В России резко выросли затраты на перевозку продовольствия

По ряду направлений отмечается увеличение стоимости перевозки минимум на 20-30% А. Гордеев

Отраслевые союзы поставщиков продуктов питания заявили о росте цен на отечественные и зарубежные перевозки, а также о нехватке свободного транспорта, сообщает «Коммерсантъ». Ситуация обеспокоила Минсельхоз. Директор департамента регулирования рынков АПК агроведомства Максим Титов направил в союзы запрос о предоставлении информации о ситуации с перевозкой продовольствия (копия есть в распоряжении «Агроинвестора».



Письмо было направлено в Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальную мясную ассоциацию (НМА), Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности «Асконд», Рыбный союз, Картофельный союз и так далее. В письме Минсельхоз просит провести анализ изменения стоимости транспортировки продукции АПК на одну тонну за период с 2019 по 2021 годы. Также министерство интересует позиция союзов относительно причин изменения стоимости транспортировки и по вопросу достаточности транспортного парка. Информацию союзы должны были направить в Минсельхоз до 18 августа.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников сказал «Коммерсанту», что по ряду направлений отмечается увеличение стоимости перевозки минимум на 20-30% к уровню прошлого года, а в отдельных случаях — в два раза. По его словам, это связано в том числе с нехваткой рефрижераторного транспорта и нехваткой водителей из стран СНГ на фоне пандемии.



Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» фиксируют увеличение стоимости транспортировки на внутренних направлениях на 10-15%, а на международных — от 24% до 160%, выяснило издание. Собеседник издания в одной из крупных пищевых компаний говорит, что в среднем логистика подорожала на 15%, а из-за нехватки свободных грузовиков у перевозчиков появилась возможность диктовать цены. В некоторых случаях они отказываются от контракта в одностороннем порядке. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сказал «Коммерсанту», что в среднем перевозки подорожали на 10-11% год к году, однако динамика сильно зависит от конкретного направления и отличается сезонностью. По его словам, есть определенные проблемы со свободным транспортом, возникшие в том числе из-за ухода людей из этого бизнеса.



Минсельхоз прорабатывает возможные варианты решения проблемы с Минпромторгом и Минтрансом. По словам собеседника «Коммерсанта» среди производителей, выходом может стать субсидирование транспортировки продовольствия, ослабление нагрузки на автоперевозчиков и принятие мер по снижению цен на топливо.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что удорожание транспортировки товаров сильно ударило по производителям овощей, у них снижается маржинальность. «Конечно, мы понимаем, что причиной увеличения стоимости перевозок является рост цен на ГСМ и запчасти, и повышение государственных сборов. Металл во всем мире подорожал в 2,5 раза, что и привело к росту цен. К логистическим компаниям вопросов нет», — сказал он.



Представитель PepsiCo сказал «Агроинвестору», что компания, как и другие игроки рынка отмечает повышение стоимости грузовых перевозок. «В России повышение цен на услуги автотранспорта, в среднем, составило 11,5%. В случае привлечения дополнительных перевозчиков из-за снижения объема предложения от транспортных компаний стоимость автоперевозок наблюдается на 50-80% выше базовой, — сообщила PepsiCo. — Это может быть следствием снижения доступности и существенного роста стоимости транспортных средств в 2020—2021 годах, роста стоимости автомобильных запчастей, увеличения стоимости топлива, административного давления в некоторых регионах России (например, введение строгих ограничений на перемещение по МКАД)».



Кроме того, по словам представителя компании, наблюдается растущий дефицит предложения подвижного состава, в частности, изотермических вагонов, в железнодорожных перевозках. «Это также может вызвать необходимость использования услуг автоперевозчиков. Наша компания вместе с отраслевыми ассоциациями и другими представителями индустрии принимает участие в заседаниях и подготовке материалов для профильных ведомств», — заключила представитель PepsiCo.



В начале августа Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин говорил «Агроинвестору», что цены на перевозки не поднимались уже более 10 лет, и сейчас для их роста есть объективные причины. По его словам, нынешнее повышение цен небольшое и они продолжат расти, потому что цена должна учитывать все требования, которые предъявляются к транспортным компаниям: экологический сбор, транзит через Москву, рост цен на автомобили, топливо, запчасти и колеса, налоги и так далее.

