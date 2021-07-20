Агросектор сможет рассчитывать на «зеленое» финансирование

Вложения в экологизацию сельхозпроизводства стратегически важны в долгосрочной перспективе Pixabay

В России готовится к запуску система финансирования «зеленых» проектов и инициатив в сфере устойчивого развития. Распоряжение, определяющее цели и основные направления ее работы подписал глава правительства Михаил Мишустин. Финансирование будет осуществляться за счет «зеленых» или адаптационных финансовых инструментов (специальных облигаций или кредитов), с помощью которых бизнес сможет привлечь внебюджетные средства на выгодных условиях.



В числе приоритетов — снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, повышение эффективности использования ресурсов, энергосбережение. При этом проект в целом должен позитивно сказываться на состоянии окружающей среды. На «зеленое» финансирование в том числе смогут рассчитывать проекты в сельском хозяйстве. Также оно будет доступно для отраслей энергетики, строительства, промышленности, обращения с отходами, транспорта, водоснабжения и водоотведения. «Принятое распоряжение поможет сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты. В продолжение этой работы в ближайшее время будут представлены критерии отбора «зеленых» проектов и утвержден механизм их верификации», говорится в сообщении правительства.



Устойчивые инвестиции сейчас востребованы почти в любой отрасли, при этом среди наиболее приоритетных направлений в сельском хозяйстве можно отметить проекты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение лесов и естественных экосистем, рассказала «Агроинвестору» первый вице-президент Московского кредитного банка Юлия Титова. Еще одним важным направлением является развитие персонала и систем экологического менеджмента. «Будут востребованы инвестиции в цифровизацию и инновационную деятельность, в том числе в системы мониторинга экологических показателей; технологии, направленные на переход к экономике замкнутого цикла, а также проекты, связанные с сокращением негативного воздействия на почву, водные ресурсы и воздух, — перечисляет она. — Также повышается интерес к климатическим проектам и мерам, направленным на сокращение и компенсацию выбросов парниковых газов, что может найти широкий отклик в сельском хозяйстве: например, вопросы улавливания метана от жизнедеятельности сельскохозяйственных животных».



Вложения в экологизацию сельхозпроизводства стратегически важны в долгосрочной перспективе для сохранения фонда сельскохозяйственных земель и обеспечения продовольственной безопасности, говорит аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина. Участникам рынка следует внедрять модели замкнутого цикла, развивать точное земледелие, не допускать бесконтрольного использования минеральных удобрений и пестицидов, более активно проводить рекультивацию земель, соблюдать севооборот. Но сейчас из-за сложной экономической ситуации у производителей мало стимулов выделять дополнительные средства на это, так что в подобных вопросах чрезвычайно важна роль государства, прокомментировала она «Агроинвестору».



В начале июля президент Владимир Путин утвердил новую «Стратегию национальной безопасности», в которой в том числе затронуты вопросы экологической безопасности и рационального природопользования. В документе отмечается, что в последние десятилетия интенсивный рост производства и потребления в мире сопровождается увеличением антропогенной нагрузки на окружающую среду и ухудшением ее состояния. Поэтому развитие «зеленой» и низкоуглеродной экономики становится главным вопросом в международной повестке дня.



Среди задач, решение которых должно обеспечивать экологическую безопасность и рациональное природопользование, в стратегии указаны стимулирование внедрения инновационных технологий, развитие экологически безопасных производств, формирование системы госрегулирования выбросов парниковых газов, предотвращение деградации земель и снижения плодородия почв, развитие системы государственного экологического мониторинга и др.

