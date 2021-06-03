Работа с акцентом. Пандемия обнажила высокую зависимость сельского хозяйства от иностранной рабочей силы

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Потребность предприятий агросектора в трудовых мигрантах оценивается в 100 тыс. человек ежегодно. Прошлогодний запрет на въезд рабочих из-за коронавируса обрушился, как гильотина, на бизнес овощеводов и ягодников, потерявших из-за этого до 20% урожая. В начале 2021 года отраслевые союзы обратились к государству с просьбой открыть границы для трудовых бригад



По оценке Ягодного союза, в российской ягодной отрасли в сезон сбора урожая трудится от 6 тыс. до 10 тыс. мигрантов. Потребность только хозяйств, входящих в организацию, в иностранной рабочей силе достигает 2,4-2,5 тыс. человек, говорит генеральный директор Союза производителей ягод Ирина Козий. По ее словам, зависимость от труда иностранцев сейчас катастрофическая.