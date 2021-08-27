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Russian Crop Production — 2021/22

Компании

«ЭКО-Культура» начала строить тепличный комплекс в Кабардино-Балкарии

Площадь проекта составит 100 гектаров, инвестиции — 18,4 млрд рублей

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В стратегических планах компании — занять 40% отечественного рынка
Е. Разумный
В стратегических планах компании — занять 40% отечественного рынка
Е. Разумный

Агрохолдинг «ЭКО-Культура» начал строительство тепличного комплекса «Парник» в Чегемском районе Кабардино-Балкарской республики для выращивания томатов, огурцов и салата, сообщила пресс-служба компании. В первую очередь проекта площадью 37,6 га будет инвестировано 7,6 млрд руб., из них 7 млрд руб. предоставит Россельхозбанк. Общие вложения в проект составят 18,4 млрд руб., площадь — 100 га. По заявлению компании, «Парник» должен стать самым крупным современным производством закрытого грунта на Северном Кавказе. Завершить строительство первой очереди планируется в первом квартале 2023 года. Ожидаемый объем производства — 19,8 тыс. т томатов в год. На полную мощность предприятие должно выйти в четвертом квартале 2024 года.

«Тепличное овощеводство в России — это стратегически важная отрасль, которая помогает нашей стране быть независимой от импорта. Также это одна из самых перспективных отраслей с точки зрения бизнеса, а значит, и создания рабочих мест», — приводит пресс-служба компании слова заместителя директора регионального филиала Россельхозбанка Игоря Яцука. Он также отметил, что это не первый проект компании, который поддерживает Россельхозбанк. Сотрудничество финорганизации и агрохолдинга длится уже 10 лет. Пресс-служба Россельхозбанка со ссылкой на слова министра сельского хозяйства региона Хасана Сижажева отметила, что производство овощей закрытого грунта в Кабардино-Балкарии составляет в среднем 24-25 тыс. т — примерно 7-8% от общего объема производства овощной продукции. Площадь промышленных теплиц в республике составляет 27 га.

По словам гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, «ЭКО-Культура» будет строить теплицы без светокультуры — там будет использоваться естественная энергия солнца. «Освещенность в Кабардино-Балкарии хорошая, поэтому строительство будет проходить с минимальными вложениями в специальное оборудование и системы регулирования микроклимата, — прокомментировала эксперт «Агроинвестору». — Это совершенно правильный проект с точки зрения российского рынка. Компания хочет насытить рынок сезонных томатов. Эти теплицы будут давать урожай не позднее, чем в конце февраля — начале марта».

Начиная с этого времени и почти до конца осени теплицы будут давать томаты, себестоимость которых окажется гораздо ниже, чем выращенных в зимних теплицах овощей, отметила Решетникова, добавив, что низкая себестоимость производства позволит иметь гибкую ценовую политику. «Кроме того, «ЭКО-Культура» планирует вытеснить бюджетный импорт сезонных томатов, которые ввозятся в нашу страну с марта по июнь в большом объеме, особенно из Турции», — считает она.

«ЭКО-культура» является лидером производства овощей закрытого грунта в России. На сегодняшний день холдинг включает тепличные комплексы общей площадью 304,3 га в Ставропольском крае, Липецкой, Тульской, Воронежской и Ленинградской областях; собственные логистические и распределительные центры мощностью свыше 250 тыс. т в год в Московской, Липецкой областях, Санкт-Петербурге и Ставропольском крае. До конца 2021 года общая площадь теплиц агрохолдинга превысит 405 га.

Директор отдела продаж «ЭКО-культуры» Лариса Ерина ранее говорила «Агроинвестору», что в работе у компании находится более 20 инвестпроектов. К 2025 году компания планирует увеличить площади тепличных комплексов до 791,71 га. В стратегических планах компании — занять 40% отечественного рынка. По мнению Ериной, конкуренция на российском рынке овощей защищенного грунта будет ужесточаться, в результате останется лишь несколько самых сильных и крупных игроков. «Чтобы сохранить лидерские позиции, мы изучаем дополнительные точки роста для холдинга, например, экспорт и строительство комплексов в других странах», — рассказывала она.

Екатерина Шокурова 

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