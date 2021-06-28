ЕАЭС критически зависит от импортных семян

Разработка отечественных гибридов ведется крайне медленно Pixabay

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения Совета ЕЭК «О перечне сельскохозяйственных растений на территориях государств — членов Евразийского экономического союза, имеющих критическую зависимость от импорта семян и (или) посадочного материала». Так, согласно документу, к ним относятся: кукуруза, люцерна, овощные и бахчевые культуры, озимая рожь, плодовые культуры, подсолнечник, рапс, сафлор, сахарная свекла и эспарцет. Как уточнили «Агроинвестору» в отделе сельскохозяйственных субсидий департамента агропромышленной политики ЕЭК, документ составлен по результатам консультаций с экспертами уполномоченных органов для последующего рассмотрения на Коллегии ЕЭК и Совете ЕЭК.



Обеспеченность семенами овощей открытого грунта составляет порядка 50%, говорит руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков. «К сожалению, у нас по всем направлениям слабо развита селекция, и компании, которые ей занимаются, можно пересчитать по пальцам, -прокомментировал он «Агроинвестору». — Кроме того, они не всегда доводят свою продукцию до конечного потребителя, потому что кроме селекции должен быть маркетинг и агрономическое сопровождение, как это делают иностранные компании. Поэтому современные агрономы выбирают, как правило, импортную продукцию».



По саженцам плодовых деревьев зависимость от импорта меньше — всего 30%, потому что в России их научились выращивать, хоть и благодаря импортной селекции (корень саженца импортный), так как в России она еще менее развита, чем в овощеводстве. Глушков говорит, что отечественные саженцы надлежащего качества пользуются спросом, причем с каждым годом он растет: так, в 2019 году доля российской продукции составляла 60%, в 2020-м — 70%, и этот показатель, скорее всего, будет увеличиваться, так как с каждым годом в стране становится все больше профессиональных питомников.



Самая высокая зависимость от импорта семян наблюдается в производстве овощей закрытого грунта — она составляет 100% (для светокультуры). Это связано с тем, что у селекционеров просто нет финансовой возможности построить теплицы, а Минсельхоз не субсидирует такие работы. «Кроме того, семеноводческий бизнес очень сложный: ты не знаешь, будет ли тот или иной сорт пользоваться популярностью, поэтому нужно разрабатывать сразу 100 сортов, — продолжает Глушков. — Именно поэтому селекция в защищенном грунте не развивается: компаниям придется вложить порядка 300 млн руб./га, то есть инвестиции примерно сопоставимы с тепличным бизнесом, только еще нужны дополнительные лаборатории, работы по продвижению своей продукции на рынке».



По словам ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка Евгения Иванова, еще со времен Советского союза разработка гибридов сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, рапса и большинства овощей ведется медленно. Это связано, во-первых, с тем, что гетерозис возникает один раз только при использовании семян, появившихся на следующий год после перекрестного опыления разнородных родителей, т. е. если взять семена с полученных гибридов и посадить их еще через год, то никаких выдающихся показателей не будет, говорит он. А работу с сахарной свеклой усложняет и длительный цикл — она дает семена только на второй год.



Кроме того, работу с сахарной свеклой усложняет длительный цикл — она дает семена только на второй год. Получается, что в регионе с определенным климатом нужно вырастить сахарную свеклу, корнеплоды убрать в хранилища, весной заново их посадить, и только на второй год они дадут семена. При этом подходящий климат есть только на юге Франции и севере Италии, где большинство семян сахарной свеклы и производятся, отмечает он. «Похожий климат есть и в некоторых районах Крыма, но там серьезные проблемы с водой <...>. Так что сложность еще и в том, что в России мало мест для продуктивного производства семян», — добавляет эксперт.



Все работы по селекции и генетике гибридов сахарной свеклы Советский союз начал проигрывать еще в 1970-х годах, Россия это отставание унаследовала, и семеноводство тихо умерло к началу 2000-х, говорит Иванов. «И теперь догнать развитые страны по большинству агрокультур будет чрезвычайно сложно даже при значительных инвестициях, потому что также стоят вопросы технологий, кадров и др. Эти проблемы быстро, просто и дешево не решить», — добавляет Иванов.



На протяжении последних пяти-шести лет российские семена кукурузы используются примерно на половине посевных площадей, рассказывал ранее «Агроинвестору» президент Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника Игорь Лобач. Согласно Доктрине продовольственной безопасности, обеспеченность семенами должна составлять не менее 75%, по кукурузе — примерно 61 тыс. т в год, подсчитывает Лобач. Сейчас в России производится около 55 тыс. т семян отечественной селекции, и нарастить их выпуск несложно, так как заводы загружены только на 40-60%, говорил он. По его словам, из этих 55 тыс. т порядка 40 тыс. т не уступают импортным по всем характеристикам.

