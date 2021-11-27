В этом году качество ржи лучшее за десять лет

Из-за ограниченного рынка сбыта наращивать производство ржи нет смысла Pixabay

По оценке аналитической компании «ПроЗерно», в этом году в России будет собрано около 2 млн т ржи, возможно, немного меньше. «Это не лучший урожай для нашей страны, он даже несколько ниже среднемноголетнего уровня в 2,2 млн т, но выше, чем в провальном 2019-м, когда урожай этой агрокультуры составил 1,4 млн т», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор компании Владимир Петриченко. Собранного объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности мукомольной промышленности в стране: без профицита, но и без острого дефицита, добавляет эксперт.



По предварительным данным Центра оценки качества зерна (ЦОКЗ), валовой сбор ржи в 34 регионах обследования составил 2 млн т, что соответствует уровню прошлого года. К 22 ноября доля продовольственной ржи (1-3 классов) в обследованном урожае составила 93,5%, а доля высококачественной ржи (1-2 классов) достигла 72,5%, что значительно выше уровня прошлого года и является лучшим показателем за последние десять лет. «Стоит отметить, что при пересчете доли ржи 1-2 классов на валовой сбор, объем высококачественной ржи в этом году составил 1,4 млн т, что находится на уровне прошлогоднего показателя и на 9% превышает средний урожай такого зерна за последние пять лет», — оценивает представитель ЦОКЗ.



В целом, центр считает качество ржи в этом году высоким. Так, в Приволжском федеральном округе, который максимально ориентирован на возделывание ржи, в пересчете на валовой сбор продовольственной ржи собрано около 1,4 млн т, в том числе высококачественного зерна — более 1 млн т. В Сибири доля продовольственной ржи составила 99,8%, что на фоне увеличения объемов производства дало результат 217 тыс. т, в том числе на 1-2 класс пришлось 165 тыс. т. Таким образом, в этом году получен достойный урожай качественной ржи, заключает представитель ЦОКЗ.



«Сейчас рожь — один из самых дешевых видов зерна, цена на нее в Европейской части России составляет в среднем 13,7 тыс. руб./т. В аналогичный период прошлого года она была на уровне 12,3 тыс. руб./т, так как ее урожай был на 400 тыс. т выше, чем в текущем году», — отмечает Петриченко.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут напоминает, что в 2020-м цены на рожь были очень высокими: до начала уборки они доходили почти до 16 тыс. руб./т, после чего просели. В этом сезоне цены снова пошли в рост, однако сейчас он закончился, и наблюдается стабилизация. «Тем не менее, сейчас цена на рожь хорошая. При этом цена на ржаную муку в рублях сейчас ниже, чем была в прошлом году. Поэтому можно предположить, что ржи на рынке достаточно», — рассуждает он. По словам Петриченко, в перспективе факторов для падения цен на рожь нет, а вот для роста — есть, в первую очередь, это связано с относительно небольшим урожаем.



Экспорт ржи, по оценке Петриченко, идет достаточно медленно: за пределы Таможенного союза с начала сезона по конец октября отгружено всего 28 тыс. т. «Рожь — агрокультура достаточно специфическая. Спрос на нее фактически ограничен внутренним рынком, причем мукомолами. Экспортный спрос на нее нестабильный», — добавляет Корбут.



По оценке аналитического центра «Русагротранса», вне стран ЕАЭС в этом сезоне вывезено около 23 тыс. т ржи. «В прошлом сезоне активный экспорт пошел к концу сезона, объем отгрузок составил порядка 70 тыс. т. Основные поставки идут в Испанию через порты Балтики, — прокомментировал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. — Самый значительный вывоз ржи был зафиксирован в сезоне-2011/12 — около 240 тыс. т и в 2012/13-м — 133 тыс. т. После этого отгрузки не превышали 100 тыс. т».



Корбут полагает, что в следующем году посевы ржи останутся примерно на уровне 2021-го: из-за ограниченного рынка сбыта наращивать ее производство нет смысла. По данным Росстата, под урожай этого года рожь была посеяна на 1,05 млн га против 987,2 тыс. га в 2020-м, при этом на долю яровой ржи пришлось лишь 5,6 тыс. га. Посевы агрокультуры сокращались с 2014 года, и только после того, как в 2019-м из-за нехватки ржи ее пришлось импортировать из стран Прибалтики, аграрии вновь стали проявлять интерес к ее производству.

