 2022 года построит завод по производству сыров и сухих молочных продуктов на территории агропарка «Сырная долина». Плановая мощность предприятия — 4,5 тыс. т сыров и почти 14,3 тыс. т сухой и сухой деминерализованной сыворотки в год. Предполагаемый объем инвестиций — 1,52 млрд руб. Также в Подмосковье будет создан комплекс по производству коровьего (2,5 тыс. т) и буйволиного (26 тыс. т) молока. Компания «Русский буйвол» планирует вложить в проект 4,9 млрд руб. и завершить его к четвертому кварталу 2023 года. Еще один проект в Московской области намерена реализовать французская компания «Савенсия». Она разместит завод по производству сыров мощностью 3,5 тыс. т в год на территории «Сырной долины». Строительство начнется в четвертом квартале 2022 года и завершится в 2024 году. Стоимость проекта не уточняется.



«Космол» (Кострома) к 2025 году построит под Ярославлем завод по производству молочной продукции, вложив более 3 млрд руб. Предприятие будет выпускать молоко, масло, творог, сметану, кефир, йогурты, мороженое. Соответствующее соглашение на ПМЭФ подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и учредитель компании Дмитрий Малов.



«Трио Инвест» (входит в «Мираторг») в третьем квартале 2021 года планирует начать возведение третьей очереди оптово-распределительного центра в Домодедово. Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент компании Виктор Линник. Завершить строительство предполагается в 2026 году. Ожидается, что ОРЦ сможет принимать 36 тыс. т продукции в год. Инвестиции в проект оцениваются в 10,3 млрд руб., сообщил «Интерфакс».



«АПК Ресурс» планирует построить в Астраханской области комплекс по производству зерновых, бобовых и технических агрокультур на 20 тыс. га. В том числе проект предусматривает восстановление рисовых оросительных систем для выращивания новых высокоурожайных сортов риса. Объем производства риса составит более 100 тыс. т в год. Сроки реализации проекта — 2021-2025 годы, общий объем инвестиций — 3,2 млрд руб. Также комплекс по выращиванию риса, который предусматривает восстановление мелиоративной системы, в регионе планирует создать компания «Лебеди». До 2026 года она намерена вложить в проект 1 млрд руб.



Компания «МАПС» заключила соглашение о создании в Астраханской области комплекса по производству и реализации продукции растениеводства. Проект предусматривает использование «американской» технологии возделывания новых высокоурожайных сортов картофеля и зерновых. В дальнейшем продукцию будут перерабатывать на чипсы, фри и рисовую крупу. В ходе реализации проекта до 2027 года в оборот предполагается вернуть около 12 тыс. га неиспользуемых земель, также компания построит хранилища емкостью 36 тыс. т. Общий объем инвестиций оценивается в 3 млрд руб.



Компания «Коноплекс» (выращивание и переработка технической конопли) подписала протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству с правительством Пензенской области. Документ подразумевает реализацию проектов по созданию и развитию предприятий, выращивающих и перерабатывающих сельхозпродукцию (в том числе лубяных культур и натурального волокна). Компания хочет создать в регионе производство высококачественной целлюлозы. В дальнейшем продукция будет использоваться в текстильной промышленности, для изготовления биоразлагаемой посуды и пакетов, экологически чистых биокомпозитных материалов и полимеров, в лакокрасочной, химической отраслях и фармацевтике. Инвестиции в проект составят около 3 млрд руб. Мощность площадки после выхода на плановые показатели в 2026 году достигнет 4 тыс. т целлюлозы в год с возможностью поэтапного расширения, сообщает правительство региона.

