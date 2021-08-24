Виктория Абрамченко поручила разработать меры по снижению цен на перевозку продовольствия

Информация о удорожании перевозок начала появляться около двух месяцев назад Е. Егоров

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу вместе с представителями бизнеса проработать меры по снижению цен на перевозку продовольствия. Это связано с информацией о росте стоимости автоперевозок от 20% до 50%. Ведомства вместе с бизнес-сообществом должны будут «проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой», говорится в сообщении на сайте правительства по итогам совещания Абрамченко с представителями регионов.



«Механизмы выхода из ситуации [с ростом цен на автомобильные перевозки] должны быть такими, чтобы избежать или максимально сгладить повышение цен и при этом не разрушить бизнес», — говорит зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. По его словам, к бизнесу со стороны поставщиков вопросов нет: увеличение стоимости логистики видно только там, где оно реально обосновано. Чтобы его предотвратить, по мнению Леонова, нужно отказаться от излишнего регулирования отрасли перевозок. Так, только введение «Платона» привело к повышению тарифов логистических компаний на 10-25%, что спровоцировало изменение отпускных цен продуктов питания на 1-7%. «Хорошим выходом из ситуации могут стать долгосрочные агроконтракты. В долгосрочной перспективе нужно возвращать инвестпривлекательность отрасли грузоперевозок и внедрять программы помощи незащищенным слоям населения», — прокомментировал «Агроинвестору» Леонов.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, в решении вопроса со стоимостью перевозок продовольствия, безусловно, есть определенные резервы. Во-первых, нужно решать блок проблем, связанных с жестким контролем за перегрузом автотранспорта. «Эта тема уже неоднократно обсуждалась, но нужно еще раз проработать ее с представителями отраслей и прийти к компромиссу, который смог бы снять нынешнее напряжение», — прокомментировал он «Агроинвестору». Сейчас, по словам Рылько, при автомобильных перевозках есть два норматива — допустимая нагрузка на ось и общий вес, и от применения второго показателя было бы целесообразно отказаться. Также следовало бы использовать опыт ряда стран, где установлены сезонные послабления для автотранспорта при перевозке ряда ключевых сельскохозяйственных товаров.



Большие резервы имеются в сфере железнодорожных перевозок, продолжает эксперт. Кроме классических маршрутных перевозок (о которых говорится уже много лет, но пока у нас так и нет ни одного терминала, способного принять маршрут) и развития «зерновых экспрессов» на некоторых наиболее популярных направлениях можно было бы устанавливать сезонные скидки на перевозку зерновых. «За счет роста объемов перевозок потери железной дороги от скидок были бы полностью компенсированы», — считает Рылько.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что есть вероятность ввода субсидий на перевозку овощей «борщевого набора» по аналогии с господдержкой экспортеров, которые получают субсидии на транспортировку от места производства до покупателя. «Однако транспортная отрасль высказалась очень осторожно по такой мере <...>. Кроме того, сейчас большая часть основных регионов-производителей картофеля и овощей только вступают в активную фазу уборки. Так что говорить о том, как выросли тарифы, пока рано, хотя сигналы о дефиците перевозчиков есть», — прокомментировал «Агроинвестору» Красильников.



Информация об удорожании перевозок начала появляться около двух месяцев назад, первыми проблему двукратного роста тарифов подняли руководители министерств сельского хозяйства Астрахани, Волгограда, Краснодара, рассказывает он. В то же время операторы перевозок говорят о повышении тарифов всего на 25-30%. Рост цен они объясняют несколькими причинами. Первая — на протяжении трех последних лет автоперевозчики работали на нулевой или отрицательной рентабельности, из-за чего с рынка ушли мелкие операторы, которые, возможно, работали «в серую и демпинговали». То есть на рынке остались только крупные перевозчики, что привело к дефициту транспорта. «Также отмечается большой износ автопарка и повышение цен на обслуживание и ремонт транспорта, необходимость обновления автопарка, увеличение цен на ГСМ и новый автотранспорт», — добавляет Красильников.



В начале августа президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин говорил «Агроинвестору», что цены на перевозки не поднимались уже более 10 лет, и сейчас для их роста есть объективные причины. По его словам, нынешнее повышение цен небольшое, но они продолжат расти, потому что нужно учитывать все требования, которые предъявляются к транспортным компаниям: экологический сбор, транзит через Москву, рост цен на автомобили, топливо, запчасти и колеса, налоги и так далее.

Вторая причина — нехватка мигрантов, которые из-за пандемии либо не смогли въехать в Россию, либо были вынуждены уйти работать в другие сектора экономики. Третья — средний возраст водителей составляет 40-60 лет, молодежь на эту работу идет крайне неохотно. Четвертая причина — высокие температуры летом во многих регионах, из-за чего приходилось чаще использовать рефрижераторы. «И хотя сейчас это не ключевой фактор, но для производителей из Поволжья, Урала эта тема довольно болезненная», — добавляет Красильников.



Ранее «Агроинвестор» писал, что отраслевые союзы поставщиков продуктов питания заявили о росте цен на отечественные и зарубежные перевозки. Тогда стало известно, что Минсельхоз прорабатывает возможные варианты решения проблемы с Минпромторгом и Минтрансом. По словам собеседника «Коммерсанта» среди производителей, выходом могло бы стать субсидирование транспортировки продовольствия, ослабление нагрузки на автоперевозчиков и принятие мер по снижению цен на топливо.

