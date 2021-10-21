Тепличная продукция может подорожать из-за энергокризиса в Европе

Дальнейший рост цен на тепличную продукцию может привести к сокращению потребления​​ Т. Кулистикова

Вызванные энергокризисом высокие цены на газ в Европе могут привести к росту цен и в смежных отраслях: генерации электроэнергии, металлургии, производстве удобрений, нефтегазохимии, а также производстве сельхозпродукции, пишет ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Александра Новака. «Мы видим риски нового витка цен на сельскохозяйственную продукцию. Так рынок уже на сегодняшний день оценивает ситуацию», — сказал Новак в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. Он также добавил, что при производстве продуктов питания уже возникают проблемы. Особенно это выражено в тепличных хозяйствах, где рост цен на энергоресурсы не позволяет сохранять экономику производства овощей.



Путин, в свою очередь, поручил правительству проанализировать ситуацию с возможным подорожанием продукции сельского хозяйства и предложить комплекс мер по сдерживанию цен, которые бы обеспечили интересы российских сельхозпроизводителей и сдерживали рост цен на продовольствие. По словам президента, нужны «спокойные, не алармистские решения, выверенные, заранее подготовленные и просчитанные» (цитата по ТАСС).



В межсезонье энергоресурсы составляют 40-60% от себестоимости тепличной продукции, поэтому рост цен на них — эта крайне актуальная проблема для отрасли, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. По ее словам, такие показатели с октября по март имеют даже современные теплицы с оптимизированными процессами. Эксперт отмечает, что только рост цен на энергоресурсы может привести к дополнительному удорожанию тепличной продукции еще на 15%.



«Я понимаю, что в Европе энергокризис, но Россия — добывающая эти ресурсы страна, у нас разве есть их дефицит? Почему рост затрат на энергетику в Европе отражается на нашей экономике? Это некорректный, на мой взгляд, подход», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. Она считает, что государству нужно в первую очередь обеспечивать доступными энергоресурсами своих граждан, бизнес, а только потом продавать их за границу по мировым ценам. В таком случае не нужны будут никакие льготы, уверена она. Решетникова считает, что необходимо на государственном уровне определить потребности сельского хозяйства, промышленности, граждан в газе и электроэнергии и обязать добывающие компании, часть которых, как правило, принадлежит государству, продавать ресурсы внутри страны по заранее установленным ценам.



Пока же можно ждать роста себестоимости на тепличную продукцию, повышения отпускных цен в рознице, потому что торговая наценка выражается в процентах от стоимости у поставщиков. Также подорожает логистика, потому что доля энергоресурсов в ее себестоимости высока. В итоге цены могут увеличиться настолько сильно, что объем покупок в натуральном выражении сократится, и российские тепличные хозяйства, столкнувшись с проблемами сбыта, будут вынуждены искать каналы сбыта за рубежом (некоторые это делают уже сейчас), рассуждает Решетникова.



Накануне Минэкономразвития сообщило об ускорении годовой инфляции до 7,78%. Цены на продовольственные товары выросли на 10,34% год к году. При этом плодоовощная продукция подорожала за год на 23,7%, наибольший рост продемонстрировали капуста — 86%, картофель — 71%, томаты — 53% (с начала месяца подорожали на 28,58%) и огурцы — 52% (31%).



По информации «Ведомостей», правительство в пилотном режиме запустило систему, которая должна помочь властям в борьбе с инфляцией. Источник издания говорит, что модели предназначены и уже используются, чтобы спрогнозировать, как внутренние российские цены, выраженные в специальных индексах, будут меняться под воздействием глобальной конъюнктуры. Период прогноза — шесть-восемь недель. Минпромторг, Минсельхоз и Минэнерго уже используют новую систему, пишет издание. Его собеседники пояснили, что для каждой группы товаров установлен свой приемлемый диапазон изменения цены. Если она выходит за эти рамки, то ведомство обязано предложить меры для нивелирования разгона цен. «Конечная цель системы — загнать рост цен в пределы целевой инфляции», — уточнил источник «Ведомостей».

