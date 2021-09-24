Глава МИДа Сергей Лавров призвал решить проблему голода в мире

Важно обеспечить доступность продовольствия для всех слоев населения Pixabay

Глава российского Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лавров считает недопустимым, что на фоне развития науки и технологий миллионы людей в мире продолжают умирать от голода, эта ситуация осложняется из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в видеообращении министра к саммиту ООН по продовольственным системам.



В своем заявлении Лавров также заметил, что ситуация осложняется различными стихийными бедствиями, военными конфликтами и распространением ограничительных мер в торговле. В связи с этим саммит ООН позволяет оценить сильные и слабые стороны продовольственных систем и принять ряд решений, направленных на ликвидацию проблемы голодающего населения мира.



Результатом изменений должно стать не только производство достаточного количества качественного продовольствия без нанесения ущерба окружающей среде, но и обеспечение его сохранности и доступности для всех категорий населения, сказал Лавров в своем обращении. «Именно такой комплексный подход заложен в Доктрину продовольственной безопасности России. Как один из крупнейших производителей продовольствия, наша страна вносит заметный вклад в повышение глобальной продовольственной безопасности», — сказал глава МИДа.



Как подчеркнул Лавров, Россия совместно со Всемирной продовольственной программой (ВПП) реализует серию проектов по школьному питанию на сумму более $120 млн. Лавров назвал их одной из самых результативных форм помощи. При этом министр отметил, что нужно содействие со стороны всех стран и международных организаций, чтобы накормить людей. «Хотел бы отметить, что даже самые амбициозные рекомендации Саммита рискуют остаться только на бумаге, если не будут приняты решения по координации последующей деятельности», — подчеркнул он.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что с этим заявлением невозможно не согласиться, потому что в бедных странах большая доля людей получают заработок как трудовые мигранты, но они потеряли свои доходы на фоне ограничений, связанных с пандемией. «Нарушились логистические связи. Важно и то, что на фоне пандемии цены на продовольствие выросли», — сказал он.



Корбут отметил, что Россия является частью глобальной экономики, поэтому мировые проблемы касаются и нашей страны. «Тем не менее, у нас нет временной трудовой миграции, поэтому этот канал доходов для нас незначительный. Это сказалось на росте стоимости продовольствия, причем значительно, что бы не говорили, и как бы не считали инфляцию. Это, конечно, ограничило возможности потребления», — рассуждает он. По его словам, нивелировать ситуацию частично помогли меры государства по поддержке населения.



Адресная поддержка наименее обеспеченного населения — это самая эффективная форма субсидирования сельского хозяйства, не раз отмечали в разговорах с «Агроинвестором» отраслевые и финансовые эксперты. Кроме того, такая помощь может стать эффективным ответом на рост цен на продовольствие, в отличие от прямого регулирования и установления максимальных отпускных цен. Так, например, директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов в марте обращал внимание, что пришло время организовать поддержку малоимущего населения. «Да, это более глобальный вопрос, но вполне реально найти на это около 100 млрд руб.», — говорил он. В апреле руководители организаций, объединяющих производителей и поставщиков продовольствия, а также торговых сетей призывали правительство незамедлительно начать реализацию замороженного проекта Минпромторга о создании системы продовольственной помощи малообеспеченным слоям населения.



Корбут сказал «Агроинвестору», что меры государства по регулированию цен не принесли того эффекта, который требовался, но помогли исключить вероятность потребительской паники среди населения. По данным Росстата, в начале 2021 года доля бедного населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла порядка 20 млн человек, по итогам первого полугодия эта цифра сократилась до 12 млн человек, добавил Корбут.

