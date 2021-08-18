разделы

реклама

журналы

USD

73.705 (0,12%)

EUR

86.327 (0,18%)

MOEX

3930.5 (-0,32%)

BRENT

69.25 (0,32%)

Пшеница

736.6 (0,30%)

Сахар

20.02 (-0,05%)

USD

73.705 (0,12%)

EUR

86.327 (0,18%)

MOEX

3930.5 (-0,32%)

BRENT

69.25 (0,32%)

Пшеница

736.6 (0,30%)

Сахар

20.02 (-0,05%)

USD

73.705 (0,12%)

EUR

86.327 (0,18%)

MOEX

3930.5 (-0,32%)

BRENT

69.25 (0,32%)

Пшеница

736.6 (0,30%)

Сахар

20.02 (-0,05%)

USD

73.705 (0,12%)

EUR

86.327 (0,18%)

MOEX

3930.5 (-0,32%)

BRENT

69.25 (0,32%)

Пшеница

736.6 (0,30%)

Сахар

20.02 (-0,05%)

USD

73.705 (0,12%)

EUR

86.327 (0,18%)

MOEX

3930.5 (-0,32%)

BRENT

69.25 (0,32%)

Пшеница

736.6 (0,30%)

Сахар

20.02 (-0,05%)

Russian Crop Production — 2021/22

Аналитика

В России резко выросли затраты на перевозку продовольствия

Ситуация обеспокоила Минсельхоз

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

По ряду направлений отмечается увеличение стоимости перевозки минимум на 20-30%
А. Гордеев
По ряду направлений отмечается увеличение стоимости перевозки минимум на 20-30%
А. Гордеев

Отраслевые союзы поставщиков продуктов питания заявили о росте цен на отечественные и зарубежные перевозки, а также о нехватке свободного транспорта, сообщает «Коммерсантъ». Ситуация обеспокоила Минсельхоз. Директор департамента регулирования рынков АПК агроведомства Максим Титов направил в союзы запрос о предоставлении информации о ситуации с перевозкой продовольствия (копия есть в распоряжении «Агроинвестора».   

Письмо было направлено в Национальный союз производителей молока Союзмолоко»), Национальную мясную ассоциацию (НМА), Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности «Асконд», Рыбный союз, Картофельный союз и так далее. В письме Минсельхоз просит провести анализ изменения стоимости транспортировки продукции АПК на одну тонну за период с 2019 по 2021 годы. Также министерство интересует позиция союзов относительно причин изменения стоимости транспортировки и по вопросу достаточности транспортного парка. Информацию союзы должны были направить в Минсельхоз до 18 августа.

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников сказал «Коммерсанту», что по ряду направлений отмечается увеличение стоимости перевозки минимум на 20-30% к уровню прошлого года, а в отдельных случаях — в два раза. По его словам, это связано в том числе с нехваткой рефрижераторного транспорта и нехваткой водителей из стран СНГ на фоне пандемии.

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» фиксируют увеличение стоимости транспортировки на внутренних направлениях на 10-15%, а на международных — от 24% до 160%, выяснило издание. Собеседник издания в одной из крупных пищевых компаний говорит, что в среднем логистика подорожала на 15%, а из-за нехватки свободных грузовиков у перевозчиков появилась возможность диктовать цены. В некоторых случаях они отказываются от контракта в одностороннем порядке. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сказал «Коммерсанту», что в среднем перевозки подорожали на 10-11% год к году, однако динамика сильно зависит от конкретного направления и отличается сезонностью. По его словам, есть определенные проблемы со свободным транспортом, возникшие в том числе из-за ухода людей из этого бизнеса.

Минсельхоз прорабатывает возможные варианты решения проблемы с Минпромторгом и Минтрансом. По словам собеседника «Коммерсанта» среди производителей, выходом может стать субсидирование транспортировки продовольствия, ослабление нагрузки на автоперевозчиков и принятие мер по снижению цен на топливо.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что удорожание транспортировки товаров сильно ударило по производителям овощей, у них снижается маржинальность. «Конечно, мы понимаем, что причиной увеличения стоимости перевозок является рост цен на ГСМ и запчасти, и повышение государственных сборов. Металл во всем мире подорожал в 2,5 раза, что и привело к росту цен. К логистическим компаниям вопросов нет», — сказал он.

Представитель PepsiCo сказал «Агроинвестору», что компания, как и другие игроки рынка отмечает повышение стоимости грузовых перевозок. «В России повышение цен на услуги автотранспорта, в среднем, составило 11,5%. В случае привлечения дополнительных перевозчиков из-за снижения объема предложения от транспортных компаний стоимость автоперевозок наблюдается на 50-80% выше базовой, — сообщила PepsiCo. —  Это может быть следствием снижения доступности и существенного роста стоимости транспортных средств в 2020—2021 годах, роста стоимости автомобильных запчастей, увеличения стоимости топлива, административного давления в некоторых регионах России (например, введение строгих ограничений на перемещение по МКАД)».

Кроме того, по словам представителя компании, наблюдается растущий дефицит предложения подвижного состава, в частности, изотермических вагонов, в железнодорожных перевозках. «Это также может вызвать необходимость использования услуг автоперевозчиков. Наша компания вместе с отраслевыми ассоциациями и другими представителями индустрии принимает участие в заседаниях и подготовке материалов для профильных ведомств», — заключила представитель PepsiCo.

В начале августа Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин говорил «Агроинвестору», что цены на перевозки не поднимались уже более 10 лет, и сейчас для их роста есть объективные причины. По его словам, нынешнее повышение цен небольшое и они продолжат расти, потому что цена должна учитывать все требования, которые предъявляются к транспортным компаниям: экологический сбор, транзит через Москву, рост цен на автомобили, топливо, запчасти и колеса, налоги и так далее.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021
«Агроинвестор» №08, август 2021

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2021
Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными

«Агроинвестор»

Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными
Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома

«Агроинвестор»

Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома
Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов

«Агротехника и технологии»

Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов