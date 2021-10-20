Сельхозпредприятия примут участие в проекте по привлечению рабочих из Узбекистана

Агросектору нужны квалифицированные кадры для постоянной работы Е. Кузьмина

Российские предприятия АПК смогут привлечь рабочих из Узбекистана для решения проблемы дефицита персонала. Такое решение проблемы нашел Минсельхоз, пишет «Коммерсантъ». Рабочих планируется завезти в рамках пилотного проекта, разработанного для строительной отрасли. О возможности участия предприятий сектора АПК в этом эксперименте сообщили участники совещания, прошедшего в агроведомстве.



Министерство до конца недели будет собирать заявки от компаний, для которых ввезут до 3,5 тыс. работников. Компаниям необходимо будет заключить соглашение с Агентством внешней трудовой миграции (АВТМ) Узбекистана. Также необходимо оплатить работникам тестирование на ряд заболеваний, вакцинацию от коронавируса, перелет и расходы на патент. За одного работника придется заплатить примерно 40-50 тыс. руб.



Минсельхоз контролирует кадровое обеспечение АПК и при необходимости готовит и направляет в Минтруд соответствующие предложения, пишет «Коммерсантъ». Нынешнюю ситуацию в АПК министерство оценивает как стабильную, отрасль обеспечена трудовыми ресурсами за счет внутреннего рынка, уточнили изданию в министерстве.



По мнению участников рынка, больше всего в привлечении рабочих заинтересованы птицеводческие компании, однако такая мера вряд ли позволит увеличить производство мяса птицы, которое сократилось из-за увеличения себестоимости и вспышек гриппа птиц, пишет «Коммерсантъ». Так, гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева сказала изданию, что проблему нехватки кадров решить возможно, но вероятность увеличения производства на этом фоне маловероятна. В сентябре сообщалось, что дефицит персонала может привести к сокращению ассортимента птицефабрик и снижению объемов производства. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев оценивает дефицит отрасли в рабочей силе в 10 тыс. человек.



Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что привлечение мигрантов из Узбекистана — не самое надежное решение. «Оптимально привлекать рабочую силу из населенных пунктов, расположенных рядом с предприятиями. Если у человека достойная оплата труда, он будет работать в компании много лет, у него формируются необходимые трудовые навыки. Мигрант, тем временем, не привязан к определенной местности и может быстро перейти на новое место работы, если там будут лучше условия оплаты. В частности, характерен переход в компании по курьерской доставке», — отметил он.



По его словам, во многом дефицит рабочих в сфере АПК объясняется изменением структуры спроса на рабочую силу. «На этом фоне наблюдается отток с тех территорий, которые исторически предоставляли рабочих на определенные предприятия, — прокомментировал эксперт. — Кроме того, ряд предприятий были созданы еще в середине прошлого века. Соответственно, они были рассчитаны на другое количество людей, проживающих в близлежащих населенных пунктах». Сейчас наблюдается переток сельского населения в города, поэтому предприятия начали испытывать дефицит рабочей силы, сказал Корнеев. Также, по его словам, имеет значение старение населения. «Люди, которые работают на предприятиях, постепенно уходят на пенсию, их нужно замещать», — заключил он.



По словам гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, в свиноводческой отрасли наблюдаются кадровые проблемы. «Но нам нужны специализированные, обученные люди, которые соблюдают все требования биобезопасности. Поэтому большой ставки на мигрантов мы не делаем», — сказал он «Агроинвестору». Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев отметил, что в молочной отрасли ситуация аналогичная — дефицит персонала есть, но для найма на работу необходимы высококвалифицированные специалисты.



Рабочие особенно необходимы в плодоовощных хозяйствах, где сложно механизировать процесс, отмечает вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. По его словам, привлечение мигрантов, а не российского населения, объясняется, в том числе тем, что работа на предприятиях является сезонной. «Хотя у нас достаточно много безработных, почему они не привлекаются к сезонному сотрудничеству, сказать сложно. С мигрантами есть определенные сложности. Например, они могут проработать определенное время и уехать в город или к себе на родину», — сказал Корбут «Агроинвестору».



Он также напомнил, что недавно Минсельхоз заявил о том, что Узбекистану может быть передано в аренду 1 млн га земли для собственного производства пшеницы, сои и других масличных агрокультур. «Насколько я понимаю, к работе там будут привлечены жители Узбекистана. Тут фактически начнется миграция, изменение этнического состава территорий, — рассуждает Корбут. — Психологически национальные группы стремятся находиться в обществе с жителями своей страны и сложно интегрируются в российский социум».



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что на данный момент дефицита рабочей силы в овощеводстве и садоводстве уже нет, так как сбор урожая почти завершен. «Если Минсельхоз привезет мигрантов к февралю, будет очень хорошо. В это время начинается обрезка деревьев в садах, это ручной, кропотливый труд», — отметил он. С ноября по январь мигранты обычно уезжают на родину. В производстве овощей закрытого грунта мигранты почти не требуются, так как персонал там работает круглый год, добавил Глушков.

