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Спецпроект "Защитим пчел вместе"

Рынки

Работа с акцентом. Пандемия обнажила высокую зависимость сельского хозяйства от иностранной рабочей силы

Арина Михайлова

| Агроинвестор |

Depositphotos
Depositphotos
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Потребность предприятий агросектора в трудовых мигрантах оценивается в 100 тыс. человек ежегодно. Прошлогодний запрет на въезд рабочих из-за коронавируса обрушился, как гильотина, на бизнес овощеводов и ягодников, потерявших из-за этого до 20% урожая. В начале 2021 года отраслевые союзы обратились к государству с просьбой открыть границы для трудовых бригад


По оценке Ягодного союза, в российской ягодной отрасли в сезон сбора урожая трудится от 6 тыс. до 10 тыс. мигрантов. Потребность только хозяйств, входящих в организацию, в иностранной рабочей силе достигает 2,4-2,5 тыс. человек, говорит генеральный директор Союза производителей ягод Ирина Козий. По ее словам, зависимость от труда иностранцев сейчас катастрофическая.

Арина Михайлова 

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