«Магнит» начал тестовые продажи растительного «мяса»

Welldone ожидает, что на начальном этапе продажи составят порядка нескольких сотен килограммов в месяц Welldone

Розничная сеть «Магнит» начала тестовые продажи растительного «мяса» Welldone в 40 магазинах Южного федерального округа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение производителя. Для покупателей будут доступны бургерные и домашние котлеты, в основе которых соевый белок, растительные масла, пшеничные пищевые волокна. Оценивать спрос на продукцию ритейлер планирует до конца года, после чего руководство сети примет решение о дальнейшем развитии проекта и расширении географию поставок. Welldone ожидает, что на начальном этапе продажи в выбранных магазинах составят порядка нескольких сотен килограммов в месяц и будут расти по мере знакомства большего количества потребителей с продуктом.



Ранее Welldone привлекла $1,5 млн на развитие производства растительного мяса, писал Forbes. Инвесторами выступили российский фонд Phystech Ventures и международный фонд Lever VC. На полученные средства основатели проекта планировали расширить продуктовый ряд и создать новый производственный комплекс, который позволит увеличить объем производства до 130-150 т растительного «мяса» в месяц. Сейчас котлеты Welldone «Домашние» стоят около 250 руб. за упаковку весом 180 г, для бургеров — порядка 200 руб. за 200 г.



Иван Николаев, исполнительный директор инвестиционной компании «Атон» В России не предвидится такой бедности, чтобы люди были вынуждены переходить на соевое мясо. Да, у нас есть инфляция, но она есть во всем мире, зарплаты эту инфляцию в итоге догонят, и люди будут есть мясо: в основном, курицу, свинину, реже будут позволять себе дорогую говядину. Я не вижу в России перспектив отказа от традиционного мяса в пользу альтернатив: у нас достаточно продовольствия, мы его экспортируем. В Китае, например, люди едят все, что растет и движется, и такая вероятность там есть. Но я не думаю, что в России, где привыкли есть курицу, которая и так недорогая, потребителям придется переходить на заменители мяса.

Категория растительного «мяса» в России находится в зачаточном состоянии: ее развитие тормозят высокие цены и неочевидное ценностное предложение, считает старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. По его словам, растительное «мясо» производится либо высокотехнологично, либо почти механически. Российские производители используют экструзию, постоянно улучшая качество продукта, рассказал он «Агроинвестору». Однако в нашей стране растительное «мясо» полноценно на полках не присутствует: до настоящего момента категория представляла собой вегетарианские вариации котлет, колбасы, паштета. Фактически только с 2021 года у отдельных ритейлеров («Азбука вкуса», «ВкусВилл») стало появляться растительное «мясо» — мировой хедлайнер Beyond Meat (бургер, фарш) и российские продукты — Greenwise, Welldone, «неМясо», перечисляет Никиточкин. Сейчас продажи в неменьшей степени представлены в интернет-магазинах и HoReCa.



Ротация категории в «Ленте» и «Азбуке вкуса» достаточно большая: ритейлеры, как и потребители, пытаются разобраться в предлагаемых продуктах, найти оптимальные варианты с точки зрения соотношения цены и качества, продолжает он. Однако месячные продажи категории крайне малы: в «Ленте» — менее 300 тыс. руб., в «Азбуке вкуса» — 1 млн руб., причем в 2021 году показатели не увеличились, а даже уменьшились. Это говорит о том, что российский потребитель еще не готов к данной продукции, а также к ее ценам, делает вывод Никиточкин. Он добавляет, что в этом плане у Welldone очевидное преимущество: цена составляет около 700 руб./кг, тогда как у «неМясо» — 1,4 тыс. руб./кг, Greenwise — 1,9 тыс. руб./кг, Beyond Meat — 3-4 тыс. руб./кг.



«Перспективы [растительных альтернатив мясу], с моей точки зрения, неочевидные. Увеличивается доля веганов и вегетарианцев в России, но это не значит, что вся эта категория потребителей будет постоянно покупать растительное "мясо"», — прокомментировал Никиточкин. Однако при достаточно уверенном тренде на рост качества выпускаемой продукции и приближение ее цен к ценам натурального мяса емкость рынка растительной альтернативы будет расти, однако, вероятно, небыстрыми темпами, считает он.



Появление Beyond Meat в России запустило волну интереса к «растительному мясу 2.0», но высокий ценовой сегмент американской продукции был не способен развить широкую популярность этой продукции среди россиян, считает координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов. «Цена Welldone, которая в шесть-семь раз ниже цены Beyond Meat, а также доступность в таких магазинах как «Магнит», безусловно, способны значительно популяризировать эту категорию продуктов среди более широкого круга потребителей», — сказал «Агроинвестору» Иванов. Согласно новому исследованию проекта «Едим лучше», за последние полтора года люди, которые покупают мясо, в три раза чаще стали приобретать и растительные альтернативы. По словам Иванова, во многом на это повлияло именно появление таких продуктов в магазинах рядом с домом и по невысокой цене.



В США, продолжает он, более 90% людей, которые покупают мясо, также время от времени делают выбор в пользу растительных альтернатив, но в России этот показатель пока намного меньше. Однако приход в эту отрасль таких компаний и брендов как «Эфко», Welldone и Greenwise, которые изначально позиционируют свои продукты не для узкой ниши вегетарианцев и веганов, а для широкой аудитории флекситарианцев, говорит о том, что показатель с каждым годом будет только увеличиваться. «Недавняя новость об интересе к производству альтернатив у "Русагро" также говорит о том, что в ближайшие годы мы увидим приход на рынок альтернатив новых крупных производителей. И вместе с этим — еще большее разнообразие продуктов в крупнейших сетевых магазинах», — считает Иванов.



Ранее гендиректор «Русагро» Максим Басов говорил, что группа планирует представить собственное альтернативное «мясо». По его мнению, тема альтернативных белков будет развиваться, но для российского рынка в ближайшие 10 лет они не будут достаточно значимы. Басов считает, что отечественный рынок растительных заменителей мяса не будет очень большим, и это направление не создаст угрозу для производителей традиционного мяса.



Такого же мнения придерживается замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. В ходе международной конференции Deep Food Tech Conference 2021 она говорила, что в недалеком будущем министерство не видит значительных перспектив в замещении на российском продовольственном рынке традиционного мяса заменителями на растительной основе, так как потребление в России довольно консервативное.



Акционер ГК «Эфко», основатель проекта «Еда будущего» Сергей Иванов тогда рассказывал «Агроинвестору», что Оксана Лут права в том, что российский потребитель более консервативен и традиционен в отношении новых продуктов питания, чем, например, потребитель в Западной Европе или США. Однако «Эфко» гораздо оптимистичнее смотрит на перспективы растительного «мяса» в России. По его оценкам, в нашей стране до 10% переключения на растительное мясо произойдет в течение 10 лет.



По словам директора по аграрной политике ВШЭ Евгении Серовой, для частичного перехода с продукции животноводства на растительные заменители потребует времени: они дорогие, следовательно, нужен рост доходов населения. В более далекой перспективе такие продукты будут все же в основном потребляться средним классом, а богатые люди будут отдавать предпочтение натуральным продуктам, в частности, из красного мяса, которое будет намного дороже, чем синтезированный белок. «Пока непонятно, будет ли введен налог на мясо как таковой или просто на него вырастут цены, но в любом случае, натуральные продукты будут стоить намного дороже», — рассказывала она «Агроинвестору».

