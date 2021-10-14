«Магнит» на треть увеличил продажи растительных альтернатив молоку

Основными потребителями растительного «молока» являются крупные мегаполисы Alpro

По итогам первого полугодия «Магнит» увеличил продажи растительных альтернатив молоку на 35% относительно аналогичного периода 2020-го. Об этом рассказала руководитель управления по взаимодействию с государственными органами торговой сети Юлия Храмайкова в ходе круглого стола «Будущее альтернативной растительной продукции на евразийском пространстве», организованного Евразийской экономической комиссией. Представитель ритейлера отметила, что, согласно исследованиям компании, покупатели обычно берут растительные аналоги молока в литровой упаковке, а это может означать, что продукт входит в их повседневную жизнь, используется для приготовления блюд. Основными потребителями растительного «молока» являются крупные мегаполисы — Москва и Санкт-Петербург, к ним приближаются Краснодарский край и Ростовская область.



С растительными аналогами мяса покупатели «Магнита» знакомы хуже, однако и у него есть своя аудитория: в основном это люди 18-35 лет, которые отдают предпочтение растительной продукции в силу религиозных убеждений или заботясь о животных. Сейчас в сети представлено растительное «мясо» от «Эфко» и Welldone. Продажи последнего начались в августе. За два с половиной месяца, по словам Хромайковой, было реализовано свыше 600 кг, и спрос увеличивается. Если эта тенденция сохранится, «Магнит» расширит географию продаж такой продукции. В целом, согласно исследованиям ритейлера, около 10% его покупателей стараются снижать потребление животных белков и заменять их растительными альтернативами, добавила она.



В ходе круглого стола Союз производителей продукции на растительной основе озвучил результаты исследования ВЦИОМ о восприятии растительной продукции, которое проводилось по заказу отраслевого объединения. По его данным, 58% респондентов считают, что растительное «мясо» производят только из растительных компонентов, при этом 79% из них не пробовали подобную продукцию на момент проведения исследования. 14% опрошенных ответили, что растительное «мясо» - это мясо животного происхождения с добавлением или вкусом растительных компонентов. Остальные опрошенные затруднились ответить. Похожие результаты дал опрос по восприятию растительных альтернатив молоку. 48% респондентов уверены, что его делают только из растительных компонентов. Тех, кто считает, что это молоко животного происхождения с добавлением или вкусом растительных компонентов, оказалось 15%.



«На основании исследования можно заключить, что большинство потребителей знает о наличии на рынке растительной продукции. Использование термина «растительное мясо» и «растительное молоко» не вводит их в заблуждение, — отметила исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина. — Большинство респондентов осознает, что такое растительные продукты и понимают, из чего они производятся».



Согласно исследованию ВЦИОМ, доля мужчин, пробовавших растительные альтернативы мясу, выше, чем женщин — 24% против 19%. Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет доля потребителей такой продукции выше, чем у более старших групп (34% для респондентов в возрасте 18-24 года, 25% — для группы 25-34 года, 24% — для возраста 35-44 года, 22% для группы 45-59 лет и 9% для лиц в возрасте 60 лет и старше). Аналогичная ситуация с потреблением альтернативного «молока» - его пробовали или включают в свой рацион 42% респондентов в возрасте 18-24 года, 30% — 25-34 года, 27% — 35-44 года, 16% — 45-59 лет и 14% потребителей в возрасте 60 лет и старше. Рост спроса на растительные продукты питания формирует именно молодое поколение, отметила Родина, подчеркнув, что это не хайп, а устойчивый мировой тренд.



Среди федеральных округов, наиболее информированных о составе и свойствах растительного «молока», лидируют Сибирский (52%) и Северо-Западный (51%). При этом наибольшее количество респондентов, которые употребляют или пробовали такие альтернативы, живут в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, следует из исследования. В этих же округах население больше информировано о составе растительного «мяса». При этом наибольшее количество респондентов, которые его пробовали или употребляют постоянно, проживают в Южном и Дальневосточном федеральных округах. Эти данные говорят о том, что растительные альтернативы потребляют не только в Москве, обратила внимание Родина.



«У нас достаточно оснований для того, чтобы предположить на перспективу относительно равномерную вовлеченность регионов в производство и потребление растительной продукции. Появление таких инновационных продуктов значительно расширит ассортиментную матрицу потребительского рынка в регионах, а также будет способствовать появлению новых региональных брендов», — считает она.

