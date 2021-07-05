Президент «Мираторга» считает нужным снизить количество рабочих мигрантов

В 2021 году потребность в мигрантах в АПК удалось снизить со 100 тысяч до примерно 44 тысяч человек Д. Абрамов

Президент «Мираторга» Виктор Линник считает нужным в три-четыре раза сократить квоты на ввоз рабочих мигрантов в Россию, об этом он сказал в интервью РБК. По его мнению, это позволит повысить автоматизацию производства и зарплаты среди квалифицированных специалистов, а значит — способствовать привлечению людей, в частности, в рабочие специальности. Сейчас россияне конкурируют с иностранными рабочими, труд которых оценивается ниже, отметил Линник. Однако, «если наши сотрудники будут получать такую же зарплату, они просто не выживут», добавил он.



«Когда мы разрешаем ввозить дешевую рабочую силу, мне кажется, мы относимся к этим людям не по-человечески, потому что на те деньги сложно прожить, и к своим гражданам так же относимся», — сказал Линник. При этом он призвал «облегчать трудовую миграцию» для высококвалифицированных специалистов. Кроме того, глава «Мираторга» видит «здравый смысл» в идее заменить иностранных рабочих заключенными. Ранее с такой инициативой выступила ФСИН.



Между тем, президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в интервью радиостанции «Говорит Москва» обратил внимание, что сейчас мигранты зарабатывают очень хорошо, особенно те, которые хорошо работают, и могут зарабатывать «больше, чем местные». По словам Коженова, Линник не понимает, что реально происходит с трудовой миграцией. «99% трудовых мигрантов приезжают у нас из стран СНГ, никакие квоты не требуются, поэтому что он собрался сокращать — вообще непонятно», — прокомментировал он.



По оценке Минтруда, в России для строительной индустрии и сельского хозяйства не хватает около 300 тыс. иностранных работников, что связано с ограничениями на въезд в страну на фоне пандемии COVID-19. Въезд рабочих мигрантов был запрещен в марте 2020 года, в марте этого года привозить рабочих разрешили компаниям со штатом более 250 человек и выручкой свыше 2,5 млрд руб. В мае лимиты по выручке и числу сотрудников сняли для привлечения работников из Таджикистана и Узбекистана. Однако сейчас для рабочих открыто только авиасообщение, что сильно повышает транспортные затраты компаний. По информации Минсельхоза, в 2021 году потребность в мигрантах в АПК удалось снизить со 100 тыс. до примерно 44 тыс. человек.



В июне Минсельхоз предложил завозить рабочих-мигрантов на чартерных поездах. В агросекторе по-прежнему не хватает рабочих мигрантов, проблема наиболее актуальна для производства ягод, овощей открытого грунта и садоводства. Так, в ягодном секторе на этом фоне компании были вынуждены уменьшать производство: весной часть хозяйств в центре России сократили площади ягодников на 30% из-за неопределенности с рабочей силой. При этом нехватка рабочих рук влечет рост затрат производителей и, соответственно, повышение отпускных цен на продукцию, не раз отмечали отраслевые аналитики.



Согласно исследованию международной стаффинговой группы ANCOR Randstad Employer Brand Research, в России, несмотря на большую площадь сельхозземель и стимулирование развитие агросектора, он остается непопулярным у работающего населения. Люди по-прежнему больше хотят работать в сфере добычи нефти и газа. В мире же работа в агросекторе является одной из самых популярных, причем желание работать в сельском хозяйстве выросло в период пандемии. Одно из главных преимуществ сельскохозяйственной отрасли — это гарантия занятости и финансовая стабильность.

