На развитие селекции и переработки зерновых могут направить свыше 6 млрд рублей

Производство зерна — стратегическая отрасль АПК Pixabay

Минсельхоз совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработал подпрограмму «Развитие селекции и переработки зерновых культур» Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства. Проект постановления правительства о внесении соответствующих изменений в ФНТП размещен на портале regulation. gov.ru.



Подпрограмма направлена на создание и внедрение конкурентоспособных отечественных сортов и технологий, основанных на новейших достижениях науки. Ее реализация предполагает эффективное импортозамещение на рынке и создание развитого экспортного потенциала как зерна, так и продуктов его переработки, следует из пояснительной записки к документу. Его авторы отмечают, что производство зерна — стратегическая отрасль, основа АПК, от развития которой значительно зависит продовольственная безопасность страны. А экспорт зерна — один из инструментов геополитического влияния России и важный источник валютных поступлений.



Почти 99,9% выращиваемой в стране пшеницы — отечественных сортов, однако в зерновой отрасли есть ряд проблем. Так, на фоне необходимости повышения экологичности производства приоритетное значение приобретает проблема генетической защиты растений. Из-за недостаточного производства сильной и ценной пшеницы есть вопросы к качеству и безопасности хлебопекарной продукции. Также авторы подпрограммы обращают внимание на несовершенство законодательной базы, развитие экспорт зерна, а не продуктов его переработки, невысокую рентабельность производства. По всей цепочке создания добавленной стоимости в зерновом хозяйстве есть проблемы, что в итоге приводит к снижению качества зерна, и решить их должна реализация подпрограммы, следует из документа.



Подпрограмма, в частности, предусматривает разработку не менее 12 отечественных технологий для селекции и семеноводства, а также не менее 18 технологий для переработки (в том числе глубокой) зерновых культур; создание не менее восьми селекционно-семеноводческих центров; создание не менее 26 конкурентоспособных сортов зерновых культур, не менее 17 сортов пшеницы, соответствующих требованиям к сильному и ценному по качеству зерну при товарном производстве и др. Срок реализации подпрограммы рассчитан до 2025 года, ее стоимость — свыше 6,34 млрд руб., в том числе 3,17 млрд руб. — из федерального бюджета.



В семеноводстве общей проблемой является отсутствие современной институциональной структуры отрасли. «Организационная структура отечественного семеноводства представляет причудливое сочетание постсоветских и элементов западных структур: от одного ушли, к другому пока не пришли», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Например, товарное производство кукурузы довольно сильно зависит от импортных семян, хотя у нас есть семена собственной селекции, при этом за последние годы российские семеноводы резко прибавили. В то же время российский банк сортов и гибридов сильно ограничен, и без импорта на нашем рынке сложно обойтись, если мы не хотим постоянно отставать от конкурентов. «Кстати, производители кукурузы, как правило, комбинируют отечественные и импортные варианты», — добавляет эксперт.



Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка На рынке пшеницы доминируют отечественные семена. Здесь нужно удерживать наше лидерство и укреплять его, обращая внимание на международный опыт. На мировом рынке мы видим три относительно новых процесса: появление гибридов пшеницы, редактирование генома методом CRISPR и вывод ГМ-семян на стадию коммерческого освоения. Каждое из этих явлений в случае успеха может весьма сильно поменять ситуацию на зерновом рынке и стать серьезным вызовом нашему традиционному семеноводству. Например, сейчас весь мир внимательно смотрит, начнет ли Бразилия — один из крупнейших в мире импортеров — покупать аргентинскую ГМО-пшеницу. А если начнет? А если и ряд остальных импортеров последуют этому примеру? К слову, сейчас наши селекционеры довольно серьезно отстают от мировых: у нас пока не применяется инструментарий, который используется в мировой практике для резкого ускорения классической селекции.

Тема развития семеноводства не новая для России: мы не производим достаточные объемы семян, хотя с зерновыми ситуация несколько лучше, говорит руководитель аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. По ее словам, инвестиции в производство высокоурожайных районированных сортов позволят добиться более высокой урожайности. «В этом году, например, средняя урожайность зерновых ниже среднемноголетней. Одна из причин — неблагоприятные погодные условия, — сказала она «Агроинвестору». — Но ситуация усугубилась и тем, что некоторые производители использовали не самые качественные семена из-за высоких цен на хороший семенной материал».



Тюрина полагает, в производстве собственных высококачественных семян мы повторим сценарий, который наблюдался в животноводстве, когда Россия стала уходить от импорта племенного материала по мере того, как крупные предприятия начали создавать собственные репродукторы и генетические центры. «В растениеводческом секторе уже сформировался круг крупных предприятий с площадью более 300 тыс. га, и именно такие компании будут создавать свои селекционные центры, — считает она. — Их появление позволит нам улучшить ситуацию с семенами и повысить показатели урожайности, что, в свою очередь, даст возможность стабилизировать цены на внутреннем рынке зерна. К слову, ряд крупных агрохолдингов уже создают такие центры. Чтобы стимулировать инвестиции в эту сферу, необходима поддержка государства».



Что касается производства сильной и ценной пшеницы с высоким содержанием клейковины, то оно действительно недостаточное, соглашается Тюрина. Семена такой пшеницы примерно в полтора раза дороже, чем семена пшеницы мягких сортов. Однако и продать такое зерно можно в 2,5 раза дороже, чем пшеницу 3-го и 4-го классов, то есть ее производители могут получить хорошую рентабельность, рассуждает она. При этом число регионов, где можно вырастить сильную пшеницу, ограничено, так что появление новых сортов могло бы улучшить ситуацию. «Конечно, это работа не одного года, но сделать ее вполне реально, — уверена Тюрина. — Главным производителем пшеницы твердых сортов является Канада, где климат во многом похож на российский. Однако страна получает очень высокую урожайность и качество. Возможно, в этом вопросе нам следует использовать опыт Канады».



Развитие переработки зерна и экспорта продукции с добавленной стоимостью — тоже важное направление подпрограммы, продолжает она. Но проблема еще и в том, что при формировании конъюнктуры зернового рыка возникает определенный конфликт интересов между внутренними потребителями-переработчиками и экспортерами. «По сути, у нас вывозится около 40% зерна. Но если в период активного экспорта контрактация и закупка зерна трейдерами идет хорошими темпами, то цены на внутреннем рынке растут вслед за мировыми, — отмечает она. — Для увеличения доли собственной переработки необходима поддержка переработчиков: они должны быть уверены, что смогут купить сырье по адекватным для них ценам. Например, в Турции сейчас в связи с ростом мировых цен на зерно правительство обнулило все ввозные пошлины. К тому же там мукомолы получают субсидии на закупку сырья. Все это делается для того, чтобы конечный продукт был конкурентоспособен на мировом рынке». В России из-за серьезных ценовых колебаний на зерно переработчики не могут удерживать цену на свою продукцию на конкурентоспособном уровне. Из-за этого мы почти не вывозим муку, констатирует Тюрина.



В октябре президент Владимир Путин предложил увеличить на пять лет, до 2030 года, срок действия ФНТП развития сельского хозяйства. Разработанные в ходе реализации программы новые технологии должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе, подчеркнул глава государства. Сейчас в рамках ФНТП реализуется три подпрограммы: по селекции и семеноводству картофеля, сахарной свеклы и созданию кросса мясных кур. В сентябре правительство утвердило еще четыре подпрограммы ФНТП: по производству кормов и кормовых добавок для животных, по масличным агрокультурам, по улучшению генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород, по развитию виноградарства и питомниководства. Их реализация начнется в 2022 году.

