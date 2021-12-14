У России есть большие перспективы на мировом рынке растительных альтернатив

За 2021 год сегмент растительных продуктов в России в денежном выражении вырос на 18% Pixabay

Поскольку растительные альтернативы мясу не содержат глютен, холестерин, антибиотики, а российские продукты — и ГМО, они имеют высокий экспортный и инвестиционный потенциал. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2021» рассказала исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина. Сейчас, по ее словам, самым крупным рынком растительного мяса является Европа, перспективны также страны Азиатского-Тихоокеанского региона и США.



Мировой рынок продукции на растительной основе к 2026 году может превысить $88 млрд (2016 — $14,2 млрд), а к 2030-му Россия может занять 15% этого рынка при эффективной господдержке. По мнению Родиной, у нашей страны для этого есть все преимущества: агроклиматические условия, темпы развития технологий в сфере фудтех и растущий спрос на растительную продукцию. Кроме того, конкурентоспособность этой отрасли растет благодаря введению ЕС трансграничного карбонового налога. Также сегодня в Китае, Индии, Японии наблюдается высокий спрос на растительные альтернативы, однако производителей качественной и вкусной продукции относительно немного. В этой связи российские товары могут стать востребованными и занять перспективную нишу.



Сейчас есть два основных драйвера роста спроса на альтернативы, говорит Родина. Первый — по стоянию здоровья: люди делают выбор в пользу растительных продуктов из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета, непереносимости лактозы, ожирения и др. Второй — осознанный отказ по личным этическим убеждениям. Кроме того, растет тренд на здоровый образ жизни и персонализированное питание. Таким образом, ключевой аудиторией альтернативных продуктов становятся флекситарианцы — люди, частично отказавшиеся от пищи животного происхождения в пользу растительной. Но для дальнейшего развития индустрии нужно навести порядок в регуляторике, так как в законодательстве нет определения растительной продукции.



На данный момент 30% потребителей альтернатив — миллениалы (поколение Y, 25-40 лет), 32% — центениалы (поколение Z, 13-24 года). 79% поколения Z употребляют альтернативы один-два раза в неделю и 60% планируют увеличить долю альтернатив в своем рационе. «Для родившихся после 1996 года на первом месте стоит забота об экологии. Это поколение в ближайшие 10 лет станет базовым и будет определять спрос на продукты питания», — считает Родина.



За 2019 год в стране произвели 8,5 тыс. т растительного «молока» и 1,9 тыс. т «мяса», в 2020-м — 24 тыс. т и 2,7 тыс. т соответственно. За 2021 год сегмент растительных продуктов в России в денежном выражении вырос на 18%, в натуральном — на 19%, традиционных — на 6% и 1% соответственно.

