Сельхозпредприятия примут участие в проекте по привлечению рабочих из Узбекистана

Российские предприятия АПК смогут привлечь рабочих из Узбекистана для решения проблемы дефицита персонала. Такое решение проблемы нашел Минсельхоз, пишет «Коммерсантъ». Рабочих планируется завезти в рамках пилотного проекта, разработанного для строительной отрасли. О возможности участия предприятий сектора АПК в этом эксперименте сообщили участники совещания, прошедшего в агроведомстве.
Министерство до конца недели будет собирать заявки от компаний, для которых ввезут до 3,5 тыс. работников. Компаниям необходимо будет заключить соглашение с Агентством внешней трудовой миграции (АВТМ) Узбекистана. Также необходимо оплатить работникам тестирование на ряд заболеваний, вакцинацию от коронавируса, перелет и расходы на патент. За одного работника придется заплатить примерно 40-50 тыс. руб.
Минсельхоз контролирует кадровое обеспечение АПК и при необходимости готовит и направляет в Минтруд соответствующие предложения, пишет «Коммерсантъ». Нынешнюю ситуацию в АПК министерство оценивает как стабильную, отрасль обеспечена трудовыми ресурсами за счет внутреннего рынка, уточнили изданию в министерстве.
По мнению участников рынка, больше всего в привлечении рабочих заинтересованы птицеводческие компании, однако такая мера вряд ли позволит увеличить производство мяса птицы, которое сократилось из-за увеличения себестоимости и вспышек гриппа птиц, пишет «Коммерсантъ». Так, гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева сказала изданию, что проблему нехватки кадров решить возможно, но вероятность увеличения производства на этом фоне маловероятна. В сентябре сообщалось, что дефицит персонала может привести к сокращению ассортимента птицефабрик и снижению объемов производства. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев оценивает дефицит отрасли в рабочей силе в 10 тыс. человек.
Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что привлечение мигрантов из Узбекистана — не самое надежное решение. «Оптимально привлекать рабочую силу из населенных пунктов, расположенных рядом с предприятиями. Если у человека достойная оплата труда, он будет работать в компании много лет, у него формируются необходимые трудовые навыки. Мигрант, тем временем, не привязан к определенной местности и может быстро перейти на новое место работы, если там будут лучше условия оплаты. В частности, характерен переход в компании по курьерской доставке», — отметил он.
По его словам, во многом дефицит рабочих в сфере АПК объясняется изменением структуры спроса на рабочую силу. «На этом фоне наблюдается отток с тех территорий, которые исторически предоставляли рабочих на определенные предприятия, — прокомментировал эксперт. — Кроме того, ряд предприятий были созданы еще в середине прошлого века. Соответственно, они были рассчитаны на другое количество людей, проживающих в близлежащих населенных пунктах». Сейчас наблюдается переток сельского населения в города, поэтому предприятия начали испытывать дефицит рабочей силы, сказал Корнеев. Также, по его словам, имеет значение старение населения. «Люди, которые работают на предприятиях, постепенно уходят на пенсию, их нужно замещать», — заключил он.
По словам гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, в свиноводческой отрасли наблюдаются кадровые проблемы. «Но нам нужны специализированные, обученные люди, которые соблюдают все требования биобезопасности. Поэтому большой ставки на мигрантов мы не делаем», — сказал он «Агроинвестору». Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев отметил, что в молочной отрасли ситуация аналогичная — дефицит персонала есть, но для найма на работу необходимы высококвалифицированные специалисты.
Рабочие особенно необходимы в плодоовощных хозяйствах, где сложно механизировать процесс, отмечает вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. По его словам, привлечение мигрантов, а не российского населения, объясняется, в том числе тем, что работа на предприятиях является сезонной. «Хотя у нас достаточно много безработных, почему они не привлекаются к сезонному сотрудничеству, сказать сложно. С мигрантами есть определенные сложности. Например, они могут проработать определенное время и уехать в город или к себе на родину», — сказал Корбут «Агроинвестору».
Он также напомнил, что недавно Минсельхоз заявил о том, что Узбекистану может быть передано в аренду 1 млн га земли для собственного производства пшеницы, сои и других масличных агрокультур. «Насколько я понимаю, к работе там будут привлечены жители Узбекистана. Тут фактически начнется миграция, изменение этнического состава территорий, — рассуждает Корбут. — Психологически национальные группы стремятся находиться в обществе с жителями своей страны и сложно интегрируются в российский социум».
Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что на данный момент дефицита рабочей силы в овощеводстве и садоводстве уже нет, так как сбор урожая почти завершен. «Если Минсельхоз привезет мигрантов к февралю, будет очень хорошо. В это время начинается обрезка деревьев в садах, это ручной, кропотливый труд», — отметил он. С ноября по январь мигранты обычно уезжают на родину. В производстве овощей закрытого грунта мигранты почти не требуются, так как персонал там работает круглый год, добавил Глушков.